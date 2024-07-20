БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Ростов — ЦСКА — 0:0, обзор матча, статистика, составы команд, 20 июля 2024 года, РПЛ, чемпионат России

А ЦСКА точно сменил тренера? Матч с «Ростовом» оставил вопросы
Анатолий Романов
«Ростов» — ЦСКА — 0:0, обзор матча
Аудио-версия:
Комментарии
Зато уже не пропустили в концовке. Но и не забили.

Марко Николич дебютировал в ЦСКА с нулевой ничьей. Матч в Ростове-на-Дону, у которого была, пожалуй, самая громкая афиша в 1-м туре РПЛ, получился пока наименее зрелищным на старте чемпионата России.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Ростов» подписал в летнее окно трёх новых вратарей, так что была интрига, кого Валерий Карпин и Виталий Кафанов сделают первым номером команды. В матче с ЦСКА в основе появился голкипер сборной Таджикистана Ятимов. У армейцев дебютировали два новичка – Круговой из «Зенита» и Койта из «Ред Булл Зальцбург». Николич сохранил любимую схему своего предшественника Владимира Федотова с тремя центральными защитниками. В ней Круговой занял позицию левого латераля, а Койта – правого инсайда. Ещё одна любопытная деталь, связанная со стартовым составом ЦСКА: сербский тренер поставил в центр поля Бистровича на фоне разговоров об уходе хорвата, а своего соотечественника Зделара оставил на скамейке.

Команда Николича в Ростове-на-Дону прежде всего рассчитывала на контрвыпады. Армейцы делали ставку на забросы за спины защитникам хозяев, под которые должны были открываться центрфорвард Чалов и действовавшие чуть глубже Койта с Мусаевым. В целом простой контратакующий план нового тренера ЦСКА работал не здорово. В первом тайме красно-синие совершили всего три касания в чужой штрафной, а из трио форвардов только Мусаев и Койта по разу встретились там с мячом.

«Ростов» имел ощутимое преимущество по владению (62% на 38%) и передачам на чужой трети. Но и у хозяев с организацией голевых моментов были проблемы. Поначалу команды создавали опасность только с угловых. Комличенко вместо удара сделал что-то вроде выноса из штрафной Акинфеева, а на стандарте ЦСКА Щетинин классно доработал и снял мяч с ноги замыкавшего дальнюю штангу Бистровича. Потом и угловые не клеились. В результате к перерыву счёт по ударам в створ был 0:0. Складывалось впечатление, что в осторожном футболе на ростовской жаре армейцы, например, мало использовали атакующие навыки Кругового.

Вратари по такой игре могли разве что сами себе «привезти». Ятимов в одном из эпизодов неудачно выбежал из штрафной на подстраховку и сбил своего же защитника Сако. Повезло, что всё не закончилось серьёзными неприятностями. А вот Акинфеев однажды пострадал в столкновении с Комличенко – центрфорвард, не видя голкипера, жёстко врезался в него и заработал жёлтую карточку.

Два игрока ЦСКА могут уехать летом в Европу:
10 звёзд, которых РПЛ рискует потерять летом
10 звёзд, которых РПЛ рискует потерять летом

После перерыва характер игры не изменился. «Ростов» был инициативнее, лучше на мяче, тогда как армейцы действовали так, словно их устраивала выездная ничья. В дебюте второго тайма команда Карпина получила хорошую возможность забить в результате классной комбинации с участием Глебова, Комличенко и Уткина – один воспитанник «Краснодара» бил с паса другого из полукруга. Но высоко взял. А вскоре Койта первым из участников встречи покинул поле. Видимо, новичок ЦСКА ещё не в лучшей физической форме. Секу запомнился разве что старанием, закончил матч без ударов и с одной передачей под удар.

А к середине тайма атакующее трио армейцев было обновлено на две трети. Николич выпустил ещё одного новичка Жемалетдинова. Рифат вместе с выдвинувшимся из центра поля Обляковым поддерживал Чалова. Карпин тоже пытался оживить атаку заменами, в частности Голенков под овации трибун поменял Комличенко. Любит Ростов-на-Дону своего лучшего бомбардира прошлого сезона. Тем не менее ярких игровых эпизодов становилось всё меньше. «Ростов» с ЦСКА утомили друг друга. Наверняка и некоторых болельщиков, надеявшихся на более зрелищный футбол в 1-м туре РПЛ.

Только на 85-й минуте состоялся первый удар в створ в этом матче! «Ростов» пытался дожать ЦСКА хотя бы кроссами, и одна из подач с левого фланга достигла своей цели. Самый бьющий в составе хозяев Роналдо выиграл верх и отправил мяч головой… в руки Акинфеева. Ещё через пару минут и армейцы ответили ударом в створ. Ятимов сделал неаккуратный пас партнёру ногой – пришлось исправляться и останавливать сейвом мяч, посланный Гайчем (аргентинец поменял Чалова). В итоге игра завершилась абсолютно справедливой нулевой ничьей, хотя «Ростов» почти в пять раз превзошёл ЦСКА по ударам (18:4).

Таблица чемпионата России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android