А ЦСКА точно сменил тренера? Матч с «Ростовом» оставил вопросы

Зато уже не пропустили в концовке. Но и не забили.

Марко Николич дебютировал в ЦСКА с нулевой ничьей. Матч в Ростове-на-Дону, у которого была, пожалуй, самая громкая афиша в 1-м туре РПЛ, получился пока наименее зрелищным на старте чемпионата России.

«Ростов» подписал в летнее окно трёх новых вратарей, так что была интрига, кого Валерий Карпин и Виталий Кафанов сделают первым номером команды. В матче с ЦСКА в основе появился голкипер сборной Таджикистана Ятимов. У армейцев дебютировали два новичка – Круговой из «Зенита» и Койта из «Ред Булл Зальцбург». Николич сохранил любимую схему своего предшественника Владимира Федотова с тремя центральными защитниками. В ней Круговой занял позицию левого латераля, а Койта – правого инсайда. Ещё одна любопытная деталь, связанная со стартовым составом ЦСКА: сербский тренер поставил в центр поля Бистровича на фоне разговоров об уходе хорвата, а своего соотечественника Зделара оставил на скамейке.

Команда Николича в Ростове-на-Дону прежде всего рассчитывала на контрвыпады. Армейцы делали ставку на забросы за спины защитникам хозяев, под которые должны были открываться центрфорвард Чалов и действовавшие чуть глубже Койта с Мусаевым. В целом простой контратакующий план нового тренера ЦСКА работал не здорово. В первом тайме красно-синие совершили всего три касания в чужой штрафной, а из трио форвардов только Мусаев и Койта по разу встретились там с мячом.

«Ростов» имел ощутимое преимущество по владению (62% на 38%) и передачам на чужой трети. Но и у хозяев с организацией голевых моментов были проблемы. Поначалу команды создавали опасность только с угловых. Комличенко вместо удара сделал что-то вроде выноса из штрафной Акинфеева, а на стандарте ЦСКА Щетинин классно доработал и снял мяч с ноги замыкавшего дальнюю штангу Бистровича. Потом и угловые не клеились. В результате к перерыву счёт по ударам в створ был 0:0. Складывалось впечатление, что в осторожном футболе на ростовской жаре армейцы, например, мало использовали атакующие навыки Кругового.

Вратари по такой игре могли разве что сами себе «привезти». Ятимов в одном из эпизодов неудачно выбежал из штрафной на подстраховку и сбил своего же защитника Сако. Повезло, что всё не закончилось серьёзными неприятностями. А вот Акинфеев однажды пострадал в столкновении с Комличенко – центрфорвард, не видя голкипера, жёстко врезался в него и заработал жёлтую карточку.

После перерыва характер игры не изменился. «Ростов» был инициативнее, лучше на мяче, тогда как армейцы действовали так, словно их устраивала выездная ничья. В дебюте второго тайма команда Карпина получила хорошую возможность забить в результате классной комбинации с участием Глебова, Комличенко и Уткина – один воспитанник «Краснодара» бил с паса другого из полукруга. Но высоко взял. А вскоре Койта первым из участников встречи покинул поле. Видимо, новичок ЦСКА ещё не в лучшей физической форме. Секу запомнился разве что старанием, закончил матч без ударов и с одной передачей под удар.

А к середине тайма атакующее трио армейцев было обновлено на две трети. Николич выпустил ещё одного новичка Жемалетдинова. Рифат вместе с выдвинувшимся из центра поля Обляковым поддерживал Чалова. Карпин тоже пытался оживить атаку заменами, в частности Голенков под овации трибун поменял Комличенко. Любит Ростов-на-Дону своего лучшего бомбардира прошлого сезона. Тем не менее ярких игровых эпизодов становилось всё меньше. «Ростов» с ЦСКА утомили друг друга. Наверняка и некоторых болельщиков, надеявшихся на более зрелищный футбол в 1-м туре РПЛ.

Только на 85-й минуте состоялся первый удар в створ в этом матче! «Ростов» пытался дожать ЦСКА хотя бы кроссами, и одна из подач с левого фланга достигла своей цели. Самый бьющий в составе хозяев Роналдо выиграл верх и отправил мяч головой… в руки Акинфеева. Ещё через пару минут и армейцы ответили ударом в створ. Ятимов сделал неаккуратный пас партнёру ногой – пришлось исправляться и останавливать сейвом мяч, посланный Гайчем (аргентинец поменял Чалова). В итоге игра завершилась абсолютно справедливой нулевой ничьей, хотя «Ростов» почти в пять раз превзошёл ЦСКА по ударам (18:4).