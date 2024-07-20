«Динамо» должно было забить «Факелу» минимум пять. Но случилось глупое удаление

«Динамо» не побеждало «Факел» аж с 2001 года: два поражения в ФНЛ и три ничьих в четырёх матчах РПЛ. Убедительный реванш удался.

Проблемы со здоровьем оставили вне игры Фернандеса, Чавеса и Макарова. Отдыхает после финала Кубка Америки Карраскаль. Бальбуэна после того же турнира укатил ещё и на Олимпиаду. А вот отсутствие в старте Скопинцева удивило. Дмитрий частенько сидел на лавке и во второй половине прошлого сезона, проигрывая конкуренцию Паршивлюку. Теперь Сергей в тренерском штабе, а слева вышел уже номинально правый защитник Даса. Справа оказался профильный 20-летний Бессмертный.

«Факел», в отличие от «Динамо», серьёзно изменился: ушли Суслов, Магаль, Мендель, Максимов и Акбашев, пришли Браими и Мертенс из болгарского «Ботева», Гиоргобиани из «Алании» и Ильин из «Ахмата». В основе, правда, появился только последний.

А забил Лепский. В первой же атаке — на третьей минуте. Если вы его не знали, пора знакомиться. Это 19-летний динамовский центральный защитник, который ранее в официальных матчах за взрослую команду выходил дважды против «Пари НН» в 2023-м — в Кубке и чемпионате. Плюс недавно вскрыл «Партизан» в Братском кубке. Теперь вот отклеился от соперников и мастерски кивнул головой под подачу Бителло.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Быстрый гол динамовцев явно спутал планы «Факела». Но москвичи и не думали останавливаться. Им не было настолько легко даже в матче с новичком сербской лиги ОФК. Воронежцы показали, что не готовы к старту Премьер-Лиги, и плыли под высоким прессингом.

На 21-й минуте случился «Раскатов Раскат Раскатович». Тюкавин поймал передачу Лаксальта, развернулся, легко прошёл Селе и зарядил в штангу. На добивании чётко с лёта сработал Нгамалё.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

К 30-й минуте счёт и вовсе стал разгромным. Квеквескири нарвался на перехват, и Бителло забросил на Гладышева. Удар парашютиком — «Просто здравствуй, просто как дела?»

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Сразу же после этого убойный момент не реализовал Тюкавин. Нгамалё вывел его на ворота, однако нападающий промедлил, и Беленов успел накрыть удар. Представляете, если бы 4:0 команды устроили к 30-й минуте? Далее и Фомин классный шанс не использовал. А затем он же на ровном месте подогнал «Факелу» большинство, в центре поля по инерции наступив на голень Квеквескири. Неумышленный, но крайне жёсткий фол и прямая красная, по которой мало вопросов.

Марков поблагодарил соперника за возобновлённую интригу и в добавленное время неточно пробил головой с близкого расстояния вслед за скидкой Моцпана.

В перерыве Черевченко усилил атаку и обезопасил «Факел», заменив получившего предупреждение Квеквескири на Аппаева. Личка тем временем поменял Бессмертного на Скопинцева — Станислав тоже висел на жёлтой. Не хватало ещё вдевятером остаться.

Помогла ли гостям грубость Фомина? Разумеется. Но не настолько, чтобы отыграть три мяча. С одной стороны, игра выравнялась — при равновесии в составах никто не удивился бы теннисному счёту 6:0. С другой — «Факел» не наиграл на ничью: Браими и Аппаева подвела точность, Марков из выгодной позиции пробил практически по центру.

Тот же Марков на 74-й минуте расторопно сыграл в чужой штрафной, сделав навес Калинского из-под Скопинцева голевым. Повезло, что перед этим пяткой мимо махнул Аппаев.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Факел» показал бешеное желание и летел вперёд. Не хватило качества — больше голов не было. Не лучшее начало — воронежцы пока выглядят сыровато. Хотя год назад они начали с трёх поражений, но потом дела поправили — так что ситуация не уникальна. Кстати, просто для протокола: Брызгалов на последних секундах тоже схватил удаление.

«Динамо» же стартовало классно. Тем не менее клубу жизненно необходимы трансферы. Да, против «Факела» пара 19-летних центральных защитников Лепский — Майсторович выглядела надёжно. А как они проявят себя с «Локомотивом», «Спартаком» и «Зенитом», которые близки по календарю? Новички пригодились бы ещё на фланг обороны и в нападение. Их ведь и интегрировать нужно. Успех бело-голубых сейчас зависит далеко не только от тренерского штаба и имеющихся футболистов.