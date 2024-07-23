«На премию с Игр купил дублёнку жене». Где сейчас капитан последней «золотой» сборной СССР

Виктор Лосев капитанил в сборной СССР, выигравшей второе и последнее золото Олимпийских игр в своей истории, был знаковой фигурой в столичном «Динамо». После завершения карьеры заслуженный мастер спорта ушёл в тень, а в последние годы совсем пропал из инфополя.

В преддверии Олимпиады-2024 мы связались с Лосевым, чтобы вспомнить Сеул-1988 и обсудить актуальные проблемы российского футбола.

О чём расскажем:

Какая пенсия у капитана «золотой» сборной СССР

— Будете Олимпиаду смотреть, Виктор Васильевич?

— Буду смотреть, хотя без россиян не так интересно. Без наших атлетов Олимпийские игры много теряют.

— Нет ощущения, что сегодня футбольный турнир Олимпиады изжил себя?

— Не сказал бы, что изжил. Все команды с удовольствием приезжают и мечтают стать олимпийскими чемпионами. У каждой страны есть желание завоевать золотые медали — это очень престижно.

— Часто вспоминаете триумф сборной СССР на Олимпиаде?

— Вспоминается, конечно.

— Что было самое яркое?

— Финальный матч с бразильцами. Никто не ждал от нас победы. Не верили даже, что до финала дойдём.

— Как это — готовиться к финалу на корабле?

— Мы переехали из Олимпийской деревни на корабль, чтобы никто нас не беспокоил. За три дня до финала переселились. У нас была своя кухня, жили по двое в каюте. Даже на предыгровую разминку в Сеул не поехали. Вышли на обтянутую сеткой палубу — поиграли, подурачились, поиграли в теннисбол ногами и поехали на финал. Нам не надо было настраиваться — все всё понимали. Серебряные медали уже были выше всех похвал. Но на установке Бышовец сказал: «Блестит только золото».

Олимпийская сборная России по футболу, 1988 год Фото: Из личного архива Евгения Кузнецова

— Какие были мысли перед финалом?

— Выйти и сыграть достойно, не уступить ни в одном единоборстве. У нас собралась высококлассная команда — футболисты играли на выдающемся уровне. После раздавались заявления, якобы мы там парикмахеров обыграли, а между прочим, пять человек из той олимпийской сборной Бразилии потом стали чемпионами мира. А какая была сборная Италии, которую мы обыграли в полуфинале! И играли-то не до 23 лет — никаких ограничений не было. Знаю, что Марадона рвался на Олимпиаду, но у него не получилось приехать. Уровень был очень серьёзный.

— Бурно отметили победу?

— Был фуршет, хороший ужин. Тренеры разрешили выпить шампанского. Ночь в Олимпийской деревне не спали, но никто человеческий облик не потерял. Мы ещё там отметили с нашими баскетболистами, которые тоже выиграли Олимпиаду. Ребята позвали к себе на этаж — попраздновали ещё там немного.Помню, мы встретились с ними на отборочном турнире в Болгарии и дали друг другу клятву, что в этих составах так же встретимся, чтобы отметить победу на Олимпийских играх. После турнира все в кругу сели — хохотали и не верили, что обещание сдержали.

— Премиальные за победу серьёзные были?

— По $ 5000 мы получили ещё в Сеуле, а в Москве спорткомитет добавил по 12 тысяч рублей. По тем временам — неплохо.

— На что потратили?

— Дублёнку жене купил — еле хватило (смеётся). Сейчас квартиры дают, BMW дарят. Знаю, что баскетболисты тогда получили в два раза меньше.

— Какая сейчас олимпийская стипендия у олимпийского чемпиона по футболу?

— Платят по 52 тысячи ежемесячно. Нам тогда объявляли, что по-любому будут платить $ 1000 при любом курсе. Начинали с 30 тысяч, потом повышали, а сейчас — 52 тысячи рублей.

— Вы много играли за олимпийскую сборную СССР и совсем мало — за первую. Это связано с непростыми отношениями Бышовца и Лобановского?

— Был такой момент. Лобановский хотел видеть в первой сборной и Михайличенко, и Добровольского. А нам надо было готовиться к Олимпиаде. Всё это накладывалось — пошла полемика, что этот не отпускает, а этот не зовёт.

Нападающий «Спартака» Сергей Родионов (слева) и защитник «Динамо» Виктор Лосев, 1989 г. Фото: РИА Новости

— Почему после Олимпиады не уехали играть за границу? Была же история с «Блау-Вайсс».

— Да, была. У них был интерес ко мне. Мы поехали на зимний турнир по мини-футболу, хорошо выступили. В «Блау-Вайсс» присмотрели меня и спросили, можно ли пригласить к себе. Насколько я знаю, в «Динамо» ответили, что можно, но запросили очень много. А мне уже было 29 лет, к тому же защитник. Конечно, неприятно, что не попробовал себя в Европе. Я уже был готов — ездил туда на смотрины, давал интервью на местном телевидении. А потом сломался, порвал «кресты»…

— Многие из того поколения остались жить за рубежом на постоянной основе. Вы бы смогли так?

— Нет, я бы не смог. Даже не представляю себе этого. У нас Юра Савичев так и остался жить в Европе и многие другие. Сергей Кирьяков тоже жил там какое-то время, но вернулся.

Где сейчас Виктор Лосев

— Чем вы сейчас занимаетесь?

— В основном участвую в ветеранском движении московского «Динамо». Нас приглашают на различные мероприятия: поездки по городам, турниры, фотосессии перед матчами. В этом плане в «Динамо» очень хорошо поставлена работа благодаря президенту клуба ветеранов Долбоносову Владимиру Владимировичу. Руководство «Динамо» тоже уделяет этому большое внимание и спонсирует. Нас не забывают. Мы посещаем домашние матчи на нашем прекрасном стадионе.

Виктор Лосев с Александром Бородюком Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Тренировать не тянет?

— Работать всегда хочется, но не всё от нас зависит. Я помогаю Александру Генриховичу [Бородюку] — если у него появится приглашение, с удовольствием поработаем вместе.

— Вы же много десятилетий дружите?

— Да. С Генриховичем мы подружились в 1986 году, когда я попал в «Динамо». Делили один номер на базе в Новогорске — оттуда всё пошло. Даже когда Бородюк уезжал играть в Германию, мы всё равно поддерживали связь.

Игроки «Динамо» (Москва): Игорь Добровольский, Виктор Лосев, Александр Бородюк и Игорь Буланов (1987 г.) Фото: РИА Новости

— После «Торпедо» поступали предложения о работе?

— Александру Генриховичу поступали. Он ездил, встречался и общался, но как-то не сходилось. Наверное, диалог не получался, и он просто отказывал.

— А у вас не было желания попробовать себя главным тренером?

— Особого желания нет. Меня устраивает роль помощника. Не вижу в этом ничего плохого. Ответственность лежит на нас обоих. Делить на главного и ассистента для меня непринципиально.

— Многие заслуженные футболисты переквалифицируются в телеэкспертов. Вам интересна эта история?

— Не очень. Не могу сидеть там и рассказывать. Кто-то получает от этого удовольствие. У меня были предложения, но я технично от них уходил.

Главное разочарование Евро и была бы сборная России конкурентоспособной на турнире

— А за Евро следили?

— Конечно. Интересный турнир, но не скажу так про все матчи. Есть игры, которые не очень интересно смотреть. Все футбольные форумы проходят таким образом. Но ты всё равно их ждёшь, чтобы увидеть лучшие сборные Европы.

Читал, что Дмитрию Аленичеву было скучновато смотреть Евро-2024, а Александр Мостовой говорил, что ему интересны все матчи. У каждого своё мнение, и с каждым можно соглашаться или не соглашаться. В целом турнир удался, хоть и забивалось не так много голов. Во всяком случае, смотреть можно и нужно. Интересно же, кто в каком направлении двигается, где появляются новые таланты.

— Какая сборная произвела наиболее приятное впечатление?

— Не буду оригинальным — сборная Испании. Это креативная и вариативная команда с быстрыми исполнителями. Они перестроились и сейчас играют в совсем другой футбол — не просто удержание мяча, как в квадрате без ворот, и как раньше они делали. Сейчас у них все пасы вертикальные и острые. Сборная Испании может взломать любую оборону. У них есть всё, поэтому их матчи смотрятся намного ярче и интереснее.

— А кто разочаровал?

— Для меня главное разочарование — сборная Италии. Следом можно поставить хорватов. Итальянцы по делу поехали домой. Понятно, что у них обновился состав, но в этой стране всегда были хорошие футболисты, а здесь произошёл сбой. Они просто оказались не готовы к турниру: ни физически, ни психологически. Микроклимат не был налажен. В итоге получили то, что заслужили.

— Сборная России была бы конкурентоспособной на Евро?

— Что угодно могло быть. Кто ожидал, что грузины так здорово выступят на Евро? Трудно гадать, как всё сложилось бы. Но по составам и уровню мастерства я не увидел большой разницы с нашими ребятами. На чемпионате Европы другая мотивация. По товарищеским играм тяжело оценить свой реальный уровень, учитывая класс большинства соперников.

Валерий Карпин на тренировке сборной России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— У вас вызывают интерес матчи сборной России с не самыми статусными соперниками?

— Конечно. Интересно посмотреть.

— О целесообразности матчей с командами уровня Кыргызстана и Кубы есть разные мнения.

— Это неправильно. Сборная есть, и мы должны её поддерживать, учитывая бан. Ребята с удовольствием приезжают в команду и выкладываются. Не со всеми топами мы можем договориться, но это другой вопрос. В любом случае я с удовольствием смотрю на нашу сборную и переживаю за ребят. Наверное, футболисты тоже переживают, что не могут сыграть на высоком уровне и на таких больших турнирах, как чемпионат Европы.

— Осенью планируется матч со сборной Замбии. Что думаете о сопернике?

— Не такой плохой соперник. Сейчас каждый каждого может обыграть. К любой игре нужно серьёзно готовиться и показывать свой уровень. На ободах никого не обыграешь, надо отдаваться полностью. Тогда нашу сборную будут видеть и понимать, что это конкурентоспособная команда, готовая к турниру любого ранга.

С чем связан дефицит талантов среди российских футболистов и почему отечественные тренеры мало востребованы

— Внимательно следили за прошлым сезоном РПЛ?

— Да. Домашние игры «Динамо» видел практически все, за исключением одной или двух.

— Какие были чувства после упущенного чемпионства «Динамо»?

— Обидно. Получили очень хороший шанс, и чемпионство было близко. Всё было в руках «Динамо». Здесь не на кого пенять.

— Что случилось с командой в Краснодаре?

— Ментальная история. В команде нет таких ребят, которые что-то выигрывали. Они перепугались и переволновались, ощутив огромное давление. Мне кажется, у каждого в голове сидело: «Но ничейку-то мы можем зацепить». Вышли на игру с мыслями: лишь бы не пропустить.

Футболисты московского «Динамо» на матче в Краснодаре Фото: fcdm.ru

— Верите, что в новом сезоне будет подобная развязка?

— Хотелось бы, чтобы такие чемпионаты проходили регулярно, а не за три-четыре тура до конца золотые медали на команду вешали. Конечно, фаворитом снова будет «Зенит». Мы видим, как они усилились. Думаю, они больше не хотят ставить себя в зависимость от результатов других команд. С «Зенитом» будет тяжело бороться.

— Как изоляция повлияла на российский футбол?

— Сравнить-то не с чем.

— Давайте сравним с последним полноценным сезоном перед баном.

— Качество игры команд точно не повысилось. Здесь мы даже просели.

— А если сравнить с чемпионатом СССР?

— Одно могу сказать: в Союзе в каждой команде было по несколько кандидатов в национальную команду, и отбор был жесточайшим. Не как сейчас, когда мы не можем найти двух центральных защитников по всей стране. Тогда такого не было. В самих клубах была серьёзная конкуренция. Попасть в сборную тогда было очень тяжело.

— А как обстоят дела с футболом в вашем родном Муроме?

— Когда я начинал играть, там вообще не было серьёзного футбола. Играли заводские команды на первенство области. Мне удалось попасть из такой во владимирское «Торпедо».

Если сравнивать Вторую лигу тогда и сейчас — это небо и земля. Когда я приехал во Владимир, у нас было шесть человек из «вышки». Было с кого брать пример, уже не говоря о Первой лиге, где играли большие футболисты.

Сейчас всё сложнее. Многое зависит от глав регионов: если есть интерес к футболу и готовность финансировать — собирается неплохая команда. А если говорят, что футбол не нужен, потому что и так проблем хватает, то и условия будут соответствующими.

— С чем связан дефицит талантов среди молодёжи в России?

— Даже не знаю. Работают же академии, интернаты футбольные. Есть все условия — тренеры, экипировка, поля. Но на выходе мы не видим новых звёздочек.

— Нефутбольная страна?

— Все задаются этим вопросом, но никто не может сказать. Если бы знали, сделали бы какие-то поправки и поставили дело на поток. Но я тоже не пойму этого. И тренеров обучают, и проводят семинары. До бана ездили в другие страны обучаться, но всё равно не получается.

Может, молодёжь такая пошла, с таким генофондом. Сейчас физически крепких ребят не найти — все с какими-то отклонениями. Кому-то уже в 13-14 лет запрещены нагрузки. Может, менталитет и взгляды у молодёжи сейчас другие.

Но рвутся же в эти академии — родители привозят своих детей. Все хотят, чтобы их сын вырос в добротного и классного футболиста. Усилия прилагаются, но не выходит.

— А что насчёт тренерских кадров?

— У нас достаточно тренерских кадров, только команд мало. У каждого клуба свой вектор развития. Одни ставят на иностранных тренеров, а другие хотят россиян. Но при этом своим специалистам дают попробовать, а спустя пять неудачных туров человека зачехляют. Иностранец с таким же результатом продолжает работать. Таких примеров полно.

Надо спросить у руководителей, что ими движет, когда они выбирают иностранных тренеров. Тот же «Спартак» один за другим увольняет иностранцев и берёт непонятно кого. У нас даже не рассматривают заслуженных людей — сразу из-за рубежа привозят. Вот что новый тренер «Спартака» выиграл? «Ференцварош» и без тренера у себя будет выигрывать. Амарала спрашивали про нового тренера — он говорил, что в списке нет ни Карпина, ни Черчесова. Как так можно?

Тео Бонгонда и Деян Станкович Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Не смущает засилье сербских тренеров?

— Может, другим запрещают ехать. Но сейчас действительно упор в сторону Балкан. Конечно, это неприятно. Тот же Юран мог бы спокойно работать в «Спартаке». Тем более парень хочет попробовать себя в топ-клубе. У нас только Сергей Семак работает в топ-клубе — дай бог, чтобы и дальше работал.

— Была информация, что ЦСКА вместо Николича мог принять Игнашевич.

— Николича уволили в Эмиратах, только свистнули — он тут как тут. Пусть бы пришёл Игнашевич — он знает всю команду изнутри, армеец. Чем он хуже-то? Есть тот же Бородюк — заслуженный человек, чувствует коллектив, всегда создаёт замечательный микроклимат. А иностранцы, уезжая, получают такую неустойку, что потом пару гостиниц откроют где-нибудь в Сербии и будут наслаждаться жизнью.

— Чего бы вы пожелали российскому футболу?

— Хотел бы пожелать, чтобы мы вернулись в международный футбол и с нас сняли все запреты, а ребята снова почувствовали Лигу чемпионов и выступления за сборную в больших матчах. Так начнётся полноценная футбольная карьера у каждого футболиста.