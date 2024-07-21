У беднейшего новичка РПЛ ничтожные шансы не вылететь. Но есть примеры для подражания

Сегодня махачкалинское «Динамо» дебютирует в РПЛ матчем с «Химками». Обе команды поднялись из Первой лиги, но межсезонные стратегии они выбрали совершенно разные. Химчане мощно укрепляются известными «старичками» вроде Дениса Глушакова, Артура Юсупова, Резиуана Мирзова и Антона Заболотного, а вот дагестанцы не провели ни одного заметного трансфера. Их состав оценивается в скромнейшие € 10,93 млн.

Похоже, с одним неудачником нового розыгрыша РПЛ уже всё ясно. Или нет? Для этого выясним, как проявляли себя в разных сезонах по системе «осень-весна» такие же аутсайдеры с минимальным ценником. Вылетели не все.

Сезон-2012/2013

Беднейший клуб — «Мордовия»

Стоимость состава — € 16 млн

Место в чемпионате — 15-е

«Мордовия» Фото: Сергей Литвак, «Чемпионат»

Саранчане набрали в переходном турнире ФНЛ ровно 100 очков, а их лучший нападающий Руслан Мухаметшин наколотил 31 гол в 50 матчах и стал лучшим бомбардиром. Гроссмейстерский результат. Но для РПЛ было бы неплохо усилиться, а «Мордовия» сделала только несколько локальных трансферов и потратила лишь € 900 тыс.

Подписания Томислава Дуймовича из «Динамо», Алексея Иванова из «Анжи», Евгения Алдонина из ЦСКА, Романа Концедалова из нальчикского «Спартака» и Антона Бобра из «Крыльев» не сделали полузащиту «Мордовии» испаноподобной. Ещё были приобретения нескольких футболистов из чемпионата Румынии. Результат ожидаем — возвращение в ФНЛ. Не спас и приглашённый зимой румынский тренер Доринел Мунтяну. Бедная «Мордовия» не потянула новый уровень и тут же вернулась назад. Хотя Мухаметшин не растерялся и оформил 10+3.

Сезон-2013/2014

Беднейший клуб — «Волга» НН

Стоимость состава — € 20,03 млн

Место в чемпионате — 15-е

«Волга» НН Фото: Сергей Литвак, «Чемпионат»

Нижегородцы по сравнению с предыдущим сезоном даже усилились: ранее были по стоимости состава 15-ми с € 17,48 млн, превосходили в РПЛ только «Мордовию» и героически заняли 13-е место. А потом лишились Алексея Сапогова и утонули: те же Концедалов и Алдонин, а также Дмитрии Булыкин и Сычёв, Денис Колодин, Милан Родич и другие известные по российским меркам футболисты не спасли «Волгу» от вылета.

Волжане продержались в элите три сезона. В принципе, не так уж и плохо. Но ещё два года в ФНЛ стали для них последними. В 2016-м команду расформировали из-за финансовых проблем. Эх, а если бы продали Сапогова в «Ювентус»…

Сезон-2014/2015

Беднейший клуб — «Арсенал» Тула

Стоимость состава — € 10,73 млн

Место в чемпионате — 16-е

«Арсенал» Тула Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Туляки с Дмитрием Аленичевым резко поднялись из подземелья. Но почему-то забыли набрать состав под РПЛ. В первых восьми турах они набрали только одно очко. Дальше результаты улучшились, тем не менее от последнего места их это не спасло. «Арсенал» не потратил на новичков ни копейки, а его основным вратарём долгое время был 40-летний Александр Филимонов. Ошибался он довольно часто, что в его возрасте не удивляло.

Под конец сезона Аленичев ещё и демарш устроил, отправив на матч с ЦСКА в Москву дубль. Всё из-за решения РФС перенести игру из-за плохого тульского газона. Данная принципиальность в любом случае ни на что не повлияла. Хотя скандал был громким.

Сезон-2015/2016

Беднейший клуб — «Мордовия»

Стоимость состава — € 16,65 млн

Место в чемпионате — 16-е

«Мордовия» Фото: Наталья Сильвестрова, «Чемпионат»

«Мордовия» после провала в сезоне-2012/2013 тут же вернулась в РПЛ и при Юрии Сёмине заняла высокое восьмое место. Но тогда она по стоимости состава была 13-й. А в 2015 году — уже последней. Ушёл Сёмин — пропал результат. Выяснилось, что данная фраза применима не только к «Локомотиву». При Андрее Гордееве саранчане не были безнадёжными, тем не менее слили три матча в конце чемпионата и уступили всего два очка «Кубани» и «Анжи» с 14-го и 13-го мест соответственно.

12-ю «Уфу» и 16-ю «Мордовию» разделили только три очка. Для саранчан такая разница оказалась фатальной: ещё три сезона мучений между ФНЛ и ПФЛ привели их к банкротству. Плюс одна победа – и судьба клуба могла быть совершенно другой.

Сезон-2016/2017

Беднейший клуб — «Томь»

Стоимость состава — € 13,40 млн

Место в чемпионате — 16-е

«Томь» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Томичи разорились посреди сезона и вторую его половину доигрывали молодняком. Один его представитель даже стал топ-футболистом — речь об Александре Соболеве, которому тогда было 20 лет. 14 очков в РПЛ — настолько плохой результат, что команда с 15-го места, «Химки», набрала в два раза больше. Возможно, стоило остаться в ФНЛ, а не проходить «Кубань» в стыках.

Сибиряки не впервые страдали от нехватки денег. Один раз их выручил Владимир Путин, однако вечно такая щедрость длиться не могла: ещё пять сезонов в ФНЛ завершили существование «Томи».

Сезон-2017/2018

Беднейший клуб — «СКА-Хабаровск»

Стоимость состава — € 14,70 млн

Место в чемпионате — 16-е

«СКА-Хабаровск» Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Хабаровчане запрыгнули в Премьер-Лигу с четвёртого места ФНЛ и стыков с «Оренбургом», потратив на трансферы € 100 тыс. и подписывая в основном не слишком именитых свободных агентов. Понятно, что не от хорошей жизни. Данная стратегия привела их к 13 очкам — даже нищая «Томь» набрала больше! За весь сезон РПЛ СКА одержал только две победы, с середины сентября набрав два очка. Полнейший мрак.

Зато команда, в отличие от «Волги», «Томи» и «Мордовии», до сих пор на плаву: вот уже седьмой год выступает в Первой лиге, а в 2022-м даже практически из неё выскочила, уступив в стыках «Химкам» (1:3 по сумме двух матчей). Так что всё не так уж и плохо.

Сезон-2018/2019

Беднейший клуб — «Анжи»

Стоимость состава — € 19,65 млн

Место в чемпионате — 15-е

«Анжи» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Махачкалинцев, как и томичей, накрыл кризис. Причём уже не первый, если вспоминать прощание с богатыми временами начала 2010-х — когда отпустить пришлось Это’О, Виллиана, Жиркова и других звёзд. Но второй, при уже куда менее звёздном составе, стал для них приговором. Даже так они опередили «Енисей», тем не менее «Уфа» оказалась на пять очков выше. Всему виной три очка дагестанцев за 12 последних туров.

При этом «Анжи» должен был уйти в ФНЛ ещё годом ранее, уступив в стыках как раз «Енисею». Но «вовремя» расформировался «Амкар», и махачкалинцев оставили в РПЛ. Как выяснилось, решение было недальновидным. Дагестанцы сразу же рухнули во Вторую лигу и спустя три года повторили судьбу пермяков.

Сезон-2019/2020

Беднейший клуб — «Тамбов»

Стоимость состава — € 16,80 млн

Место в чемпионате — 14-е

«Тамбов» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Наконец-то первый случай за последние годы, когда беднейшая команда РПЛ не вылетела! Тамбовчане выиграли ФНЛ и перед новым сезоном подписывали новичков исключительно бесплатно. Предыдущие примеры показывали, что так делать не стоит, и всё же команда опередила «Крылья» и «Оренбург». А стыковых матчей не было из-за коронавируса. Далеко не факт, что «Тамбов» оказался бы сильнее «Торпедо» с третьего места в ФНЛ. Повезло.

Сезон-2020/2021

Беднейший клуб — «Тамбов»

Стоимость состава — € 20,23 млн

Место в чемпионате — 16-е

«Тамбов» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Везение не бесконечно. Бюджет клуба тоже не бездонный, поэтому пришлось снова расписывать множество аренд и свободных трансферов. На сей раз это привело к краху. 13 очков за весь чемпионат — прямо как у кризисного «Анжи» за два года до этого. «Тамбов» был настолько слаб, что с октября заработал лишь одно очко. И сразу же после сезона лишился профессионального статуса, просуществовав всего девять лет. Получилось как в миниатюрах белорусских чемпионов КВН из команды «Доктор Хаусс» — коротко и смешно.

Сезон-2021/2022

Беднейший клуб — «Нижний Новгород»

Стоимость состава — € 18,83 млн

Место в чемпионате — 11-е

«Нижний Новгород» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Нижегородцам повезло пробиться в РПЛ с третьей строчки ФНЛ — «Оренбург» со второго места не прошёл лицензирование. Статус главного аутсайдера сразу же закрепился за Нижним, как раз все трансферы вышли на € 400 тыс. Напрасно, потому что клуб возглавил Александр Кержаков. С ним он хлопнул «Спартак», «Динамо», «Зенит», «Рубин», ставший вторым «Сочи». И занял 11-е место, о котором болельщики могли только мечтать. Тот же «Спартак», например, стал 10-м.

Из-за разногласий с руководством Кержаков покинул пост. Стал ли «Нижний Новгород» при этом заметно сильнее? Нет. И всё же место главных бедняков лиги заняла другая команда.

Сезон-2022/2023

Беднейший клуб — «Факел»

Стоимость состава — € 13,80 млн

Место в чемпионате — 14-е

«Факел» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Наглецы из Воронежа, как их прозовут уже в РПЛ, выпрыгнули со второго места ФНЛ. И практически не усилились: подписали свободным агентом Евгения Маркова, который до сих пор забивает в Премьер-Лиге, и ещё арендовали трёх человек. Всё. Казалось бы, это прямой путь обратно. А нет. К зимнему перерыву у «Факела» была лишь одна победа в 17 матчах при 10 ничьих. Но конкуренты выступали ещё хуже.

Шесть побед и 12 ничьих позволили воронежцам остаться в зоне стыков, где они легко переплыли «Енисей» (2:0, 1:0). Спасибо «Торпедо» и «Химкам», которые также поднялись из Первой лиги, но проявили себя гораздо хуже.

Сезон-2023/2024

Беднейший клуб — «Факел»

Стоимость состава — € 12,95 млн

Место в чемпионате — 11-е

«Факел» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Удивительно, но воронежцы даже ухудшили стоимость состава. Просто они в курсе, что в футбол не играют деньги. На старте у них случились четыре поражения, а потом клуб возглавил Сергей Ташуев. И понеслось. С последнего места «Факел» вспорхнул на 11-е, повторив бедняковое нижегородское достижение.

Сейчас состав «Факела» совсем не последний: € 13,53 млн против € 13,15 млн у «Акрона» и € 10,93 млн у махачкалинского «Динамо». За последние годы дагестанцы вообще в данном споре обогнали только «Арсенал» Аленичева. Но пример им надо брать не с него, а с «Факела» и с «Пари НН».