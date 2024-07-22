Какого тренера вам не хватает в РПЛ? От Черчесова и Слуцкого до Ивича и Слишковича!

Новый сезон РПЛ начался, а есть ощущение, что ему кого-то не хватает. Например, непривычно видеть «Краснодар» без Матвея Сафонова в воротах. К «Спартаку» без Квинси Промеса мы уже вроде бы привыкли, но всё равно без нидерландца это совсем другая атака. А на тренерских скамейках недостаёт многих знакомых лиц. По кому из бывших тренеров российского чемпионата вы скучаете?

Предлагаем поучаствовать в нашем голосовании и назвать тренера, которого вам больше всего не хватает. Мы отобрали для рейтинга наш топ-10 кандидатов. При этом не стали залезать глубоко в прошлое и брать специалистов, которые давно не работали с командами РПЛ либо Первой лиги или в сборной России. Есть опция и для голоса в пользу какого-то другого кандидата. Делитесь вашими мнениями в комментариях!

В ходе голосования тренеры будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.