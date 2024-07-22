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Чемпионат России: какого тренера не хватает РПЛ — Черчесов, Слуцкий, Бердыев, Федотов, Гончаренко, голосование, рейтинг

Какого тренера вам не хватает в РПЛ? От Черчесова и Слуцкого до Ивича и Слишковича!
Анатолий Романов
Какого тренера не хватает РПЛ
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Комментарии
А может, многоопытный Бердыев или молодой Игнашевич нужнее чемпионату России?

Новый сезон РПЛ начался, а есть ощущение, что ему кого-то не хватает. Например, непривычно видеть «Краснодар» без Матвея Сафонова в воротах. К «Спартаку» без Квинси Промеса мы уже вроде бы привыкли, но всё равно без нидерландца это совсем другая атака. А на тренерских скамейках недостаёт многих знакомых лиц. По кому из бывших тренеров российского чемпионата вы скучаете?

Кто может выстрелить в этом чемпионате России
Кто приятно удивит в новом сезоне РПЛ? Есть 10 кандидатов
Кто приятно удивит в новом сезоне РПЛ? Есть 10 кандидатов

Предлагаем поучаствовать в нашем голосовании и назвать тренера, которого вам больше всего не хватает. Мы отобрали для рейтинга наш топ-10 кандидатов. При этом не стали залезать глубоко в прошлое и брать специалистов, которые давно не работали с командами РПЛ либо Первой лиги или в сборной России. Есть опция и для голоса в пользу какого-то другого кандидата. Делитесь вашими мнениями в комментариях!

В ходе голосования тренеры будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: кого из тренеров не хватает РПЛ?
Владимир Ивич
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
1 место

Владимир Ивич

Сербский тренер всего год возглавлял «Краснодар» в РПЛ, но его работа настолько понравилась, что реакцией на отставку Ивича из южного клуба стали шок и возмущение болельщиков и экспертов. Владимир создал команду, боровшуюся за чемпионство и доходившую до финала Кубка России. Вот только не сошёлся во взглядах на футбол с Сергеем Галицким. Кажется, Ивич точно заслужил вторую попытку в нашем чемпионате, если у него ещё осталось желание работать в России. Согласны?

Сергей Игнашевич
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
2 место

Сергей Игнашевич

Игнашевич из тех тренеров, которых принято называть молодыми, хотя самому экс-защитнику сборной России уже 45 лет. Его работа в «Балтике» оставила ощущение недосказанности. Вывел команду в РПЛ спустя четверть века и дошёл с ней до финала Кубка России, но не удержал в элите. Да и кубковый трофей уступил, выигрывая у «Зенита». В некоторых матчах «Балтика» действительно здорово играла, а иногда её словно подменяли. Однако что-то подсказывает, что тренер Игнашевич ещё обязательно покажет себя в РПЛ.

Леонид Слуцкий
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
3 место

Леонид Слуцкий

Трёхкратного чемпиона России и обладателя семи трофеев с ЦСКА нет в РПЛ с тех пор, как он вылетел с «Рубином», внезапно потерявшим большую группу игроков. Но не стоит забывать, что и казанскую команду Слуцкий выводил в еврокубки. Теперь экс главный тренер российской сборной удивляет Китай – идёт на рекордную беспроигрышную серию с «Шанхай Шэньхуа», выиграл Суперкубок у чемпиона. А мог бы раскрывать какого-нибудь очередного таланта в РПЛ. Слуцкий это умеет.

Сергей Юран
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
4 место

Сергей Юран

Экс-форвард сборной России и «Спартака» поставил себе цель рано или поздно дойти до топ-клуба и как тренер. Казалось, своей работой в «Химках» и «Пари НН» Юран максимально приближает себя к реализации тренерской мечты. Пусть даже его команды играли в футбол, который трудно назвать зрелищным. Однако весной этого года случились шесть поражений подряд, когда Юран вроде бы хотел поставить «Пари НН» более атакующий футбол. Отставка – удар по амбициям. Но мотивация-то осталась! Скучаете по Юрану в РПЛ?

Владимир Федотов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
5 место

Владимир Федотов

Год назад ЦСКА выдал при Федотове свой лучший за долгое время сезон: впервые за пять лет взял серебро, впервые за 10 лет выиграл Кубок России. До этого и «Сочи» Федотова сенсационно стал вице-чемпионом страны. Казалось, тренер сделал себе имя в РПЛ и получил право на ошибку. Но один неудачный сезон во главе армейцев стоил 57-летнему специалисту работы: московский клуб отправил его в отставку, заменив на Марко Николича. С лета Федотов – «свободный агент». Ждёте его возвращения в РПЛ?

Другой тренер, работавший в РПЛ
Фото: «Чемпионат»
6 место

Чемпионату России не хватает другого тренера, работавшего в РПЛ

Если вам недостаёт какого-то другого экс-тренера РПЛ, то голосуйте за эту опцию. Харизматичных фигур в нашем футболе наберётся немало. Например, Андрей Талалаев, который вывел «Химки» в элиту с первого места в Первой лиге, но в итоге был отправлен в отставку. Ещё можно вспомнить целую группу тренеров с ярким спартаковским прошлым – Дмитрия Парфёнова, Вадима Евсеева, Дмитрия Аленичева, Игоря Шалимова. Тот же Парфёнов дважды доходил до финала Кубка России с далёкими от топовых командами и взял трофей с «Тосно». Сейчас он борется за чемпионство в Казахстане с «Актобе».

Владимир Слишкович
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
7 место

Владимир Слишкович

41-летний босниец проработал в РПЛ всего полтора месяца, но заслужил уважение многих болельщиков. Под его руководством «Спартак» ни разу не проиграл – четыре победы и три ничьих в семи матчах. В среднем за игру – 2,14 очка. Вполне чемпионский график. Только в Кубке России за шаг до финала случилось поражение от «Балтики», хотя тогда команда выдала едва ли не лучшую игру при Слишковиче. В общем, не удивило бы, если бы «Спартак» оставил боснийца. Но в итоге сам Слишкович оставил «Спартак».

Курбан Бердыев
Фото: vk.com/fcdmx
8 место

Курбан Бердыев

Сколько впечатляющих проектов уже создал Бердыев! С «Рубином» выиграл два чемпионских титула и Кубок России, бил грандов в еврокубках. С «Ростовом» долетел до серебра и Лиги чемпионов. Да и сегодняшнее махачкалинское «Динамо» оказалось в РПЛ во многом благодаря труду этого тренера. Мы ждали возвращения 71-летнего специалиста в элиту, но он вдруг остановился на полпути и потом отправился в чемпионат Азербайджана. Неужели его последней командой в карьере станет «Туран», а не какая-то команда РПЛ?

Станислав Черчесов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
9 место

Станислав Черчесов

Где тренер Черчесов, там всегда горячо и интересно! На критику Саламыч отвечает и словом, и делом – трофеями в Польше и Венгрии, четвертьфиналом домашнего чемпионата мира со сборной России. Даже странно, что после ухода из «Ференцвароша» 60-летний тренер не получил в РПЛ варианта, который увлёк бы его. И снова уехал за границу, пусть и в русскоязычную среду. Теперь Черчесов попытается пошуметь со сборной Казахстана. Но, кажется, он точно пригодился бы нашей лиге.

Виктор Гончаренко
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
10 место

Виктор Гончаренко

В 2018 году Гончаренко брал Суперкубок России с ЦСКА, дважды обыгрывал молодёжью в Лиге чемпионов «Реал». Тогда было трудно представить, что всего пять сезонов спустя белорус будет вылетать из РПЛ с «Уралом» и получит ощутимый удар по своему тренерскому имиджу в нашем чемпионате. С ЦСКА Гончаренко разошёлся, «Краснодару» его стиль не подошёл, в «Урале» ему после отставки тоже бросили в спину – команда перестала играть в футбол. Но тренировать-то Гончаренко умеет! Ещё вернётся, чтобы доказать?

Сергей Ташуев
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
11 место

Сергей Ташуев

Ташуев долго шёл к признанию и в последние годы запомнился как яркий специалист, причём и по игре его команд, и по высказываниям самого тренера в СМИ. Мы знаем, что с Ташуева, по сути, начинался фирменный стиль «Краснодара». Под его руководством свой лучший результат в чемпионатах России выдал и «Ахмат». С другой стороны, почему-то так получается, что Ташуев нигде не задерживается дольше чем на один-два сезона. Было бы интересно ещё посмотреть на какую-нибудь команду 65-летнего тренера в РПЛ.

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