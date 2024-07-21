Топ-матчи понедельника: «Пари НН» — «Рубин», «Ротор» — «Торпедо», а ещё Сербия — Греция

Начинаем рабочую неделю с яркого спорта: беспроигрышная серия команды Слуцкого продлится? Узнаем о самом ярком вместе!

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⚽️ 14:35: «Цанчжоу Майти Лайонс» — «Шанхай Шэньхуа», Китай — Суперлига, 24-й тур

Интрига: беспроигрышная серия команды Слуцкого продлится?

«Шанхай Шэньхуа» проводит крутейший сезон. За 19 матчей команда Леонида Слуцкого не проиграла ни разу! Правда, в турнирной таблице «Шэньхуа» на пять очков отстаёт от «Шанхай Порта». Но в случае победы в следующем туре команда приблизится на расстояние в два очка. Впереди у «Шанхай Шэньхуа» выезд к «Цанчжоу Майти Лайонс», занимающего 13-ю строчку. Отличный шанс набрать три очка и продлить серию без поражений!

⚽️ 18:00: «Ротор» — «Торпедо» Москва, Первая лига, 2-й тур

Интрига: кто начнёт сезон Первой лиги с двух побед?

«Ротор» и «Торпедо» начали сезон Первой лиги с побед. Волгоградцы обыграли в гостях «Шинник», а москвичи — «СКА-Хабаровск». Теперь команды встретятся друг с другом. Один из клубов получит шанс стартовать с двух побед. И добавить оптимизма на будущее.

⚽️ 20:00: «Пари Нижний Новгород» — «Рубин», РПЛ, 1-й тур

Интрига: чем закончится волжское дерби?

«Пари НН» и «Рубин» начинают сезон волжским дерби. В последнем очном матче сильнее оказались нижегородцы — 1:0. Но теперь — новый сезон, обновлённые составы, другие амбиции. «Пари НН» надеется избежать проблем с попаданием в зону стыков, а «Рубин» хотел бы финишировать выше восьмого места. Кто начнёт сезон удачнее?

🏀 21:00: Сербия — Греция, товарищеский матч

Интрига: простят ли сербы Йокичу третье поражение перед Олимпиадой?

Сборные полным ходом готовятся к Олимпиаде, и если греки в товарищеском матче с Пуэрто-Рико победили, то сербы после триумфа с французами потерпели сразу два поражения. Проигрыш в третьей игре кряду сильно подпортил бы настроение этой балканской стране. А раз так, фанаты имеют полное право ожидать напряжённую битву. Олимпийские игры всё ближе, и ошибаться уже нельзя.

🏀 22:00: США — Германия, товарищеский матч

Интрига: после матча с Южным Суданом от США будут ждать только разгрома

США только-только чуть не оступились в матче с аутсайдером Южным Суданом. В этот раз соперник будет куда серьёзнее – действующие чемпионы мира немцы. Но если «звёздно-полосатые» будут блёклой тенью самих себя и в этот раз, могут начаться проблемы. Германии же до американцев нет никакого дела. ФРГ уже выиграла две товарищеские встречи кряду и шанс победить США, без сомнения, упускать не станет.