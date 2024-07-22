«Локо» нашёл бюджетную замену Глушенкову. Талант в бразильце разглядел Черчесов

«Локомотив» в летнее трансферное окно подписывал только российских игроков на замену ушедшим — Антона Митрюшкина, Артёма Тимофеева, Дмитрия Воробьёва. Но теперь в команде Михаила Галактионова должен наконец появиться и новичок-легионер. Московский клуб близок к покупке бразильского атакующего полузащитника Маркиньоса. По информации «Чемпионата», железнодорожники предложили «Ференцварошу» за 24-летнего игрока € 2,8 млн. Это несколько меньше той стоимости, что Маркиньосу присвоил Transfermarkt (€ 4 млн). Факт переговоров по бразильцу подтвердил и председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных, пообещавший поделиться деталями сделки, «как только это состоится».

Об интересе «Локомотива» к Маркиньосу стало известно ещё месяц назад. Сообщалось, что железнодорожники решили потратить на бразильца часть средств, вырученных с продажи Максима Глушенкова в «Зенит» за € 6,3 млн. Но тогда, как утверждали инсайдеры, «Ференцварош» потребовал за бразильца € 5,5 млн. Это означало, что «Локомотиву» пришлось бы отдать почти все деньги, заработанные на Глушенкове. В результате переговоры затянулись, и сейчас фигурируют уже другие цифры.

Маркиньос — воспитанник «Атлетико Минейро», за команду из Белу-Оризонти он и дебютировал на профессиональном уровне и до отъезда в Европу успел забить один гол в чемпионате Бразилии. А в европейском футболе первым клубом атакующего полузащитника стал болгарский «Ботев», арендовавший Маркиньоса в феврале 2021-го. После хорошего года в Болгарии за бразильцем пришёл «Ференцварош». Венгры выкупили молодого игрока, заплатив € 1,65 млн.

Маркиньос в «Ференцвароше» Фото: Laszlo Szirtesi/Getty Images

Любопытно, что «Ференцварош» в то время возглавлял Станислав Черчесов. Именно под руководством российского тренера Маркиньос сыграл пока больше всего в Европе (50 матчей, 6+15). Так что кому, как не Черчесову, знать сильные и слабые стороны бразильца?

«Галактионов мне звонил, интересовался моим мнением, — признался Черчесов «Чемпионату». — Я брал Маркиньоса в возрасте 21 года, за сезон работы с нами он добавил. В основном играл у меня на левом фланге. На какой позиции его планирует использовать «Локомотив» или другой клуб, я не знаю.

Сможет ли Маркиньос заменить Глушенкова? Он не 10-й номер, поэтому вряд ли. Но он игрок атаки, который хорошо умеет работать над собой. Другой вопрос, что Маркиньос не был основным игроком, однако за год могло многое произойти. Здесь главный вопрос — насколько игрок сделает клуб сильнее. Это главный вопрос при любом трансфере. И вопрос цены-качества. Но здесь тоже только клуб может знать, сколько они готовы отдать за него. У меня с Маркиньосом никогда проблем не было, поэтому с ним можно работать. Если на него есть спрос, значит, мы не зря его взяли».

После перехода в «Ференцварош» Маркиньос выиграл с командой три чемпионских титула за последние три сезона. Кроме того, взял Кубок страны в 2022 году. В прошедшем чемпионате Венгрии бразилец стал третьим в «Ференцвароше» по результативности, забив семь мячей и сделав семь голевых передач в 27 матчах.

По сыгранному в чемпионате времени Маркиньос только четвёртый в команде (2032 минуты). Тем не менее он стал с отрывом лучшим по точным передачам на чужой трети поля (408) и заработанным на себе фолам (61), вторым по передачам под удар (73), созданным голевым моментам (12), обводкам (52) и выигранным единоборствам (158), вошёл в топ-3 по ударам в створ (26). У бразильца также неплохой показатель отборов и перехватов. В общем, Маркиньос превратился в большого игрока для чемпионата Венгрии.

Кроме того, будущий новичок «Локомотива» провёл 15 матчей в Лиге конференций и квалификации Лиги чемпионов. Там Маркиньос ограничился только одной голевой передачей во встрече с мальтийским «Хамрун Спартанс» и заработанным пенальти в игре с литовским «Жальгирисом». На групповом этапе и в плей-офф Лиги конференций бразилец в восьми матчах нанёс 13 ударов и пять раз попал в створ. В еврокубках его статистика в целом несколько хуже.

Маркиньос — правоногий игрок, который, как правило, действует на левом фланге атаке. Но может, конечно, выйти и справа. Помимо этого, у него есть опыт игры вторым форвардом, что в какой-то мере сближает его по характеристикам с Глушенковым.

В последний год Маркиньос прогрессировал под руководством нынешнего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Бразилец очень тепло отзывался о сербе, благодаря его за доверие.

«Это тренер, у которого хорошие отношения со всеми футболистами, и он точно знает, как извлечь максимальную пользу из каждого игрока, — объяснял Маркиньос. — Часто бывает, что даже во время тренировки он подходит ко мне, кладёт руку на плечо и говорит, что я должен был сделать в конкретной игровой ситуации, какое решение было бы правильным. Вы можете чему-то научиться.

Я благодарен главному тренеру, который всем сердцем поддерживает меня и полностью доверяет мне. Для меня очень важно, когда тренер доверяет. Когда я был молодым в Бразилии, то сразу терял интерес к игре, если чувствовал, что в меня не верят. Но если я вижу, что люди понимают, на что я способен, постоянно подбадривают и мотивируют меня, то могу достать звёзды с неба».

Маркиньос Фото: Oisin Keniry/Getty Images

Неудивительно, что в летнее окно появлялась информация и об интересе «Спартака» к Маркиньосу. Однако красно-белые сделали в итоге ставку на Эсекьеля Барко. Бразилец же собирается в «Локомотив».

К слову, Маркиньос, играя в Венгрии, выражал желание выступать за местную сборную, так как в бразильскую его вряд ли позовут. Эту тему обсуждали в венгерских СМИ. Если бы Маркиньос подольше задержался в «Ференцвароше», то, возможно, стал бы игроком сборной-участницы Евро-2024.