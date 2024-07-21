«Спартак» ужасен на старте сезона. Теперь «привёз» даже Максименко

Деяна Станковича ожидало испытание уже в 1-м туре. Выезд в Оренбург — это всегда не только интересно, но и сложно. Особенно летом — жара, искусственный газон и агрессивно играющий соперник. Хотя некоторые ставили под сомнение перспективы команды Давида Деограсии в этом сезоне. Не без оснований: клуб покинули Вера, Воробьёв, Сиваков, Полуяхтов. Вместо них подписали кучу молодых парней, от которых вряд ли ожидалась помощь уже в 1-м туре. Однако это не стало проблемой. С первых минут мы увидели: «Оренбург» ничуть не изменился — это всё такая же агрессивная, быстрая команда, которая на своём поле опасна для всех.

Станкович слегка удивил стартовым составом. Тем, что выпустил в тройку полузащитников Даниила Зорина. Хотя ожидалось увидеть там Мартинса. В остальном без особых сюрпризов. Максименко в воротах, центр обороны с Бабичем и Черновым, Умяров, Зобнин в центре и Соболев — впереди. Может, Деян был бы и рад сделать какие-то изменения, но пока для этого просто нет условий. Виллиан Жозе набирает форму, Барко ещё не подписан. Деограсия выпустил идентичные 4-3-3, а его команда была обязана забивать уже на второй минуте.

Кто ошибся? Правильно, центр обороны «Спартака». Вечная проблема с любыми сочетаниями и любым тренером. Марин заметил рывок Мансильи со своей половины, выкатил ему, и тот выбегал прямо на Максименко. И не попал в створ. Хотя такие шансы классный футболист просто обязан использовать.

«Оренбург» — «Спартак» — 2:0 Фото: РИА Новости

Не получилось. Вряд ли оренбуржцы сильно расстроились. Ведь у них был чёткий план: они не стремились много владеть мячом, зато планировали отвечать при первой же ошибке, используя слабые места соперника. А это, как известно, фланги обороны и неожиданно сломавшийся центр полузащиты. В первом тайме Умяров и Зорин были совсем плохи. Зобнин — не лучше.

Так «Оренбург» и проводил свои атаки: на 20-й минуте Гюрлюк мог забивать после быстрого выхода. Чуть ли не в следующей атаке Марин вбегал в штрафную с края и бил почти наверняка. Не попал. Дело шло к голу, но реализация подводила.

А на 34-й минуте чуть не забил Бонгонда. Зорин из центра штрафной отпасовал на Тео, и перед тем оставался только вратарь. Но именно в него со всей силы игрок и запустил мяч. Самый яркий момент тайма. После «Оренбург» провёл ещё несколько хороших атак, а за нули на табло команда должна благодарить Максименко. Вратарь реально спасал.

В перерыве Станкович убрал Медину и Зорина, выпустив Угальде и Мартинса. Однако принципиально структура игры не изменилась. «Спартак» хоть и формально владел инициативой, но в обороне творилось непонятно что. И на 62-й минуте это закономерно закончилось пропущенным голом. Михайлов закинул мяч на фланг, откуда Гюрлюк быстро прострелил в штрафную. Там мяч коснулся бедра Переса и залетел в ворота.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А чуть ли не в следующей атаке «Спартак» пропустил второй. Что же сделал Максименко?! Сначала получил пас от Умярова. И вместо того, чтобы отдать его на свободного Бабича, решил вернуть партнёру. А того уже накрыл Флорентин. Перед ним были защитник и пустые ворота: аргентинец не пожадничал и отпасовал Гюрлюку. Тому оставалось просто закатить.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Только второй мяч заставил «Спартак» хоть как-то включиться. Они сразу понеслись вперёд (впервые с начала тайма). Но тут им уже не повезло. Бонгонда классно бил головой, соперника спас Сысуев. Потом Бабич неудачно подставил ногу после прострела Угальде.

Если бы спартаковцы забили хотя бы один, то концовка могла быть интересной. Но в последние 10-15 минут они не смогли организовать даже навал. Просто устали. А оренбуржцы, наоборот, всегда с радостью выбегали вперёд. Пусть уже и не с таким большим желанием закончить матч с разгромным счётом.

Пока «Спартак» плох. А Станковичу просто необходимо усиление, чтобы вылепить из этой команды что-то достойное.