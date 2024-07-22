У «Краснодара» самый дорогой новичок лета, у «Ахмата» — легионер. Последние трансферы РПЛ

Новый сезон в РПЛ уже стартовал, но трансферное окно ещё не закрыто. Рассказываем о значимых сделках последних дней.

Диего Коста: «Сан-Паулу» → «Краснодар» (€ 7,5 млн)

Диего Коста Фото: ФК «Краснодар»

Коста — самый дорогой новичок РПЛ в летнее трансферное окно. За его переход «Краснодар» заплатил бразильскому клубу «Сан-Паулу» € 7,5 млн. Таким образом, «быки» перекрыли результат «Зенита» — сине-бело-голубые выложили за Максима Глушенкова € 6,3 млн. Правда, не исключено, что «Зенит» снова будет первым, если решит вопрос с покупкой Ивана Илича.

Коста оказался в «Сан-Паулу» ещё в 2015 году. Сначала поиграл в молодёжной команде, а в 2019-м дебютировал за первую. С того момента он провёл 161 матч в составе «Сан-Паулу» и забил пять мячей. В последних матчах чемпионата Бразилии Коста, как правило, выходил на замену. Не исключено, что его готовили к трансферу.

Мауро Луна Диале: «Унион Санта-Фе» → «Ахмат» (€ 1,5 млн)

Мауро Луна Диале Фото: ФК «Ахмат»

Грозненский клуб укрепил состав атакующим полузащитником из Аргентины. Луна Диале — продукт академии «Бока Хуниорс». Летом 2021 года «Унион» выкупил футболиста за € 420 тыс., а теперь продал почти в четыре раза дороже. Мауро отыграл 130 матчей в составе клуба из Санта-Фе, забил 19 мячей и отдал 12 результативных передач. Теперь 25-летний футболист впервые в карьере поиграет за пределами Южной Америки. К слову, Диале стал самым дорогим новичком «Ахмата» в это трансферное окно.

Даниил Худяков: «Локомотив» → «Штурм» (свободный агент)

Даниил Худяков Фото: sksturm.at

20-летний российский вратарь продолжит карьеру в составе чемпиона Австрии. Худяков покинул «Локомотив» в связи с истечением срока контракта, а в сезоне-2023/2024 не провёл за команду ни одного матча. Теперь он оказался в «Штурме», который примет участие в новом розыгрыше Лиги чемпионов. Вот как трансфер прокомментировал спортивный директор австрийского клуба Андреас Шикер: «Несмотря на юный возраст, Худяков уже приобрёл большой опыт на очень высоком уровне. Мы хотели воспользоваться возможностью и привезти его в Грац после истечения срока контракта. Абсолютно уверены в его потенциале». Ближайший официальный матч с участием «Штурма» пройдёт 27 июля — в этот день клуб сыграет в Кубке Австрии.

Никита Баранок: «Шахтёр» Солигорск → «Акрон» (€ 100 тыс.)

Никита Баранок Фото: ФК «Акрон»

Белорусский защитник — воспитанник академии «Витебска». За первую команду дебютировал в 2022 году, а в 2023-м перебрался в солигорский «Шахтёр». С этим клубом Баранок стал обладателем Суперкубка Беларуси. Защитник признался, что его сразу заинтересовал вариант в России, поскольку он считает РПЛ топ-уровнем. Никита отыграл в общей сложности 15 матчей за юношескую и молодёжную сборные Беларуси и забил три мяча. Баранок — третий самый дорогой новичок «Акрона» в летнее трансферное окно.

Иван Тимошенко: «Родина» → «Акрон» (аренда с правом выкупа)

Иван Тимошенко (на переднем плане) Фото: ФК «Акрон»

Нападающий Тимошенко сменил «Лучшую лигу мира» на РПЛ. Он оказался в «Родине» в 2022 году (перешёл в статусе свободного агента) и в первом же сезоне стал лучшим бомбардиром Первой лиги. За два года в составе московского клуба Тимошенко забил 31 мяч и отдал семь результативных передач. Теперь Иван постарается доказать свою состоятельность на уровне РПЛ — «Акрон» взял футболиста в аренду с правом выкупа. Тимошенко уже получил 25 минут в матче с «Локомотивом» (2:3), но пока результативными действиями не отметился. Для него это был первый матч на уровне РПЛ.

Даниил Одоевский: «Зенит» → «Ростов» (аренда)

Даниил Одоевский Фото: ФК «Ростов»

Одоевский — трёхкратный чемпион России в составе «Зенита». Правда, за основную команду сине-бело-голубых он играл не так много. Сейчас в «Зените» достаточно солидная вратарская бригада (Евгений Латышонок, Денис Адамов, Михаил Кержаков), так что Одоевскому рассчитывать было не на что. Немного удивил выбор в пользу «Ростова» (пусть это и аренда), поскольку там у Даниила вряд ли будет много игровой практики. По всей видимости, основным вратарём будет Рустам Ятимов, а резервным — легионер Хидает Ханкич. В прошлом сезоне Одоевский отыграл 26 матчей за «Волгарь» в Первой лиге. Похоже, о подобных цифрах теперь остаётся только мечтать.

Седрик Гогуа: «Шинник» → «Химки» (свободный агент)

Седрик Гогуа (в центре) Фото: ФК «Химки»

Центральный защитник Гогуа оказался в ЦСКА в 2021 году. Правда, его пребывание в московском клубе получилось краткосрочным — он ушёл в начале 2022-го. После этого Гогуа поиграл за казахстанский «Туран» и «Истиклол» из Таджикистана. В начале 2024 года Седрик вернулся в Россию — подписал контракт с ярославским «Шинником». Теперь у него снова появилась возможность попробовать свои силы на уровне РПЛ. «Химки» подписали контракт на один год с защитником, у которого есть опыт игры в элитном российском дивизионе (31 матч, три гола).

Денис Терентьев: «Ростов» → «Балтика» (свободный агент)

Денис Терентьев Фото: ФК «Балтика»

«Балтика» продолжает брать футболистов из РПЛ. Ранее клуб из Калининграда купил у «Спартака» вратаря Илью Свинова. Теперь состав «Балтики» пополнил опытный (31 год) защитник Денис Терентьев. Воспитанник академии «Зенита» играл за «Ростов» с 2020-го. В общей сложности у него за донской клуб 135 матчей, два мяча и шесть результативных передач. «Балтика» подписала контракт со свободным агентом по схеме «1+1».

Другие трансферы

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