Два пенальти «Химок» за тайм — в перекладину и штангу! Новички РПЛ выдали жару

Большой футбол вернулся в Химки. Подмосковная команда снова играет в РПЛ, но афиша первого матча была такой, словно она осталась в Первой лиге. В прошлом сезоне и «Химки», и махачкалинское «Динамо» рубились во втором дивизионе, а теперь сошлись в 1-м туре высшей лиги.

«Химки» серьёзно изменились в сравнении с тем, что было несколько месяцев назад. Во-первых, появился новый тренер. Андрей Талалаев вернул команду в РПЛ, но там она играет под руководством испанца Франка Артиги (ранее работал в «Родине»). Во-вторых, «Химки» укрепили состав немалым количеством опытных футболистов. Антон Заболотный, Денис Глушаков, Артур Юсупов, Резиуан Мирзов — эти игроки не нуждаются в дополнительном представлении. Помимо этого, подмосковный клуб приобрёл легионеров — Ориньо, Лукаса Веру и Неманью Анджелковича.

У «Динамо» противоположная ситуация. Тренер Хасанби Биджиев сохранил свой пост. На трансферном рынке команда не шумела — всего четыре новичка (три взяты в аренду). На матч с «Химками» Биджиев выставил в основе 10 россиян и всего одного легионера. Да и этот иностранец — Эгаш Касинтура — выступает в России с 2021 года (раньше играл в «Уфе»).

Один из опытных игроков «Химок» принёс пользу уже в первом тайме — Резиуан Мирзов заработал пенальти. Арбитр Егор Егоров сначала не увидел фола со стороны Антона Крачковского, но потом указал на «точку» после пробежки к монитору.

Александр Руденко получил прекрасный шанс изменить счёт, но им не воспользовался. Футболист «Химок» влепил в перекладину, а дальше махачкалинцы отбились после атаки соперника вторым темпом.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Красноречивая статистика по итогам первой половины первого тайма: «Химки» нанесли пять ударов (два — в створ), гости — ни одного. Плюс подмосковная команда владела мячом 61% игрового времени. Правда, после нереализованного пенальти игра «Химок» немного потускнела, в то время как соперник осмелел.

«Динамо» настолько поверило в себя, что наиграло на первый гол. Ражаб Магомедов классно навесил, а Идар Шумахов головой сбросил мяч в дальний угол. Есть первый гол махачкалинского клуба в РПЛ! Вроде бы просто, ничего сверхъестественного, но зато эффективно.

А дальше болельщики на стадионе словили флешбэки. Мирзов снова заработал пенальти (опять сфолил Крачковский), но гостей снов спас не голкипер. «Химки» поменяли бьющего (к мячу подошёл Хетаг Хосонов), но это не помогло. Вратарь Давид Волк не угадал направление удара, однако полузащитник хозяев попал в штангу. Похоже, Крачковский — очень везучий футболист.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Химкам» хватило шести минут после перерыва, чтобы отыграться. Длинноволосый голкипер Волк с большим трудом остановил мяч на линии после удара Анджелковича. Правда, вратарь сыграл в этом эпизоде не лучшим образом, а Заболотный первым успел на добивании. Первый гол Антона за новый клуб. Нападающий «Химок» избежал офсайда, но всё решили миллиметры.

В концовке было очень жарко в штрафной «Динамо». Сначала Александр Сандрачук грудью скинул мяч так, что Волк с огромным трудом перевёл его на угловой. А потом сам Давид ошибся на выходе, в результате чего Александр Филин едва не наказал голкипера.

Новички РПЛ поделили очки в матче 1-го тура Фото: ФК «Химки»

На 87-й минуте показалось, что хозяева попали в непростое положение. Вышедший на замену Максим Храмцов классно разобрался в чужой штрафной и чётко направил мяч в дальний угол. Гости отпраздновали гол, а потом вмешались судьи. Егоров объявил по громкой связи, что Храмцов перед завершающим ударом сыграл рукой. Как же обидно для «Динамо»!

Артига выпустил на последние минуты Глушакова и Панченко. И Денис напомнил о себе в добавленное время — мяч после дальнего удара прошёл рядом со штангой. Счёт больше не изменился, но команды порадовали открытым футболом.