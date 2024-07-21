Самый дорогой новичок лета вышел в РПЛ. «Краснодар» поменялся ради него — и не выиграл

«Краснодар» пока не побеждает на старте нового сезона. После поражения в Суперкубке России команда Мурада Мусаева потеряла очки в Грозном в 1-м туре РПЛ. Не хватает Кордобы и других участников Кубка Америки или проблема глубже?

В стартовом составе «Краснодара» дебютировал перешедший на днях из «Сан-Паулу» за € 7,5 млн центральный защитник Диего Коста. Пока это самый дорогой новичок РПЛ в летнее окно. Ещё одним важным изменением в основе «быков» по сравнению с матчем с «Зенитом» стало появление другого новичка – 19-летнего открытия прошлого сезона Козлова.

После матча за Суперкубок России, где оборона «Краснодара» напоминала проходной двор, Мусаев внезапно превратился в… Владимира Ивича. Тренер вице-чемпионов вернулся к схеме с тремя центральными защитниками (причём все – бразильцы). Краснодарцы сыграли в Грозном 3-4-2-1, а Козлов и Сперцян поддерживали Смолова с позиций инсайдов. Данила выделялся движением, но быстро «присел» на жёлтую карточку, когда неудачно обработал мяч и потом жёстко въехал в ногу Богосавцу. Повезло, что эпизод не завершился удалением.

При счёте 0:0 «Краснодар» владел мячом 70% времени, однако не создавал остроты. Впереди «быкам» недоставало скорости движения мяча, нестандартных действий. Достаточно сказать, что перед голом команда Мусаева уступала по статистике касаний в чужой штрафной (2:5). «Ахмат» хорошо возвращал себе мяч, напрягал на флангах. Там у «Краснодара» располагались не самые сильные разрушители Виктор Са и особенно Батчи.

Первый момент хозяева создали, вытянув новичка Диего Косту из его зоны левого центрального защитника, в которую влетел Садулаев. Ещё чуть-чуть, и фол Виктора Са потянул бы на пенальти. Но «Ахмат» получил только опасный штрафной. А в середине первого тайма, заработав ещё один стандарт (Агаларов собирал на себе фолы Тормены), хозяева должны были повести. Садулаев круто исполнил штрафной в стиле Роналду, но «Краснодар» спасла штанга.

Зато команда Мусаева реализовала свой первый же голевой момент и удар в створ. Эту атаку завязал Козлов, потом Виктор Са исполнил кросс, а в штрафной Шатара завис между Смоловым и Кривцовым. Защитник не держал никого, партнёры не страховали – «Краснодар» умело разорвал оборону соперника. В результате скидка Фёдора головой стала голевой передачей на свободно пробившего в касание центрхава.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Тем не менее по игре команда Магомеда Адиева заслуживала большего, так что вполне логично, что «Ахмат» отыгрался до перерыва. В ходе голевой атаки краснодарцы уступили хозяевам на подборе – Козлов не успел за смело рванувшим в штрафную Камиловым. Вдобавок вратарю Агкацеву помешал совершить сейв рикошет от Черникова.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В перерыве Мусаев убрал с поля Козлова. Два неудачных эпизода стоили Даниле быстрой замены. Впрочем, без талантливого воспитанника «Зенита» живее игра «Краснодара» в атаке не стала. Дебют второго тайма был в целом за «Ахматом». Однажды при розыгрыше мяча от ворот Агкацев едва не привёз, как в сегодняшнем матче в Оренбурге спартаковец Максименко. Но защитники «Краснодара» сумели заблокировать удар.

Только после часа битвы «Краснодар» сумел «прижать к канатам» команду Адиева. Всё же у «быков» тонус должен был быть чуть лучше, поскольку они в отличие от «Ахмата» уже сыграли один официальный матч. Сперцян стал заметнее, эффективнее. Любопытно, что и в Суперкубке России он начал напоминать себя только после перерыва. Тем не менее скорость игры на фоне жары в Грозном в целом устраивала хозяев. Поэтому с голевыми моментами у фаворита не клеилось.

В результате получилась ничья – самый объективный результат при таком футболе. По количеству ударов «Ахмат» не уступил «Краснодару» (12:12), а по ударам из пределов штрафной даже превзошёл (7:5). Проблема хозяев только в том, что они так и не попали ни разу в створ, кроме момента с голом (краснодарцы – трижды). А самой яркой фигурой матча стал, пожалуй, грозненский дриблёр Садулаев. Кандидат в сборную России сделал семь попыток обводок и четыре раза обыграл своих оппонентов. Забил бы гол в стиле Криштиану, стал бы звездой вечера.