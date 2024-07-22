Какой смысл осуждать Чалова? Он сделал то, что хотел

Фёдор Чалов перейдёт в греческий ПАОК. Вряд ли эта новость сильно удивила. Намерение покинуть ЦСКА он обозначил ещё несколько месяцев назад. Переговорил с Евгением Гинером, подписал контракт на полгода с конкретной идеей перейти в европейский клуб. При этом с уважением к нынешнему, ведь на футболисте важно было заработать. Так что, когда Иван Карпов сообщил о скорой сделке ЦСКА с ПАОКом за € 3 млн, это стало логичным исходом истории. В Греции уточнили, что форвард ждёт оформления документов и может дебютировать за новую команду уже 24 июля в игре квалификации Лиги чемпионов с «Борацем».

Понятно, что это решение Фёдора приняли не все. Окей, ты хочешь уехать, но ведь важно и куда. ПАОК — вряд ли предел мечтаний для любого футболиста. Да, это лидер чемпионата Греции и действующий чемпион. Команда стабильно играет на групповом этапе какого-нибудь еврокубка. Но это, как правило, 6-10 матчей в году плюс квалификация. Если же мы говорим об уровне местной лиги, то он, очевидно, ниже, чем у российской. Берём стоимость составов: € 841 млн против € 384 млн — согласитесь, разница приличная. Или вспоминаем слова Алана Дзагоев, который ненадолго заезжал в Грецию. Он признавался, что потянул бы уровень интенсивности, даже находясь не в идеальной форме. Однако помешали травмы.

Это всё на поверхности. Но, возможно, иногда стоит не руководствоваться здравым смыслом и логикой, а попытаться понять самого футболиста? Там же — совершенно конкретное желание что-то поменять. Фёдор лучше других осознаёт: в РПЛ он упёрся в потолок. Дальше уже некуда. И правда, а куда? Только если в «Зенит» на хорошую зарплату и одновременно на скамейку запасных. Там трофеи, но вряд ли большое личностное развитие.

Фёдор Чалов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Мог бы он подождать предложения от более статусного европейского клуба? Наверное, мог бы. Но важно не забывать — ЦСКА чуть больше других клубов страдает от санкций. Поэтому предложений могло просто не быть. Чалов же ждал каких-то вариантов примерно с лета 2023-го. Прошло одно трансферное окно, потом следующее. А тут конкретика — европейская лига, комфортная для жизни страна, в конце концов, соотечественник, который поможет в адаптации. Ведь за ПАОК играет Магомед Оздоев. Чалов выбрал больше не ждать, а рискнуть и попробовать.

Фёдору уже 26. Возраст, для того чтобы о себе заявить, попасть в топ-лигу, — критический. И нынешнее лето, возможно, последнее, когда можно уехать не просто на сезон-два в околотоповую лигу. А реальный шанс проявить себя в Греции и перебраться в чемпионат покруче. Условно, в 27 за тебя ещё могут заплатить хорошие деньги. Когда ты старше — уже вряд ли. Да и из ПАОКа привлечь внимание точно проще, чем из ЦСКА. Не говорю, что за российской лигой не следят. Это как раз не так. Но в еврокубках внимания явно будет больше.

Да, футболист потеряет в деньгах. В Греции он будет зарабатывать около € 1.3 млн плюс бонусы. Что тоже очень даже неплохо. Ведь не всё же время думать о том, как ногами обеспечить себя желательно до конца жизни.

Иногда нужно выбирать футбол.