Форвард «Акрона» установил уникальный рекорд в РПЛ
Вы вряд ли слышали о Абу-Саиде Эльдарушеве, но 22-летний нападающий «Акрона» сотворил историю. Парень — первый россиянин и пятый футболист, который забил гол и отдал ассист в дебютном матче РПЛ! Кто был до него?
Секу Олисе
Форвард ЦСКА в 2009 году записал на свой счёт гол и ассист в дебютном матче РПЛ с «Кубанью» (4:0).
Ибраима Бальде
В 2012 году нападающий «Кубани» оформил дубль и отдал голевой пас в своём первом матче в РПЛ с «Волгой» (6:2).
Исмаэл Сильва
Полузащитник «Ахмата» в 2017 году в дебютном матче с «Краснодаром» (2:3) забил гол и сделал результативную передачу.
Мирлинд Даку
Нападающий «Рубина» в 2023 году записал на свой счёт гол и ассист в первом матче с «Локомотивом» (2:2).
Абу-Саид Эльдарушев
В 2024 году форвард «Акрона» отметился голом и результативным пасом в дебютном матче РПЛ с «Локомотивом» (2:3). Он стал первым россиянином, кому удалось такое.
Форвард «Акрона» — первый россиянин, который оформил гол+пас в дебютном матче РПЛ
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