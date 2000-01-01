Форвард «Акрона» — первый россиянин, который оформил гол+пас в дебютном матче РПЛ

Форвард «Акрона» установил уникальный рекорд в РПЛ

Вы вряд ли слышали о Абу-Саиде Эльдарушеве, но 22-летний нападающий «Акрона» сотворил историю. Парень — первый россиянин и пятый футболист, который забил гол и отдал ассист в дебютном матче РПЛ! Кто был до него?