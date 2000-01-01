Станкович — пятый тренер «Спартака» подряд, не выигравший дебютный матч РПЛ

Тренеры «Спартака» проваливают дебютный матч в РПЛ

«Спартак» уступил «Оренбургу» (0:2) в 1-м туре РПЛ. В итоге Деян Станкович стал пятым тренером красно-белых подряд, который не смог выиграть свой первый официальный матч в РПЛ.