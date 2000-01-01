Тренеры «Спартака» проваливают дебютный матч в РПЛ
«Спартак» уступил «Оренбургу» (0:2) в 1-м туре РПЛ. В итоге Деян Станкович стал пятым тренером красно-белых подряд, который не смог выиграть свой первый официальный матч в РПЛ.
Неудачная серия
При Руе Витории («Рубин», 0:1), Паоло Ваноли (ЦСКА, 0:2) и Деяне Станковиче («Оренбург», 0:2) красно-белые потерпели поражения. А под руководством Доменико Тедеско («Рубин», 0:0) и Гильермо Абаскаля («Ахмат», 1:1) москвичи сыграли вничью.
Последняя победа
Последним тренером «Спартака», побеждавшим в дебютном матче РПЛ, был Олег Кононов. В ноябре 2018 года команда под его руководством обыграла «Крылья Советов» (3:1).
Станкович — пятый тренер «Спартака» подряд, не выигравший дебютный матч РПЛ
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