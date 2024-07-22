Топ-матчи вторника: квалификация футбольной ЛЧ, финал Летней лиги НБА и теннис

Спорт 23 июля: справится ли команда Хайкина, как стартует «Карабах» и каким будет первый матч Моуринью в «Фенербахче»?

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Время в материале указано по Москве.

🏆🏀 3:00: «Майами Хит» — «Мемфис Гриззлиз», Летняя лига НБА, финал

Интрига: кто выиграет в финале Летней лиги?

Вот и подходит к концу Лас-вегасовская Летняя лига. Остались две команды, которым удалось ни разу не уступить за весь турнир. В полуфиналах «Майами Хит» переиграл «Голден Стэйт», несмотря на 31-очковое выступление от Кевина Нокса, а «Мемфис Гриззлиз» смог одержать победу в одно очко с «Лос-Анджелес Клипперс». Лидером «мишек» неожиданно стал Скотти Пиппен-младший, а у флоридского коллектива довольно сбалансированное распределение ролей между всеми игроками основы. Какой подход окажется эффективнее?

🎾 15:00*: Маттео Берреттини (Италия) — Павел Котов (Россия), Кицбюэль, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как олимпиец Котов сыграет с чемпионом Гштаада?

Павел Котов готовится к своей дебютной Олимпиаде. Перед поездкой в Париж на Игры 25-летний россиянин заехал на грунтовый турнир в Кицбюэле, где его первым соперником будет итальянец Маттео Берреттини, только что выигравший титул в Гштааде. Теннисисты ранее друг с другом не играли. Победитель сразится во втором круге со второй ракеткой турнира Алехандро Табило из Чили.

⚽️ 18:00: «Будё-Глимт» — РФШ, ЛЧ, второй квалификационный раунд, первый матч

Интрига: справится ли команда Хайкина с первым соперником в ЛЧ?

В Норвегии вовсю идёт новый сезон (там чемпионат проходит по системе «весна — осень»). Сейчас «Будё-Глимт» Никиты Хайкина лидирует в турнире, опережая ближайшего преследователя на шесть очков. Команда больше всех забила (36 мячей) и меньше всех пропустила (13). Латвийский клуб в предыдущем раунде отбора ЛЧ спокойно разобрался с «Ларном» из Северной Ирландии — 3:0 и 4:0. Что касается внутреннего чемпионата, то там РФШ занимает первое место, но ближайший преследователь отстаёт на четыре очка.

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⚽️ 19:00: «Линкольн» — «Карабах», ЛЧ, второй квалификационный раунд, первый матч

Интрига: как «Карабах» стартует в новом розыгрыше ЛЧ?

«Карабах» классно провёл предыдущий сезон. Клуб стал чемпионом Азербайджана, добился успеха в Кубке страны и дошёл до 1/8 финала Лиги Европы, где драматично проиграл немецкому «Байеру». В новый сезон лучший клуб Азербайджана входит без Андрея Лунёва — российский вратарь вернулся на родину. Лучший клуб Гибралтара, в свою очередь, с большим трудом прошёл в прошлом раунде «Хамрун» из Мальты. Команды обменялись победами со счётом 1:0, а в серии пенальти удача оказалась на стороне «Линкольна».

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⚽️ 20:30: «Стяуа» — «Маккаби» Тель-Авив, ЛЧ, второй квалификационный раунд, первый матч

Интрига: кто победит в битве чемпионов Румынии и Израиля?

«Стяуа» — чемпион Румынии по итогам прошлого сезона (опередил «Клуж» на три очка). В июле 2024 года клуб уже стал победителем Суперкубка страны, после чего дважды подряд сыграл вничью в чемпионате. Сейчас действующий чемпион находится всего лишь на 10-й строчке в таблице. На предыдущей стадии квалификации ЛЧ румынский клуб не оставил никаких шансов «Виртусу» из Сан-Марино — 7:1 и 4:0. «Маккаби» на прошлой неделе стал победителем Суперкубка Израиля — обыграл «Маккаби» из Петах-Тиквы (2:0). По итогам прошлого сезона клуб из Тель-Авива стал чемпионом страны.

⚽️ 21:00: «Динамо» Киев — «Партизан», ЛЧ, второй квалификационный раунд, первый матч

Интрига: кто сделает шаг на пути к следующему раунду квалификации?

«Партизан» в этом месяце засветился в Москве. Сербская команда приехала на Братский кубок, а потом провела контрольный матч с «Локомотивом». Сначала «Партизан» одержал волевую победу в игре с «Динамо» — превратили 0:2 в 2:2 и победили в серии пенальти. После этого клуб из Белграда без вариантов проиграл ЦСКА (0:3), после чего сгонял ничью с железнодорожниками — 1:1. 19 июля «Партизан» стартовал с победы в новом розыгрыше чемпионата Сербии — дожал «Напредак» (1:0) благодаря голу в концовке. «Динамо» завершило прошлый сезон на второй строчке в таблице чемпионата Украины, а отставание от «Шахтёра» составило два очка. В новом сезоне команда ещё не проводила официальных матчей.

🏀 21:30: Испания — Пуэрто-Рико, товарищеский матч

Интрига: Испания и Пуэрто-Рико проверят свои силы в преддверии Олимпиады — больше права на ошибку ни у кого не будет

Пуэрториканцы проиграли все товарищеские матчи перед стартом Олимпиады, но в каждой игре показали, что не будут мальчиками для битья. Испанцы ранее победили Аргентину, но на Игры едут не в статусе главных претендентов. Последний товарищеский матч перед началом большого турнира каждая из команд должна использовать по максимуму, ведь после этого ошибок допускать будет уже нельзя.

⚽️ 21:30: «Лугано» — «Фенербахче», ЛЧ, второй квалификационный раунд, первый матч

Интрига: как завершится первый матч Моуринью в «Фенербахче»?

Жозе Моуринью снова в Лиге чемпионов. Правда, пока только в квалификации. В межсезонье тренер возглавил «Фенербахче», и предстоящая игра станет для него первой официальной на новом посту. Летом турецкий клуб укрепил состав защитником Чагларом Сёюнджю, полузащитником Раде Круничем, фланговым нападающим Алланом Сент-Максименом (аренда) и форвардом Дженком Тосуном. «Лугано» — второй клуб Швейцарии по итогам прошлого сезона, а ещё финалист Кубка страны (проиграл заключительный матч по пенальти). В отличие от соперника, он уже провёл один официальный матч в сезоне — 20 июля одолел «Грассхоппер» (2:1).