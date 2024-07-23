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Трансфер Ивана Илича из Торино в Зенит, что об этом известно, на какой стадии переговоры, подробности

Главный трансфер лета в РПЛ всё никак не случится. Как «Зенит» разрулит ситуацию?
Дмитрий Зимин
Трансфер Ивана Илича из «Торино» в «Зенит»
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Переговоры об Иване Иличе проходят на фоне совсем уж странных слухов.

Ещё в конце июня в Италии сообщили о серьёзном интересе «Зенита» к полузащитнику «Торино» Ивану Иличу. Первым об этом написал портал Tuttosport, а позже подтвердили российские медиа и телеграм-каналы. Тогда же появились примерные цифры сделки – итальянцы утверждали, что российский клуб готов заплатить около € 25 млн. Такие суммы после бана за одного игрока ещё никто не выкладывал. Но прошёл месяц. Трансфера до сих пор нет, сам серб тренируется в Италии вместе с командой. Хоть и новостей о том, что это вот-вот случится, меньше не становится.

Вообще, за хронологией интересно наблюдать. Через некоторое время после информации об интересе к Иличу Tuttosport выпустил детали, которые зачастую вообще остаются в стороне. По их данным, в Петербурге Ивану предложили совсем уж райские условия: € 3 млн в год, люксовый автомобиль, билеты из России в Сербию и обратно в любом количестве, а также шикарную виллу в самом престижном районе города.

Подробнее об Иване Иличе:
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Выглядело слегка странно. Тогда ещё ни одна из сторон не подтверждала даже факт переговоров, а тут уже такие условия. Однако 17 июля инсайдер Николо Скира, казалось, максимально приблизил сделку, сообщив, что она закрыта. Трансфер – € 25 млн, зарплата € 5 млн в год, контракт – до 2029 года. Казалось, осталось дождаться объявления. Но через несколько часов в «Зените» всё опровергли. И до сих пор очевидного движения вперёд не прослеживается.

Что мы знаем точно? Босс «Зенита» Александр Медведев после Суперкубка России в разговоре с «Чемпионатом» заявил, что медиа торопят события. При этом назвал Илича «хорошим игроком». Уже довольно приятный комплимент.

Чуть позже выступил спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти. Он как минимум подтвердил факт разговора с клубом из Петербурга.

Давиде Ваньяти
Давиде Ваньяти
спортивный директор «Торино»

«Переговоры с «Зенитом» по Иличу ещё не завершены? Мы, конечно, говорим об этом. Иван — большой актив клуба, он также провёл очень хороший чемпионат Европы. Пока он часть «Торино» и останется в распоряжении тренера. Мы посмотрим, что произойдёт. Если он останется, у нас будет очень талантливый игрок».

Это единственные фактическо-публичные данные, которые мы имеем на настоящий момент. Остальное – слухи и домыслы. Например, в Турции писали, что Вендел оказывает давление на Илича, чтобы тот переехал в Петербург. А сам бразилец – в «Галатасарай». Сложно такое представить, просто потому, что они вряд ли знакомы.

Но самая удивительная новость – из сербских СМИ. Якобы правительство РФ запретило «Зениту» покупать игрока за такие деньги. Естественно, этот бред сразу опровергли.

По информации «Чемпионата», стороны продолжают контакты, хотя к финалу сделки они ещё не приблизились. Обсуждается и сумма – едва ли в Питере готовы заплатить € 25 млн. При этом важно: потенциальный трансфер не зависит от возможной продажи Вендела и/или Клаудиньо. Это не пересекающиеся прямые.

С переводом денег тоже не должно возникнуть проблем, хотя с февраля 2022-го у России не было прямых трансферов с Италией. Sky Sport сообщал, что обойти санкции европейских банков при осуществлении платежей поможет виртуальный банк ФИФА, работающий с TMS (системой регистрации трансферов футболистов). Все футбольные организации, в том числе российские клубы, обязаны там иметь виртуальный счёт.

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По характеристикам Илич, конечно, поможет «Зениту». Пусть он и не суперзвезда, но ценный футболист Серии А и сборной Сербии. Он хорош в отборах, подборах, возвратах владения, контпрессинге. Пусть и больше полезен при обороне, но в атаку тоже бежит активно. Имеет классный удар из-за штрафной, неплохо смещается на фланги – в общем, универсал с перспективой роста.

Общий уровень РПЛ с его приходом станет выше. А «Зениту» в год столетия поможет выполнить цели по завоеванию титулов.

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