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«Зенит» не уступает в 1-м туре РПЛ 22 сезона
«Зенит» не уступает в 1-м туре РПЛ 22 сезона
Чемпион разгромил «Крылья Советов» (4:0). Петербуржцы не проигрывают в первом матче чемпионата России уже 22 года!
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Потрясающая серия
Потрясающая серия
За 22 сезона «Зенит» в первых турах одержал 16 побед и шесть раз сыграл вничью. Последний раз петербуржцы уступили в 2002 году «Анжи» (0:2).
«Зенит» не проигрывает в 1-м туре РПЛ уже 22 сезона! После кого началась серия?
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