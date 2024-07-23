«Так с Карпиным и надо себя вести». Разбор судейства 1-го тура РПЛ

Новый сезон – новые судейские ошибки в РПЛ. Как же мы без них? В 1-м туре обошлось без больших скандалов, однако спорных эпизодов хватало. По традиции, мы вместе с экспертом и экс-судьëй РПЛ Игорем Федотовым будем разбирать работу арбитров после каждого сыгранного тура. Поехали!

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.

«Локомотив» – «Акрон» – 3:2

Это сложная игра для Москалёва, и многим судейство не понравилось. Зря. Для меня – Москалёв чётко разобрался во всех сложных эпизодах. Рука Пиняева на 34-й минуте, после которой был забит гол, – это момент для VAR. Судья в поле никак увидеть её не мог, эпизод от него был закрыт. Но вмешался VAR, увидел руку – и гол отменили верно.

Следующие два сложных эпизода очень похожи – это момент с Бариновым и момент с Ньямси в штрафной «Локо» после того, как мяч отскочил от перекладины. Тут всем возмущающимся нужно запомнить одно – если нападающий выставляет ногу в сторону и не пытается сыграть в мяч, а защитник в мяч сыграть пытается, то нарушает правила именно нападающий, а не защитник. Так было в обоих моментах.

Третий эпизод – с рукой Морозова. Тут всё тоже чётко – смотрите, что Москалёв все свои решения поясняет. И тут он тоже что-то говорил VAR. Скорее всего, он сказал, что для него это фол – руки на спине, толчок, из-за чего рука защитника «Локо» уходит в сторону – и в неё попадает мяч. Оценка — 8,4.

«Крылья Советов» – «Зенит» – 0:4

Несложная игра для Иванова, но единоборства он часто трактовал неправильно. Планку, которую задал с начала матча, держать до конца не смог. Пропускал нарушения перед штрафной, например, однако это было в обе стороны. Сама работа неплохая, но и сложных моментов у него не было. А вот за трактовку единоборств – минус 0,1 балла. Оценка — 8,3.

«Динамо» – «Факел» – 3:1

У Левникова была одна серьёзная ошибка, за которую ему снижена оценка – он не показал вторую жёлтую карточку Квеквескири на 28-й минуте – игрок «Факела» ударил соперника по лицу. В остальном – всё нормально: правильно удалил Фомина, там всё очевидно, также правильно показал вторую жёлтую карточку Брызгалову. Оценка — 7,9, хотя отработал прилично.

«Ростов» – ЦСКА – 0:0

Очень сложная игра для Карасёва. Он задал высокую планку единоборств – и сумел её выдержать. Каких-то очевидных пропусков фолов я не увидел, а если они и были – всё одинаково по отношению к обеим командам. Момент, где он закусился с Карпиным? Так с Карпиным и надо так себя вести. Подавить его нельзя – это тренер сборной. Но он спокойно всё объяснил, тот помахал руками – и проехали. Кстати, Карпин в лицо судей никогда не оскорблял. И тут, думаю, этого тоже не было. Судья же должен быть умным, разговаривать с тренерами – тут всё так и сработало.

Что касается эпизода со столкновением Комличенко и Акинфеева, то тут Карасёв тоже разобрался. Комличенко до последнего шёл и смотрел на мяч, но в конце пытался смягчить столкновение с вратарём. Пожалуйста, не сравнивайте этот момент с Веллитоном и Акинфеевым, это вообще эпизоды из разных вселенных – я работал на том матче резервным. То, что сделал Веллитон, нельзя ставить в сравнение с действиями Комличенко. И посмотрите на лицо Акинфеева – на нём всё написано. Игорю больно, но у него нет претензий к Комличенко или судье, он всё понимает. Оценка — 8,4.

Столкновение Игоря Акинфеева и Николая Комличенко Фото: РИА Новости

«Оренбург» – «Спартак» – 2:0

Здесь есть вопросы ко второму ассистенту – он вечно куда-то улетал. Этот арбитр специально делал зазор, чтобы успеть за нападающим. А делал он так, потому что есть VAR, который может всё исправить. Такое поведение судей надо выжигать чистотелом, нельзя полагаться только на VAR.

Что касается судейства, то Сухой не показал жёлтую карточку Гюрлюку на 74-й минуте – тот взял мяч и куда-то с ним пошёл, это неспортивное поведение. Также на 77-й минуте нужно было показывать жёлтую Максименко – тот зачем-то взял и похлопал своей перчаткой по сопернику. Это неспортивное поведение. Тут не надо разговаривать – надо показывать карточки. Оценка — 8,2.

«Ахмат» – «Краснодар» – 1:1

На седьмой минуте игроки «Ахмата» просили красную карточку для соперника, но, во-первых, нарушение было до штрафной, во-вторых – это не лишение явной возможности забить гол. Мешков в целом выдержал высокую планку единоборств, вообще много давал бороться – показывал только 100-процентные карточки. Оценка — 8,4.

«Химки» – «Динамо» Мх – 1:1

Тут работал Егор Егоров. Это хороший арбитр из Первой лиги. Но есть работа в ФНЛ – и есть в РПЛ. Это разные скорости. Старания у Егорова – вагон, парня терять нельзя, однако его надо учить. Где-то пинка дать по-отцовски, где-то погладить по головке. Ему надо повышать понимание игры.

Арбитр Егор Егоров в матче «Химки» – «Динамо» Мх Фото: ФК «Химки»

Самый непонятный для меня момент на 19-й минуте. Если бы не жест «поднимайся» в адрес Мирзова – я бы подумал, что он пропустил фол или подумал, что Мирзов «рисовал» падение. Но раз показал жест – эпизод видел. И потом решение поменял. Это плохо. Следующий 11-метровый он назначил сам — это хорошо, а что касается руки при втором голе гостей – её разглядеть можно было только с одного повтора, Егорову тут оценку снижать не за что.

Главное сейчас – работать и много-много объяснять парню. Иначе погубят, а этого допустить нельзя. Оценка — 7,9 (8,4), потому что общее впечатление неплохое.

«Пари НН» – «Рубин» – 2:4

Тут не было пенальти или удалений, но у Шафеева другая проблема – трактовка единоборств. Она у него было неодинаковой: начал пропускать фолы во втором тайме, ассистент его тоже пропускал. В остальном всё ровно, поэтому оценка 8,3.