Кто лучший игрок 1-го тура РПЛ?

Завершился 1-й тур РПЛ. В нём были свои герои и неудачники, победители и проигравшие, а кое-кто уже оторвался от конкурентов в гонке бомбардиров. Давайте вместе определим лучшего игрока по итогам прошедших восьми матчей чемпионата России.
Участвуйте в голосовании и пишите в комментариях, почему ваш кандидат лучше остальных. Мы отобрали большую группу игроков для этого рейтинга. Кроме того, можно отдать свой голос за другого футболиста, если вы считаете, что мы незаслуженно забыли какую-то звезду тура.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Максим Глушенков, «Зенит»
Новичок «Зенита» и лучший ассистент прошлого сезона РПЛ в сумасшедшей форме после трансфера в петербургский клуб. Глушенков сделал дубль в Суперкубке России, а в 1-м туре чемпионата добавил к нему ещё один дуплет. В Самаре Максим нанёс пять ударов по воротам и четыре раза попал в створ – этого хватило зенитовской «десятке»/правому вингеру для двух голов.
Вендел, «Зенит»
Бразильский центральный полузащитник «Зенита» провёл блестящий матч в Самаре. Вендел отдал две голевые передачи на Глушенкова. В одном эпизоде разрезал оборону «Крыльев Советов» проникающей передачей, а в другом — набросил мяч на голову российскому новичку команды. Связка Вендел – Глушенков – убойное оружие «Зенита» на старте сезона. В Суперкубке бразилец также сделал два голевых паса на россиянина.
Сергей Пиняев, «Локомотив»
Молодой Пиняев должен становиться лидером атак «Локомотива» после ухода Максима Глушенкова, Антона Миранчука и Артёма Дзюбы. В матче 1-го тура РПЛ с «Акроном» форвард показал, что готов к этому. Сергей был очень активен и нанёс семь ударов по воротам соперника. Именно Пиняев забил первый гол в новом чемпионате России. Получив пас от Дмитрия Воробьёва, он убежал к воротам и точно пробил в угол.
Николай Сысуев, «Оренбург»
Несмотря на убедительную по игре победу «Оренбурга» над «Спартаком», одним из героев этого матча стал голкипер хозяев Сысуев. Красно-белые нанесли 13 ударов по его воротам и шесть раз попали в створ. Тем не менее Николай не пропустил, совершив несколько ярких сейвов. Любопытно, что в летнее трансферное окно красно-белые, по слухам, интересовались Сысуевым. Может быть, напрасно не подписали.
Дмитрий Воробьёв, «Локомотив»
Новичок «Локомотива» великолепно дебютировал за столичную команду. В матче с «Акроном» Воробьёв оформил 1+1. В эпизоде с первым голом Сергея Пиняева форвард совершил перехват в центре и сделал голевую передачу в свободную зону. А в концовке Дмитрий и сам забил — победный мяч. Оторвался от защитников и реализовал прострел слева. Воробьёв закончил игру с пятью ударами и четырьмя пасами под удар.
Абу-Саид Эльдарушев, «Акрон»
22-летний нападающий «Акрона» впечатляюще дебютировал в РПЛ со своей командой. Во встрече с «Локомотивом» в Москве Эльдарушев стал автором гола и голевой передачи. После скидки Абу-Саида головой к линии вратарской первый мяч «Акрона» забил Солтмурад Бакаев. А затем уже сам Бакаев вернул «должок» Эльдарушеву: форвард поразил ворота отличным ударом в дальний угол с паса хавбека.
Бителло, «Динамо»
Бразилец из «Динамо» начал новый чемпионат с двух голевых передач. В матче с «Факелом» Иван Лепский открыл счёт после того, как команда заработала стандарт, а Бителло доставил мяч в штрафную. В эпизоде с третьим голом Ярослава Гладышева полузащитник хитро переправил мяч партнёру на ударную позицию. В итоге Бителло завершил матч с шестью пасами под удар, хотя команда долго играла вдесятером.
Матиас Перес, «Оренбург»
Аргентинский центральный защитник «Оренбурга» – настоящий герой встречи со «Спартаком». Именно Перес забил победный гол команды Давида Деограсии, переправив мяч в сетку ворот соперника бедром. Кроме того, в плюс игроку обороны матч команды «на ноль». Тем более сам Матиас сделал всё для этого – семь выносов мяча, три отбора и один перехват, вдобавок два заблокированных удара красно-белых.
Валентин Вада, «Рубин»
Хавбек казанцев выдал отличный перформанс в 1-м туре – оформил 1+1 в матче с «Пари НН». На пятой минуте аргентинец ассистировал Мирлинду Даку и открыл счёт в матче. А на 42-й минуте уже отличился сам с паса Дардана Шабанхаджая. Благодаря Ваде казанцы начали сезон с победы.
Солтмурад Бакаев, «Акрон»
Бакаев-младший впечатляюще вернулся в РПЛ. Атакующий полузащитник, перешедший летом в «Акрон», забил первый гол дебютанта элиты ударом с разворота и сделал голевую передачу в матче с «Локомотивом». Солтмурад классно ассистировал Абу-Саиду Эльдарушеву. Бакаев завершил матч в Москве с четырьмя ударами и четырьмя обводками.
Иван Лепский, «Динамо»
Пока у «Динамо» отсутствуют три центральных защитника – Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес и Николас Маричал – шанс получила молодёжь. 19-летний Лепский прекрасно воспользовался возможностью показать себя. Иван забил быстрый гол головой, придя на стандарт. С прямыми обязанностями тоже в целом справился – два отбора, один перехват, пять выносов мяча и 100% выигранных единоборств (восемь из восьми).
Лучшим в 1-м туре РПЛ был другой игрок
Если вы считаете, что лучшим был какой-то другой игрок, то выбирайте эту опцию. Кандидатов – много! Например, большой вклад в крупную победу «Зенита» внесли Вильмар Барриос, начавший первую голевую атаку сумасшедшим подкатом с отбором мяча сразу у двоих соперников, и голкипер Евгений Латышонок. У «Динамо» был хорош Муми Нгамалё, у «Оренбурга» – Эмирджан Гюрлюк, у «Ростова» – Данил Глебов. Кого ещё мы не включили в список?
Резиуан Мирзов, «Химки»
В матче двух новых команд РПЛ на сцену в качестве главного героя вышел старый знакомый – атакующий полузащитник Мирзов. Резиуан доказывает, что не самый успешный сезон в Азербайджане ещё не приговор для карьеры. «Химки» заработали два пенальти в ворота махачкалинского «Динамо», и в обоих случаях фолили на Мирзове. Жаль лишь (для самого Резиуана), что партнёры не реализовали эти 11-метровые.