Кьеза раздавал автографы во время своей свадьбы
Федерико Кьеза настолько любит своих фанатов, что не смог отказать им в автографах и фото даже во время собственной свадьбы. Кажется, таким поворотом невеста была не сильно довольна.
Кьеза раздаёт автографы фанатам во время своей свадьбы. Видео
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