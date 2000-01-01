Ракитича тепло встретили в «Хайдуке». Видео
Иван Ракитич перешёл в «Хайдук», чтобы под конец карьеры выступить в Хорватии. Вы только посмотрите, как тепло Ракитича встретили в клубе из Сплита.
Ракитича тепло встретили в «Хайдуке». Видео
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