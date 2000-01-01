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У Слуцкого 5 рекордов в «Шанхай Шэньхуа»
У Слуцкого 5 рекордов в «Шанхай Шэньхуа»
Леонид Слуцкий прекрасно чувствует себя в Китае. Вместе с «Шанхай Шэньхуа» российский тренер уже установил пять клубных рекордов.
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Беспроигрышная серия
Беспроигрышная серия
«Шанхай Шэньхуа» не проигрывает уже 20 матчей подряд. Есть 16 побед и четыре ничьих.
Победная серия
Победная серия
«Синие дьяволы» одержали пять побед подряд в Суперлиге. Клуб разгромил «Цанчжоу» (5:0), «Чанчунь» (3:2), «Шаньдун» (6:0), «Циндао Вест Кост» (1:0) и «Мэйчжоу» (3:0).
Сухие матчи
Сухие матчи
«Шанхай Шэньхуа» повторил собственный рекорд по сухим матчам в сезоне. Команда не пропускала в 13 играх.
Выездные победы
Выездные победы
«Синие дьяволы» в этом сезоне одержали восемь выездных побед. Общий счёт встреч — 19:3.
Сухие матчи на выезде
Сухие матчи на выезде
«Шанхай Шэньхуа» на выезде не пропускает уже три матча подряд. Клуб обыграл «Цанчжоу» (5:0), «Циндао Вест Кост» (1:0) и «Шэньчжэнь Пэн Сити» (1:0).
У Слуцкого 5 клубных рекордов в «Шанхай Шэньхуа»
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