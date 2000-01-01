Голкипер забил через себя на последних секундах матча. Видео

Голкипер забил через себя в концовке матча. Видео

Вратарь «Атлетико Сеаренсе» из серии D совершил чудо. На последних секундах матча плей-офф за повышение с «Потигуаром» он забил через себя, вырвав ничью для своей команды — 1:1.