Голкипер забил через себя в концовке матча. Видео
Вратарь «Атлетико Сеаренсе» из серии D совершил чудо. На последних секундах матча плей-офф за повышение с «Потигуаром» он забил через себя, вырвав ничью для своей команды — 1:1.
Голкипер забил через себя на последних секундах матча. Видео
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