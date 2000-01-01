БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Голкипер забил через себя в концовке матча. Видео
Голкипер забил через себя в концовке матча. Видео
Вратарь «Атлетико Сеаренсе» из серии D совершил чудо. На последних секундах матча плей-офф за повышение с «Потигуаром» он забил через себя, вырвав ничью для своей команды — 1:1.
AMP-версия
Голкипер забил через себя на последних секундах матча. Видео
Читайте также
У Слуцкого 5 рекордов в «Шанхай Шэньхуа»
У Слуцкого 5 рекордов в «Шанхай Шэньхуа»
Ракитича тепло встретили в «Хайдуке». Видео
Ракитича тепло встретили в «Хайдуке». Видео
Кьеза раздавал автографы во время своей свадьбы
Кьеза раздавал автографы во время своей свадьбы
Винисиус и Браун объединили баскетбол и футбол
Винисиус и Браун объединили баскетбол и футбол
«Зенит» не проигрывает в 1-м туре РПЛ 22 сезона
«Зенит» не проигрывает в 1-м туре РПЛ 22 сезона
Тренеры «Спартака» проваливают дебютный матч в РПЛ
Тренеры «Спартака» проваливают дебютный матч в РПЛ
Форвард «Акрона» установил уникальный рекорд в РПЛ
Форвард «Акрона» установил уникальный рекорд в РПЛ
Де ла Фуэнте показал мощные тренировки. Видео
Де ла Фуэнте показал мощные тренировки. Видео
Винисиус притворился восковой статуей. Видео
Винисиус притворился восковой статуей. Видео
Лучшие бомбардиры Евро-2024 по клубам
Лучшие бомбардиры Евро-2024 по клубам
Лучший вратарь в истории по версии FourFourTwo
Лучший вратарь в истории по версии FourFourTwo
Мастер-класс Анри для сборной Франции на ОИ. Видео
Мастер-класс Анри для сборной Франции на ОИ. Видео
Главные претенденты на «ЗМ» после ЧЕ и Копы
Главные претенденты на «ЗМ» после ЧЕ и Копы
Месси впервые появился на публике после травмы
Месси впервые появился на публике после травмы
Мбаппе повторил рекорд Роналду на презентации
Мбаппе повторил рекорд Роналду на презентации
Сможет ли Ямаль приблизиться к статистике Месси?
Сможет ли Ямаль приблизиться к статистике Месси?

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android