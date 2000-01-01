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5 клубов с наибольшей прибылью от трансферов
5 клубов с наибольшей прибылью от трансферов
Transfermarkt составил список клубов, заработавших больше всех на трансферах за последние 10 лет. Кто вошёл в пятёрку лучших?
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5-е место — «Спортинг»
5-е место — «Спортинг»
На продаже игроков португальский клуб заработал € 352 млн.
4-е место — «Лилль»
4-е место — «Лилль»
Французский клуб заработал на трансферах € 372 млн.
3-е место — «Ред Булл Зальцбург»
3-е место — «Ред Булл Зальцбург»
Австрийцы заработали € 395 млн на продаже игроков.
2-е место — «Аякс»
2-е место — «Аякс»
Трансферная прибыль нидерландской команды — € 467 млн.
1-е место — «Бенфика»
1-е место — «Бенфика»
Португальцы заработали на продаже игроков € 613 млн.
5 клубов, заработавших больше всех на трансферах за последние 10 лет
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