«Спартак» плох не из-за Станковича

Это удивительно, но Деяна Станковича пока никто не увольняет! Хотя он отработал всю предсезонку и даже 1-й тур, в котором без особых шансов проиграл «Оренбургу». А после матча вообще сказал странное: главный тренер не ожидал, что против его команды будут играть забросами. И неважно, что оренбуржцы имеют такую стилистику уже около года. И её как минимум можно было изучить, чтобы подстроиться. Но даже это Станковичу пока прощают. Ведь спартаковские болельщики хорошо понимают: проблема не в тренере, а в материале, с которым он работает.

Сейчас конец июля. Сербский специалист в команде больше месяца. Кого за этого время подписал «Спартак»? Только одного новичка — Виллиана Жозе, который, к удивлению, приехал абсолютно не форме. Он почти не получал времени даже в товарищеских матчах. Так что вряд ли стоит ждать взрыва от него в начале чемпионата. На этом всё. То есть пока почти все остальные клубы усиливаются (яркие примеры — «Зенит» и даже в каком-то смысле «Краснодар»), Станкович вынужден «вывозить» на составе, который был едва жизнеспособен в прошлом сезоне. И кто-то ждёт чуда?

Извините, но это невозможно. Хлусевич и Денисов резко не превратятся в элитных крайних защитников, Зорин не будет показывать игру уровня праймового Зобнина, а не особо мотивированный Соболев не закатит трёшку. Александра вообще отстранили от основы, так что теперь про трёшку – это, видимо, только в другом клубе

То, что команду в этом состоянии будет штормить, было понятно изначально. Ещё до игры в Оренбурге. Там мы просто зафиксировали и подтвердили: «Спартаку» необходимо обновление состава и желательно приглашение нескольких очень статусных игроков.

Один есть — уже около недели в Москве находится Эсекьель Барко. Однако по непонятным причинам объявление о трансфере ещё не состоялось. Босс «Спартака» Олег Малышев говорил, что остались формальности. Но если его не будет и ко 2-му туру, то к руководителям могут возникнуть вопросы.

Впрочем, одним Барко проблему не решить — клубу явно необходимо усилить ещё минимум две позиции: взять игрока на фланг обороны, потому что смотреть на мучения Хлусевича и правда больно. Плюс — в центр полузащиты: Мартинс, Зобнин и Умяров вообще не впечатляют. Однако и двумя игроками отделаться будет сложно.

Наиль Умяров / Роман Зобнин Фото: spartak.com

«Спартаку» не хватает звезды. И настоящего лидера. Личности, способной влиять на происходящее. Таким был Квинси. В какой-то период — Джикия. Сейчас в команде такого игрока нет. Им пытается быть Зобнин, но получается так себе. И в такой ситуации особенно удивляет то, какую стратегию выбрало руководство. Ждать сентября и дисконтов на рынке? Никого не смущает, что к тому моменту «Спартак» уже выпадет из всякой борьбы? Видимо, нет.

А Станковича в этой ситуации пока только жаль. Наверняка ему говорили о другом развитии событий. Ни один тренер не хочет получать новичков к 5-6-му туру. Но, похоже, у Деяна так и будет.

И какой смысл его в чём-то упрекать?