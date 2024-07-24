«Спартак» за рубежом не так известен, популярнее «Зенит». Интервью с героем 1-го тура РПЛ

Вы удивитесь, но самый результативный защитник Премьер-Лиги играет не в Москве, не в Петербурге и даже не в Краснодаре! Аргентинский стоппер «Оренбурга» Матиас Перес назабивал за прошлый сезон семь мячей и влетел в топ-20 лучших бомбардиров чемпионата — выше оказались лишь 13 нападающих и два хавбека. При том, что ростом он отнюдь не великан — всего 177 см согласно официальной заявке.
Думаете, то был разовый всплеск? Как бы не так! Победный гол «Спартаку» на старте нового чемпионата — снова Перес! На следующий вечер после сенсационной победы «Оренбурга» (на утро у них была назначена тренировка) мы созвонились с Матиасом и обсудили его бомбардирские успехи, старт РПЛ и жизнь аргентинской мини-диаспоры в Приуралье.
— Даже после такой победы вам не дали выходной?
— В понедельник мы тренировались, а во вторник получили выходной. У нас так заведено — отдыхать не на следующий день после матча, а через один.
— Впечатления от воскресного матча — огонь?
— Ощущения классные — ведь мы впервые этим летом играли на своём поле при своих болельщиках. Это большой плюс для нас, для потенциала команды. Конечно же, чувства после победы над «Спартаком» самые прекрасные — не только от результата, но и от игры всей нашей команды.
— Хорошо спалось после такого успеха?
— После таких игр всегда тяжело заснуть: эмоции зашкаливают, адреналин бурлит. Анализируешь игру, прокручиваешь в голове эпизоды. Я счастлив, что мы победили такого соперника. Поспать тоже удалось, но недолго.
— Кажется, «Оренбург» сильно удивил соперника своей агрессивной игрой?
— В последнее время «Оренбургу» часто удаются матчи с большими командами России. Мы нашли необходимый игровой баланс. И, мне кажется, с каждый разом соперники удивляются этому всё меньше. Ещё один наш козырь — поле. Домашние игры мы, как правило, проводим сильнее выездных — это давно ни для кого не секрет.
— Но «Оренбург» как будто бы оказался быстрее и физически сильнее «Спартака»?
— Да, точно. Все 90 минут мы превосходили соперника физически и ментально. «Оренбург» оказался выносливее «Спартака».
Матиас Перес в борьбе с Даниилом Денисовым
Фото: fcorenburg.ru
— Ты в курсе, что «Спартак» называют «народной командой»?
— Не слышал ничего об этом. Но я не так долго играю в России и не слишком много знаю о других командах. Если они себя так называют — хорошо.
— По твоим ощущениям, кто популярнее в России — «Спартак» или «Зенит»?
— Мне кажется, сейчас «Зенит» популярнее всех в России. Это бренд, который знают во многих частях мира. «Спартак» не так известен за границей.
«Зениту» Матиас Перес тоже забивал
Фото: fcorenburg.ru
— В Оренбурге ведь тоже много болельщиков «Спартака»?
— Да, на стадионе было достаточно людей в красно-белом, и явно не все из них — приезжие.
— Не раздражает?
— Нет-нет, каждый выбирает себе команду по душе, и это нормально. Если бы мы проиграли, возможно, меня это немного злило бы, но мы выиграли, поэтому всё хорошо, ха-ха.
— «Спартак» хоть в чём-то изменился со времени вашей последней встречи в Оренбурге — в конце мая 2024-го?
— Откровенно говоря, нет. Они играли в той же манере, как и в последнем матче прошлого чемпионата. А вообще, кто бы ни тренировал «Спартак», матчи с этой командой мы чаще всего проводим очень хорошо (с Пересом в составе «Оренбург» дважды обыграл «Спартак» и по разу сыграл вничью и уступил; ещё за одним победным матчем с красно-белыми, в Кубке, Матиас наблюдал со скамейки. — Прим. «Чемпионата»).
— «Спартак» разочаровал?
— Нет. Это большая команда, которая располагает очень хорошими футболистами. Но мы тоже неплохо играем. Это футбол, и в этот раз победил «Оренбург». Однако не скажу, что разочарован «Спартаком».
— Сложно бороться с таким крепким парнем, как Соболев?
— Мне лично не было сложно с ним. Для меня не имеет особого значения, большой нападающий или не очень. Иногда выигрывает ментальность, а не физика. У «Спартака» было несколько моментов, но мы как защитники постарались максимально нейтрализовать их и свести угрозу воротам к минимуму.
— Ты очень эмоционально праздновал свой гол. Забить «Спартаку» особенно приятно?
— Нет. У меня после каждого гола ощущения и празднования плюс-минус одинаковые. Всё-таки я защитник, и любой забитый мяч для меня — это особенное событие.
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— Серьёзно? Тебе всё равно, кому забить — «Спартаку» или «Ахмату»?
— Абсолютно. Я всегда держу в голове возможность сходить в атаку, вне зависимости от имени соперника. Если удаётся таким образом внести вклад в успех «Оренбурга» — замечательно. Результаты команды — самое важное.
— Кому посвятил этот гол?
— Моей жене и ребёнку, который скоро появится на свет. Мы ждём пополнения в декабре.
— Что творилось в раздевалке после матча? Песни, танцы?
— Да, в нашей раздевалке после каждой победы прекрасная атмосфера: музыка, радость, веселье. В воскресенье было всё то же самое.
— Ты забил уже восемь мячей за «Оренбург» — шикарная статистика для защитника. Раскрой свой секрет.
— На самом деле, никакого секрета нет. Напряжённо работать всю неделю на тренировках, всегда стремиться в игре забить и верить в себя — вот и весь секрет.
— Ты никогда не играл нападающего?
— В детстве меня ставили в нападение на разных турнирах, это правда. Может быть, это тоже где-то помогает теперь.
— Среди этих восьми голов есть один особенно памятный?
— «Крыльям» в мае этого года. Незадолго до этого я узнал о беременности жены. И как раз на этот матч приехали мои родители. Мы ничего им не сказали, но я поддел под игровую футболку майку с надписью: «Поздравления, дедушки!» И когда назначили пенальти, я попросил ребят пробить, а после отпраздновал гол вместе с мамой и папой. Так они и узнали, что скоро станут бабушкой и дедом. Этот гол мне дороже всех остальных — по крайней мере, пока. А ещё мне очень нравится забивать головой. Я часто слышал, что недостаточно высок и физически крепок для игры в обороне. Люди сомневались в моём потенциале. Каждый мой гол головой — ответ этим скептикам, ведь рост не самое важное качество для центрального защитника.
Матиас Перес
Фото: fcorenburg.ru
— Но в «Ланусе» ты почти не забивал. Что изменилось?
— Я стал намного опытнее. Соперничество с большими командами закалило меня. С годами научился оказываться в нужное время в нужном месте не только в своей штрафной площади, но и в чужой.
— Уже абсолютно комфортно себя чувствуешь в «Оренбурге»?
— Да, конечно. Мне комфортно в «Оренбурге», но я всё равно не расслабляюсь. Есть парни, которые тоже хорошо тренируются и стремятся занять это место. Нужно постоянно работать, чтобы оставаться в стартовом составе.
— Один язык общения с главным тренером — большой плюс?
— У нас есть переводчик, который переводит все тренерские установки и команды. Но общаться с главным напрямую всё-таки чуть легче.
— Деограсия производит впечатление добродушного человека. Такой и есть?
— Да-да, он прекрасный человек и большой тренер.
— Хотя бы иногда кричит?
— Бывает. В игре со «Спартаком» он что-то кричал судье. Деограсия очень эмоционально реагирует на происходящее на поле.
Давид Деограсия
Фото: fcorenburg.ru
— Ты такой же?
— 100%. У меня эмоции не только в играх зашкаливают — даже на тренировках. Такой характер — не люблю проигрывать. Всегда оставляю всего себя на поле.
— Это и по количеству карточек заметно.
— Предупреждений у меня и правда много. Но в России в принципе очень легко получить жёлтую карточку. Против «Спартака» мне очередная прилетела.
— Деограсия назвал Андрея Малых легендой клуба. Иногда по-доброму подшучиваете над ветераном?
— Мы тоже его иногда так называем. А ещё — Старый (это слово Матиас произносит по-русски. — Прим. «Чемпионата»), ха-ха. Но это всё шутки. Андрей — отличный человек и большой капитан.
— С Марцелом Личкой поддерживаешь связь?
— Да, иногда можем поболтать немного о футболе. Он, как и Давид, сильный тренер. С его стороны я тоже всегда ощущал доверие.
— Нравится его работа в «Динамо»?
— Они провели очень хороший прошлый сезон и до конца претендовали на титул. Конечно, в этом есть большая заслуга Марцела.
— С Лукасом Верой ещё с Аргентины дружите?
— Да, ещё с тех пор, как вместе играли за «Ланус». Я с уважением и теплотой к нему отношусь.
— Тебя расстроил его уход?
— Разочарования точно нет. Это его карьера и его решение. Лукас захотел пойти другим путём и имеет на это право. Главное, что всё было сделано корректно.
— Ты понял его мотивы? Очевидно же, что в спортивном отношении «Химки» не превосходят «Оренбург»?
— Возможно, он просто решил сменить обстановку. Если человек хорошо проявляет себя в «Оренбурге» и изъявляет желание перейти в другую команду, клуб обычно идёт ему навстречу.
— А тебе хотелось бы со временем перейти в большой клуб РПЛ?
— Сейчас я всеми мыслями в «Оренбурге». Я член клуба. Но, естественно, я хочу расти и прогрессировать как профессионал, поэтому ничего не исключаю в будущем.
— Прямо сейчас ты самый ценный актив «Оренбурга» — € 3 млн по Transfermarkt. Обращаешь внимание на эти цифры?
— Обращаю. Это ведь тоже подтверждение прогресса. Все мы хотим постоянно становиться лучше, а мне с детства приходилось биться за своё место в футболе. Поначалу-то мне не особо давали играть. Поэтому очень горд тем, чего мне удалось добиться, и рад находиться там, где я сейчас.
— Какие ещё цели ставишь перед собой в футболе?
— Мне хочется жить и быть счастливым в футболе. Конечно, я мечтаю поиграть в топ-клубе и выиграть титулы. Верю, что удастся и этого достичь.
Матиас Перес против Артёма Дзюбы
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
— Кого считаешь самыми опасными нападающими в чемпионате России?
— Наверное, Кассьерру. Играть против него сложнее всего. Этот нападающий переживает свой лучший момент и забивает много голов за «Зенит». Но мы сейчас вышли на приличный уровень, и забить нам не так-то просто.
— Тебе интересно играть в чемпионате с несменяемым чемпионом?
— Непобедимых команд не бывает. Есть клубы, которые мечтают отобрать у «Зенита» титул. Прошлый сезон показал, что ничего невозможного в этом нет. Думаю, что и в новом чемпионате на золото будут претендовать несколько команд. Борьба будет точно. РПЛ — очень хорошая и конкурентная лига, большинство матчей отличаются упорством. Мне кажется, в этом плане новый сезон будет не хуже предыдущего.
— Чего ждать от «Оренбурга»?
— Мы хотим набрать побольше очков и подняться как можно выше в таблице.
— Чем себя занимают оренбургские аргентинцы на досуге?
— Обычно встречаемся по вечерам — поболтать, попить мате или поужинать в ресторане. Ещё я люблю порыбачить, но друзья не разделяют это увлечение. Приходится ходить одному.
Латиноамериканская «банда» «Оренбурга»
Фото: fcorenburg.ru
— Не скучно вам там?
— Нет-нет. Город небольшой, но очень красивый: в Оренбурге есть где погулять и провести время.
— Назови три любимых слова на русском.
— Давай, парни, внимательнее (говорит по-русски)! Эти слова чаще всего звучат на поле. Ещё нравится слово «команда».
— А ты уже понимаешь, что тебе говорят?
— Да, конечно, я могу говорить по-русски (снова на русском языке).
— Какими ты нашёл русских людей?
— В России очень хорошие люди, добрые и искренние. Меня с самого первого момента тепло здесь приняли. За всё время в Оренбурге не было ни одной серьёзной проблемы.
— Что-то удивляет в России?
— Безопасность. Она здесь организована на более высоком уровне, чем в Аргентине. В России ты можешь спокойно гулять по улицам, не боясь, что с тобой что-нибудь случится. А зимой удивляет продолжительность дня. Если в Аргентине в полдесятого вечера ещё светло, то тут очень рано темнеет.
— Жена Лусиана постоянно с тобой?
— Да, недавно она получила долгосрочную визу и может всё время находиться со мной. Мы знакомы уже 10 лет, ещё со школы, но долгое время жили как жених и невеста. Только в прошлом году сыграли свадьбу. А теперь с нетерпением ждём сына.
— Твои собаки — тоже аргентинцы?
— Одна из Аргентины, вторая — из Москвы, здесь уже купил. Два с половиной и один год им. Они классные! Как дети для нас. Очень люблю гулять с ними, а ещё — возвращаться домой. Собаки всегда так тебе рады!
Матиас Перес с питомцами
Фото: Из личного архива Переса
— Твои аргентинские друзья знают, где находится Оренбург?
— Может быть, кто-то и знает, но большинство — нет.
— Что чаще всего спрашивают?
— Первое, что всегда спрашивают, когда возвращаюсь в Аргентину: «Там правда жуткий мороз?»
— Что отвечаешь?
— Это приятный мороз. Дома в городах подготавливают к зиме, и переносить холода несложно. А самое красивое — это снег. Мы же его никогда не видим в Аргентине. Я часто советую друзьям: если хотите увидеть настоящую зиму, поезжайте в Россию, заодно узнаете русских людей.
— А о твоих футбольных успехах на родине наслышаны?
— Думаю, кому интересно, следят за мной по социальным сетям.
— За последним Кубком Америки следил?
— Естественно, смотрел.
— Ради этого вставал в три-четыре часа утра?!
— Да, мы как раз находились на сборе в Турции. Я старался вставать пораньше, чтобы посмотреть игру сборной Аргентины. Но не всегда получалось из-за нашего расписания.
— Считаешь справедливой победу земляков на Копе?
— Абсолютно. Эта сборная достигла уровня, позволяющего претендовать на победу во всех турнирах, в которых она участвует. Кубок Америки в очередной раз это доказал.
— Ты знаком с Месси?
— Нет, лично не знакомы.
— Ещё надеешься сыграть с ним?
— Я был бы очень рад оказаться на одном поле с Месси и сыграть — хоть с ним, хоть против него.
— Что бы ты спросил у Лео при встрече?
— «Что ты почувствовал, выиграв Кубок мира?»