«Спартак» за рубежом не так известен, популярнее «Зенит». Интервью с героем 1-го тура РПЛ

Как Матиас Перес стал самым забивным защитником Премьер-Лиги и самым дорогим игроком «Оренбурга»? Аргентинец всё нам рассказал.

Вы удивитесь, но самый результативный защитник Премьер-Лиги играет не в Москве, не в Петербурге и даже не в Краснодаре! Аргентинский стоппер «Оренбурга» Матиас Перес назабивал за прошлый сезон семь мячей и влетел в топ-20 лучших бомбардиров чемпионата — выше оказались лишь 13 нападающих и два хавбека. При том, что ростом он отнюдь не великан — всего 177 см согласно официальной заявке.

Думаете, то был разовый всплеск? Как бы не так! Победный гол «Спартаку» на старте нового чемпионата — снова Перес! На следующий вечер после сенсационной победы «Оренбурга» (на утро у них была назначена тренировка) мы созвонились с Матиасом и обсудили его бомбардирские успехи, старт РПЛ и жизнь аргентинской мини-диаспоры в Приуралье.

— Даже после такой победы вам не дали выходной?

— В понедельник мы тренировались, а во вторник получили выходной. У нас так заведено — отдыхать не на следующий день после матча, а через один.

— Впечатления от воскресного матча — огонь?

— Ощущения классные — ведь мы впервые этим летом играли на своём поле при своих болельщиках. Это большой плюс для нас, для потенциала команды. Конечно же, чувства после победы над «Спартаком» самые прекрасные — не только от результата, но и от игры всей нашей команды.

— Хорошо спалось после такого успеха?

— После таких игр всегда тяжело заснуть: эмоции зашкаливают, адреналин бурлит. Анализируешь игру, прокручиваешь в голове эпизоды. Я счастлив, что мы победили такого соперника. Поспать тоже удалось, но недолго.

— Кажется, «Оренбург» сильно удивил соперника своей агрессивной игрой?

— В последнее время «Оренбургу» часто удаются матчи с большими командами России. Мы нашли необходимый игровой баланс. И, мне кажется, с каждый разом соперники удивляются этому всё меньше. Ещё один наш козырь — поле. Домашние игры мы, как правило, проводим сильнее выездных — это давно ни для кого не секрет.

— Но «Оренбург» как будто бы оказался быстрее и физически сильнее «Спартака»?

— Да, точно. Все 90 минут мы превосходили соперника физически и ментально. «Оренбург» оказался выносливее «Спартака».

Матиас Перес в борьбе с Даниилом Денисовым Фото: fcorenburg.ru

— Ты в курсе, что «Спартак» называют «народной командой»?

— Не слышал ничего об этом. Но я не так долго играю в России и не слишком много знаю о других командах. Если они себя так называют — хорошо.

— По твоим ощущениям, кто популярнее в России — «Спартак» или «Зенит»?

— Мне кажется, сейчас «Зенит» популярнее всех в России. Это бренд, который знают во многих частях мира. «Спартак» не так известен за границей.

«Зениту» Матиас Перес тоже забивал Фото: fcorenburg.ru

— В Оренбурге ведь тоже много болельщиков «Спартака»?

— Да, на стадионе было достаточно людей в красно-белом, и явно не все из них — приезжие.

— Не раздражает?

— Нет-нет, каждый выбирает себе команду по душе, и это нормально. Если бы мы проиграли, возможно, меня это немного злило бы, но мы выиграли, поэтому всё хорошо, ха-ха.

— «Спартак» хоть в чём-то изменился со времени вашей последней встречи в Оренбурге — в конце мая 2024-го?

— Откровенно говоря, нет. Они играли в той же манере, как и в последнем матче прошлого чемпионата. А вообще, кто бы ни тренировал «Спартак», матчи с этой командой мы чаще всего проводим очень хорошо (с Пересом в составе «Оренбург» дважды обыграл «Спартак» и по разу сыграл вничью и уступил; ещё за одним победным матчем с красно-белыми, в Кубке, Матиас наблюдал со скамейки. — Прим. «Чемпионата»).

— «Спартак» разочаровал?

— Нет. Это большая команда, которая располагает очень хорошими футболистами. Но мы тоже неплохо играем. Это футбол, и в этот раз победил «Оренбург». Однако не скажу, что разочарован «Спартаком».

— Сложно бороться с таким крепким парнем, как Соболев?

— Мне лично не было сложно с ним. Для меня не имеет особого значения, большой нападающий или не очень. Иногда выигрывает ментальность, а не физика. У «Спартака» было несколько моментов, но мы как защитники постарались максимально нейтрализовать их и свести угрозу воротам к минимуму.

— Ты очень эмоционально праздновал свой гол. Забить «Спартаку» особенно приятно?

— Нет. У меня после каждого гола ощущения и празднования плюс-минус одинаковые. Всё-таки я защитник, и любой забитый мяч для меня — это особенное событие.

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— Серьёзно? Тебе всё равно, кому забить — «Спартаку» или «Ахмату»?

— Абсолютно. Я всегда держу в голове возможность сходить в атаку, вне зависимости от имени соперника. Если удаётся таким образом внести вклад в успех «Оренбурга» — замечательно. Результаты команды — самое важное.

— Кому посвятил этот гол?

— Моей жене и ребёнку, который скоро появится на свет. Мы ждём пополнения в декабре.

— Что творилось в раздевалке после матча? Песни, танцы?

— Да, в нашей раздевалке после каждой победы прекрасная атмосфера: музыка, радость, веселье. В воскресенье было всё то же самое.

— Ты забил уже восемь мячей за «Оренбург» — шикарная статистика для защитника. Раскрой свой секрет.

— На самом деле, никакого секрета нет. Напряжённо работать всю неделю на тренировках, всегда стремиться в игре забить и верить в себя — вот и весь секрет.

— Ты никогда не играл нападающего?

— В детстве меня ставили в нападение на разных турнирах, это правда. Может быть, это тоже где-то помогает теперь.

— Среди этих восьми голов есть один особенно памятный?

— «Крыльям» в мае этого года. Незадолго до этого я узнал о беременности жены. И как раз на этот матч приехали мои родители. Мы ничего им не сказали, но я поддел под игровую футболку майку с надписью: «Поздравления, дедушки!» И когда назначили пенальти, я попросил ребят пробить, а после отпраздновал гол вместе с мамой и папой. Так они и узнали, что скоро станут бабушкой и дедом. Этот гол мне дороже всех остальных — по крайней мере, пока. А ещё мне очень нравится забивать головой. Я часто слышал, что недостаточно высок и физически крепок для игры в обороне. Люди сомневались в моём потенциале. Каждый мой гол головой — ответ этим скептикам, ведь рост не самое важное качество для центрального защитника.

Матиас Перес Фото: fcorenburg.ru

— Но в «Ланусе» ты почти не забивал. Что изменилось?

— Я стал намного опытнее. Соперничество с большими командами закалило меня. С годами научился оказываться в нужное время в нужном месте не только в своей штрафной площади, но и в чужой.

— Уже абсолютно комфортно себя чувствуешь в «Оренбурге»?

— Да, конечно. Мне комфортно в «Оренбурге», но я всё равно не расслабляюсь. Есть парни, которые тоже хорошо тренируются и стремятся занять это место. Нужно постоянно работать, чтобы оставаться в стартовом составе.

— Один язык общения с главным тренером — большой плюс?

— У нас есть переводчик, который переводит все тренерские установки и команды. Но общаться с главным напрямую всё-таки чуть легче.

— Деограсия производит впечатление добродушного человека. Такой и есть?

— Да-да, он прекрасный человек и большой тренер.

— Хотя бы иногда кричит?

— Бывает. В игре со «Спартаком» он что-то кричал судье. Деограсия очень эмоционально реагирует на происходящее на поле.

Давид Деограсия Фото: fcorenburg.ru

— Ты такой же?

— 100%. У меня эмоции не только в играх зашкаливают — даже на тренировках. Такой характер — не люблю проигрывать. Всегда оставляю всего себя на поле.

— Это и по количеству карточек заметно.

— Предупреждений у меня и правда много. Но в России в принципе очень легко получить жёлтую карточку. Против «Спартака» мне очередная прилетела.

— Деограсия назвал Андрея Малых легендой клуба. Иногда по-доброму подшучиваете над ветераном?

— Мы тоже его иногда так называем. А ещё — Старый (это слово Матиас произносит по-русски. — Прим. «Чемпионата»), ха-ха. Но это всё шутки. Андрей — отличный человек и большой капитан.

— С Марцелом Личкой поддерживаешь связь?

— Да, иногда можем поболтать немного о футболе. Он, как и Давид, сильный тренер. С его стороны я тоже всегда ощущал доверие.

— Нравится его работа в «Динамо»?

— Они провели очень хороший прошлый сезон и до конца претендовали на титул. Конечно, в этом есть большая заслуга Марцела.

— С Лукасом Верой ещё с Аргентины дружите?

— Да, ещё с тех пор, как вместе играли за «Ланус». Я с уважением и теплотой к нему отношусь.

— Тебя расстроил его уход?

— Разочарования точно нет. Это его карьера и его решение. Лукас захотел пойти другим путём и имеет на это право. Главное, что всё было сделано корректно.

— Ты понял его мотивы? Очевидно же, что в спортивном отношении «Химки» не превосходят «Оренбург»?

— Возможно, он просто решил сменить обстановку. Если человек хорошо проявляет себя в «Оренбурге» и изъявляет желание перейти в другую команду, клуб обычно идёт ему навстречу.

— А тебе хотелось бы со временем перейти в большой клуб РПЛ?

— Сейчас я всеми мыслями в «Оренбурге». Я член клуба. Но, естественно, я хочу расти и прогрессировать как профессионал, поэтому ничего не исключаю в будущем.

— Прямо сейчас ты самый ценный актив «Оренбурга» — € 3 млн по Transfermarkt. Обращаешь внимание на эти цифры?

— Обращаю. Это ведь тоже подтверждение прогресса. Все мы хотим постоянно становиться лучше, а мне с детства приходилось биться за своё место в футболе. Поначалу-то мне не особо давали играть. Поэтому очень горд тем, чего мне удалось добиться, и рад находиться там, где я сейчас.

— Какие ещё цели ставишь перед собой в футболе?

— Мне хочется жить и быть счастливым в футболе. Конечно, я мечтаю поиграть в топ-клубе и выиграть титулы. Верю, что удастся и этого достичь.

Матиас Перес против Артёма Дзюбы Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Кого считаешь самыми опасными нападающими в чемпионате России?

— Наверное, Кассьерру. Играть против него сложнее всего. Этот нападающий переживает свой лучший момент и забивает много голов за «Зенит». Но мы сейчас вышли на приличный уровень, и забить нам не так-то просто.

— Тебе интересно играть в чемпионате с несменяемым чемпионом?

— Непобедимых команд не бывает. Есть клубы, которые мечтают отобрать у «Зенита» титул. Прошлый сезон показал, что ничего невозможного в этом нет. Думаю, что и в новом чемпионате на золото будут претендовать несколько команд. Борьба будет точно. РПЛ — очень хорошая и конкурентная лига, большинство матчей отличаются упорством. Мне кажется, в этом плане новый сезон будет не хуже предыдущего.

— Чего ждать от «Оренбурга»?

— Мы хотим набрать побольше очков и подняться как можно выше в таблице.

— Чем себя занимают оренбургские аргентинцы на досуге?

— Обычно встречаемся по вечерам — поболтать, попить мате или поужинать в ресторане. Ещё я люблю порыбачить, но друзья не разделяют это увлечение. Приходится ходить одному.

Латиноамериканская «банда» «Оренбурга» Фото: fcorenburg.ru

— Не скучно вам там?

— Нет-нет. Город небольшой, но очень красивый: в Оренбурге есть где погулять и провести время.

— Назови три любимых слова на русском.

— Давай, парни, внимательнее (говорит по-русски)! Эти слова чаще всего звучат на поле. Ещё нравится слово «команда».

— А ты уже понимаешь, что тебе говорят?

— Да, конечно, я могу говорить по-русски (снова на русском языке).

— Какими ты нашёл русских людей?

— В России очень хорошие люди, добрые и искренние. Меня с самого первого момента тепло здесь приняли. За всё время в Оренбурге не было ни одной серьёзной проблемы.

— Что-то удивляет в России?

— Безопасность. Она здесь организована на более высоком уровне, чем в Аргентине. В России ты можешь спокойно гулять по улицам, не боясь, что с тобой что-нибудь случится. А зимой удивляет продолжительность дня. Если в Аргентине в полдесятого вечера ещё светло, то тут очень рано темнеет.

— Жена Лусиана постоянно с тобой?

— Да, недавно она получила долгосрочную визу и может всё время находиться со мной. Мы знакомы уже 10 лет, ещё со школы, но долгое время жили как жених и невеста. Только в прошлом году сыграли свадьбу. А теперь с нетерпением ждём сына.

— Твои собаки — тоже аргентинцы?

— Одна из Аргентины, вторая — из Москвы, здесь уже купил. Два с половиной и один год им. Они классные! Как дети для нас. Очень люблю гулять с ними, а ещё — возвращаться домой. Собаки всегда так тебе рады!

Матиас Перес с питомцами Фото: Из личного архива Переса

— Твои аргентинские друзья знают, где находится Оренбург?

— Может быть, кто-то и знает, но большинство — нет.

— Что чаще всего спрашивают?

— Первое, что всегда спрашивают, когда возвращаюсь в Аргентину: «Там правда жуткий мороз?»

— Что отвечаешь?

— Это приятный мороз. Дома в городах подготавливают к зиме, и переносить холода несложно. А самое красивое — это снег. Мы же его никогда не видим в Аргентине. Я часто советую друзьям: если хотите увидеть настоящую зиму, поезжайте в Россию, заодно узнаете русских людей.

— А о твоих футбольных успехах на родине наслышаны?

— Думаю, кому интересно, следят за мной по социальным сетям.

— За последним Кубком Америки следил?

— Естественно, смотрел.

— Ради этого вставал в три-четыре часа утра?!

— Да, мы как раз находились на сборе в Турции. Я старался вставать пораньше, чтобы посмотреть игру сборной Аргентины. Но не всегда получалось из-за нашего расписания.

— Считаешь справедливой победу земляков на Копе?

— Абсолютно. Эта сборная достигла уровня, позволяющего претендовать на победу во всех турнирах, в которых она участвует. Кубок Америки в очередной раз это доказал.

— Ты знаком с Месси?

— Нет, лично не знакомы.

— Ещё надеешься сыграть с ним?

— Я был бы очень рад оказаться на одном поле с Месси и сыграть — хоть с ним, хоть против него.

— Что бы ты спросил у Лео при встрече?

— «Что ты почувствовал, выиграв Кубок мира?»