«Ты станешь великим защитником». Первый трансфер «Арсенала» впечатляет

Риккардо Калафьори – одно из главных открытий прошедшего сезона Серии А. Ещё год назад его мало кто знал, а теперь фамилия защитника «Болоньи» постоянно всплывает в новостях. На футболиста претендуют несколько топ-клубов, но игрок дал понять, что хочет именно в «Арсенал». По информации Фабрицио Романо, сделка должна вот-вот состояться.

Прошлым летом итальянец перешёл из «Базеля» в «Болонью» за € 4 млн. Причём в Швейцарии Калафьори играл на позиции левого защитника, но Тьяго Мотта с первого же матча в основе стал использовать его в центре обороны. Хотя у тренера не было возможности наиграть его на этой позиции на сборах. Трансфер Калафьори случился в последний день лета 2023 года.

Риккардо Калафьори Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Защитник сразу стал выделяться. И настолько, что по статистике он выглядит топ-футболистом по сравнению с другими игроками этой же позиции. Увы, пока выборка лишь за один сезон на топ-уровне, но этот отрезок впечатляет. Практически все ключевые показатели на высоком уровне. И не только оборонительные (отборы, перехваты, заблокированные удары и единоборства в воздухе), но и атакующие. Пять ассистов за сезон в Серии А и дубль в ворота «Ювентуса» – шикарный результат для центрального защитника.

И если дебютный гол получился вполне объяснимым (защитник пришёл на угловой и первым успел к отскочившему мячу), то второй стал во многом уникальным. «Ювентус» разыгрывал мяч от своих ворот низом и фактически преодолел прессинг «Болоньи». Однако Калафьори выдернулся из обороны за нападающим соперника, перехватил мяч и продолжил двигаться к чужим воротам. В результате Риккардо вышел один на один с вратарём и изящно перекинул его правой ногой. Будучи левшой!

Серия А Фото: кадр из трансляции

Серия А Фото: кадр из трансляции

Такой безбашенный футбол «Болоньи» стал возможен благодаря тренеру. Мотта сенсационно привёл команду к пятому месту в Серии А и попаданию в Лигу чемпионов. Однако этим летом тренер ушёл в «Ювентус» и захотел забрать с собой Калафьори. В каком-то смысле жаль, что защитник предпочёл АПЛ, потому что именно Тьяго раскрыл футболиста, и он знает, как его лучше использовать.

В «Арсенале» Калафьори будет сложнее пробиться в основу. Английская команда играет только в два центральных защитника, а статус Габриэла Магальянса и тем более Вильяма Салиба остаётся непоколебимым. В прошедшем сезоне «Арсенал» был лучшей командой в топ-5 лигах Европы по ожидаемым пропущенным мячам (xGA — 27,9). Поскольку Калафьори левша, можно предположить, что он навяжет конкуренцию именно Габриэлу. Только нужно учитывать, что за последние два сезона бразилец пропустил только в два матча АПЛ.

Риккардо Калафьори Фото: Alex Pantling/Getty Images

Этим летом Калафьори дебютировал за сборную Италии в товарищеском матче с Турцией, а затем сыграл на Евро-2024. Первые три игры он провёл полностью, а вот матч 1/8 финала смотрел со скамейки. За турнир футболист отметился автоголом и лучшей точностью передач в команде (92,7%). По ходу Евро-2024 известный итальянский тренер Фабио Капелло обратился к защитнику: «Продолжай в том же духе, работай смиренно — и ты станешь действительно великим защитником».

По информации Фабрицио Романо, «Арсенал» договорился и с футболистом о пятилетнем контракте, и с «Болоньей» о трансфере за € 40 млн + 5 млн бонусами за результаты. Теперь осталась последняя деталь: 50% от стоимости трансфера должен получить «Базель». Этот пункт был прописан в контракте при переезде футболиста из Швейцарии в Италию. Сейчас клубы договариваются о сроках выплаты «Базелю». Ожидается, что уже на этой неделе стороны придут к соглашению, а защитник отправится на медобследование для «Арсенала».