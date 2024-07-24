10 главных звёзд футбола на Олимпиаде. Файзуллаев попал в топовую компанию

Для некоторых игроков это последний шанс выиграть что-то со сборной, а кто-то поехал на Игры вместо Евро.

Футбол на Олимпиаде, особенно после множества крупных турниров, — не самый привлекательный вид спорта. Однако страны всё равно привозят на Игры звёзд в надежде завоевать золото. Многие игроки охотятся за этими медалями и жертвуют отдыхом. На олимпийском турнире, например, очень хотел сыграть Килиан Мбаппе — но не смог из-за перехода в «Реал». Смотрим, за кем следить в его отсутствие.

Хулиан Альварес (24 года, Аргентина)

Хулиан Альварес Фото: Elsa/Getty Images

Нападающий выиграл практически всё на клубном уровне. В сборной Хулиан тоже взял все главные трофеи, не хватает лишь олимпийской золотой медали. После победы на второй подряд Копе аргентинец на правах лидера приедет в Париж.

Альваресу суждено стать одной из главных звёзд Олимпиады. Во-первых, форвард будет самым дорогим игроком турнира — € 90 млн, по данным Transfermarkt. Во-вторых, есть мотивация провести идеальное лето и добыть для Аргентины третье олимпийское золото. Помешать Хулиану может лишь усталость: за прошлый сезон отбегал 68 матчей — больше только у Фила Фодена, Душана Тадича и Барыша Йылмаза.

Клаудио Эчеверри (18 лет, Аргентина)

Клаудио Эчеверри Фото: Ramiro Gomez/Getty Images

Для 18-летнего Клаудио Олимпиада — шикарная возможность представить себя европейской публике. В «Манчестер Сити» аргентинец приедет лишь зимой, но наверняка отправится в аренду. А в Париже сможет проявить себя на новом уровне — после отличных выступлений за Аргентину U17.

На Играх Эчеверри, скорее всего, будет подменять Тьяго Альмаду. Но талантливому полузащитнику не нужно много времени, чтобы себя проявить. У него есть полное доверие Хавьера Маскерано.

Хавьер Маскерано главный тренер олимпийской сборной Аргентины «Сегодня в мировом футболе всё чаще доверяют очень молодым игрокам. Есть случай Ламина Ямаля. У нас есть Клаудио Эчеверри и Хулио Солер. Важно не смотреть на паспорт, а выбирать тех, кто хорошо играет».

Александр Ляказетт (33 года, Франция)

Александр Ляказетт Фото: ANP via Getty Images

Александр не играл за сборную с 2017 года. Даже шикарный сезон в «Лионе» (22 гола) не помог ему попасть на Евро. Но Тьерри Анри решил заявить ветерана на Олимпийские игры в качестве капитана. Ляказетт очень рад такому решению: «Кумир детства позволил мне быть капитаном этой команды. Это гордость для меня. Наша цель — завоевать золото».

Франция не брала медалей на футбольном турнире на Олимпиадах с 1984 года. Нынешнему поколению во главе с Ляказеттом предстоит положить этой серии конец.

Майкл Олисе (22 года, Франция)

Майкл Олисе Фото: fcbayern.com

Прошлым летом Майкл представлял Францию на Евро U21, но в одном из матчей получил травму подколенного сухожилия. Она наложила отпечаток на сезон в «Кристал Пэлас»: Олисе принял участие всего в 19 матчах, однако собрал удивительную статистику — 10 голов и шесть ассистов. После таких выступлений жизнь наградила вингера: Анри вызвал парня на домашнюю Олимпиаду, а «Бавария» купила его за € 53 млн.

Олисе пока не заигран за взрослую сборную, хотя у него есть аж четыре варианта: Нигерия, Англия, Франция и Алжир. Однако уже с 2018 года Майкл играет за французские молодёжки и выбирать другую страну не намерен.

Тьерри Анри главный тренер олимпийской сборной Франции «Возможно, Олисе бы смог играть за Англию на Евро. Но он хочет представлять Францию».

Майкл будет лидером этой сборной. В товарищеских матчах он выходил на позиции атакующего полузащитника и забил три гола в трёх матчах. Два из них — шикарные удары издали в играх с Доминиканской Республикой и Японией.

Оскар Глух (20 лет, Израиль)

Оскар Глух Фото: Alex Nicodim/NurPhoto via Getty Images

Израиль впервые в истории сыграет на Олимпийских играх. Естественно, под такое событие соберут лучших талантов. Тех, что феерили на прошлогоднем молодёжном ЧМ. А лидером сборной призван стать Оскар Глух — 20-летний атакующий полузащитник «Ред Булл Зальцбург». В прошедшем сезоне он оформил девять мячей и 18 голевых передач.

В последнем исследовании CIES Оскар вошёл в пятёрку лучших игроков U21 по количеству создаваемых голевых моментов. Возможно, как раз таки успешное выступление на играх подтолкнёт топ-клубы к его приобретению.

Ашраф Хакими (25 лет, Марокко)

Ашраф Хакими Фото: Alex Grimm/Getty Images

«ПСЖ» не отпустил Уоррена Заира-Эмери и Брэдли Баркола на Олимпиаду, а вот Ашраф Хакими всё же отправился представлять Марокко. Страна за семь предыдущих попыток ни разу не добралась до медалей. Сейчас же они будут вполне обоснованной целью — особенно после шикарного выступления на ЧМ-2022.

Хакими будет и лидером этой сборной, и, возможно, даже штатным пенальтистом. Хотя в товарищеском матче перед Играми защитник 11-метровый не реализовал.

Билаль Эль-Ханнус (20 лет, Марокко)

Билаль Эль-Ханнус Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Лучший молодой игрок прошедшего сезона бельгийской Лиги Жюпиле тоже будет представлен на Олимпийских играх. Полузащитник «Генка» набрал 3+8 по системе «гол+пас» и в очередной раз подогрел интерес европейских топ-клубов. Хорошее выступление за сборную тоже может поспособствовать переходу.

У Билаля врождённый талант. Главные фишки: шикарное видение игры и отличный дриблинг. Если марокканец покажет класс, то отдаст несколько голевых передач и поможет своей стране побороться за медали.

Хулио Энсисо (20 лет, Парагвай)

Хулио Энсисо Фото: Buda Mendes/Getty Images

Компанию Фабиану Бальбуэне в сборной Парагвая составит один из главных талантов страны. Хулио прилетел на Олимпиаду после вылета сборной с Копа Америка, где забил один гол. Атаку сборной возглавит именно он.

«Брайтон» не хотел отпускать Хулио на игры. Рассказывает сам парагваец: «Президент запретил мне. Сказал, что ждёт меня вместе с командой на предсезонке в Японии. Это можно понять — у нас новый тренер. Но я очень хотел представлять свою страну». В итоге просьбы сработали: Энсисо сыграет в Париже.

Пау Кубарси (17 лет, Испания)

Пау Кубарси Фото: Fran Santiago/Getty Images

Защитник внезапно ворвался во взрослый футбол в середине сезона-2023/2024. И сразу удивил всех, залетев во многие статистические топы среди всех центрбеков топ-чемпионатов. Уже в марте Пау дебютировал в основной сборной. Попал в предварительную заявку на Евро, но в итоге на триумфальный для Испании турнир не поехал.

Всё дело в Олимпиаде. Испанская федерация хотела, чтобы Кубарси сыграл и на Евро, и на Играх. «Барселона» на такое не пошла — помнит, что произошло несколько лет назад с Педри. Поэтому защитник отправился только на Олимпиаду, а находившийся в похожей ситуации Ямаль — на Евро.

Теперь отдохнувшему центрбеку предстоит повести за собой испанцев в качестве самого молодого игрока Олимпиады. И попытаться повторить успех основной сборной.

Аббосбек Файзуллаев (20 лет, Узбекистан)

Аббосбек Файзуллаев Фото: Adam Nurkiewicz/Getty Images

Узбекистан впервые вышел на Олимпиаду. Очередное достижение для нынешнего «золотого» поколения, которое и на молодёжных ЧМ выстрелило, и дошло до финала Кубка Азии U23 — отбора к Играм.

Лидер этой сборной — плеймейкер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. В прошедшем сезоне отдал 14 голевых передач, теперь предстоит продемонстрировать свои способности на Олимпиаде. И добиться предметного интереса клубов Европы: пока ходят слухи о «Вильярреале» и «Баварии».

Помогать Файзуллаеву будет Абдукодир Хусанов. Защитнику «Ланса» французские поля наверняка знакомы.

Расписание 1-го тура футбольного олимпийского турнира

Все игры пройдут 24 июля.

Группа А

Гвинея — Новая Зеландия, 18:00 мск

Франция — США, 22:00 мск.

Группа B

Аргентина — Марокко, 16:00 мск

Ирак — Украина, 20:00 мск.

Группа С

Узбекистан — Испания, 16:00 мск

Египет — Доминиканская Республика, 18:00 мск.

Группа D