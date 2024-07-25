Запутанная история «Зенита» с Венделом и Клаудиньо. Что известно о вероятных трансферах

Две звезды РПЛ – Клаудиньо и Вендел – находятся в подвешенном состоянии в «Зените». Первого пытается увести бразильский «Фламенго», а второго — турецкий «Галатасарай». Инсайдов и комментариев вокруг обоих в последнее время очень много. Впрочем, как и в каждое трансферное окно – мы уже привыкли к этому. Разбираемся в потоке новостей и сложившейся ситуации с лидерами сине-бело-голубых.

Что происходит с трансфером Клаудиньо?

В Бразилии весь июль подогревают тему трансфера Клаудиньо, и за этими инсайдами и просто вбросами прослеживается желание оказать давление на «Зенит», в том числе за счёт агента игрока и самого полузащитника. Вполне возможно, что реакция Клаудиньо на замену в Суперкубке России и его внезапная травма перед 1-м туром РПЛ – всего лишь совпадение. Но, кажется, что-то подобное мы видели, когда Клаудиньо уже был «одной ногой» во «Фламенго».

В начале месяца бразильский журналист Вене Касагранде сообщил: клуб из Рио-де-Жанейро согласовал контракт с Клаудиньо. Потом он же написал, что «Зенит» готов продать полузащитника за € 18 млн. Эта цифра получала подтверждение и от других источников. Вполне логично, что в Санкт-Петербурге потребовали именно столько, поскольку покупали Клаудиньо у «Ред Булл Брагантино» за € 12 млн. Если «Зенит» берёт игрока, который превращается в одного из лидеров команды, то затем продаёт его раза в полтора-два дороже. Изначально «Фламенго», по слухам, давал за Клаудиньо € 15 млн. Но, естественно, нарвался на отказ.

Бразильский инсайдер рассказывал о двух факторах, тормозящих закрытие сделки: клубы обсуждали структуру выплат («Фламенго» старался максимально разбить платёж по срокам), а, кроме того, «Зенит» должен был определиться с заменой Клаудиньо. По всей видимости, эта замена – полузащитник «Торино» Иван Илич. Однако после этого внезапно появилась информация, что чемпионы России прервали переговоры по Клаудиньо. «Зенит» не устроил предложенный «Фламенго» порядок расчётов. По данным Globo, в Санкт-Петербурге согласны на рассрочку в меньшем объёме, чем хочет клуб из Рио-де-Жанейро, у которого иные финансовые приоритеты – в частности крупные инвестиции в покупку земли под строительство стадиона.

КЛАУДИНЬО И СЕРГЕЙ СЕМАК Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тогда появился комментарий одного из руководителей «Фламенго», заявившего, что «Зенит» решил продлить контракт с Клаудиньо вместо продажи игрока:

«Нам кивнули в знак согласия, и всё. А на прошлой неделе мы узнали, что «Зенит» изменил решение по Клаудиньо, теперь с игроком хотят продлить контракт. С русскими трудно торговать. Понятно, что мы продолжим попытки, но сейчас «Зенит» отступил назад».

Большая игра на рынке продолжилась – Клаудиньо якобы отказался от подписания нового контракта на улучшенных условиях. Переговоры возобновились, а в Бразилии даже показали готовящуюся презентацию полузащитника в качестве новичка «Фламенго».

В СМИ по поводу трансфера Клаудиньо стали выступать самые главные боссы «Фламенго». Сначала вице-президент клуба Маркос Браз перепутал руководителя «Зенита» Александра Медведева с бывшим президентом России Дмитрием Медведевым. А теперь президент «Фламенго» Родольфо Ландим довольно грубо высказался о другой стороне переговоров, которая, по его словам, изменила условия в последний момент:

«Я бы сказал, что между «Фламенго» и Клаудиньо проблем не было бы. Проблема в клубе, который не хочет с ним расставаться. Клуб стал выдвигать требования. Мы достигли уровня требований, а они повысили их. Очевидно, что они не хотят продавать игрока. Я предполагаю, что игрок несчастлив. Вы начинаете устанавливать правила: «Ты уйдёшь, если будет справедливая цена». Человек достигает справедливой цены, и ему говорят, что цена больше не справедливая. Представляю, как игрок не рад этому. Как поведёт себя клуб, учитывая позицию игрока… Трансферное окно закрывается только 2 сентября. В конечном итоге мы верим в здравый смысл, хоть они и русские».

Остаётся только гадать, правду ли говорит Ландим или всего лишь оправдывает неспособность потянуть трансфер. Теперь во «Фламенго», как пишет UOL, считают, что только сам Клаудиньо и его агент способны убедить петербургский клуб на сделку. У «Зенита» же могут быть свои причины затягивать с трансфером, например, проблемы с подписанием Илича или стремление дождаться, когда сербский хавбек, только-только вышедший из отпуска после Евро-2024, наберёт форму и будет готов помочь сине-бело-голубым на поле.

Что происходит с трансфером Вендела?

Самый настоящий бразильский сериал и в истории с трансфером Вендела. Только в этом случае одну из главных ролей играет клуб не из Бразилии, а из Европы. Переход в «Галатасарай» – это гарантия участия в Лиге чемпионов (правда, сначала на стадии квалификации), что, вне всяких сомнений, дополнительно мотивирует футболиста.

Весь июль турецкие СМИ и инсайдеры пишут о трансфере Вендела, иногда противореча друг другу. Сообщалось, что главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук дал согласие на покупку полузащитника «Зенита». И что сам бразилец принял предложение чемпиона Суперлиги – пятилетний контракт с зарплатой в размере € 4 млн в год плюс бонусы.

Но и тут вопрос упирается в финансы. В Санкт-Петербург на переговоры прилетал директор «Галатасарая» Дженк Эргюн, после чего появилась информация, что «Зенит» согласился продать Вендела стамбульскому клубу за 16 млн. Верилось в это с трудом, поскольку сине-бело-голубые покупали бразильца у лиссабонского «Спортинга» за € 20,3 млн. Тем более Вендел, в отличие от Клаудиньо, вроде как не настаивает сильно на трансфере и готов остаться в петербургской команде. Впрочем, турецкие СМИ часто выдают желаемое за действительное. Как никакие другие.

ВЕНДЕЛ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Оказалось, что у «Галатасарая» действительно не получится так быстро и просто закрыть сделку. Потом стали поступать новости о факторах, усложняющих трансфер. Один из источников написал, что «Зенит» требует перевод денег наличным расчётом из-за санкций. Другой утверждал, что переход задерживается, так как чемпион РПЛ собирается сначала оформить подписание Илича. Затем «Галатасарай» предложил сине-бело-голубым € 20 млн после того, как «Зенит» согласился на € 16 млн. При этом турки снова собрались отправить своих представителей в Санкт-Петербург – директора Эргюна и менеджера Ибрагима Хатипоглу. На сей раз – чтобы договориться о выкупе только 70% прав на Вендела ради экономии.

Сам Хатипоглу заявил, комментируя ситуацию с возможным трансфером:

«Вендел – один из самых важных игроков на поле. Это футболист, которого мы хотим видеть в нашем составе, он лучший игрок своей команды. Он также заинтересован в переходе в «Галатасарай». «Зенит» не хочет отпускать своего лучшего игрока, но мы настойчивы. В данный момент нет никакого негатива в этой ситуации. Приобретение таких футболистов, особенно когда их команды не хотят отпускать футболистов, не бывает лёгкой задачей. Мы верим, что успешно завершим этот сложный процесс. Постараемся довести его до конца».

Тем временем, по информации Çubuklu Sports, президент «Фенербахче» (принципиального соперника «Галатасарая») Али Коч связался с боссом «Зенита» Медведевым и посоветовал ему не продавать Вендела конкуренту, поскольку «у «Галатасарая» всё равно нет денег». Это уже какая-то драма с элементом комедии!

Наконец, на днях beIN Sports опубликовал инсайд, который больше всего похож на реальный. «Галатасарай» предложил € 15 млн за Вендела, а «Зенит» отказался и потребовал € 30 млн. Как решить задачу, когда стороны настолько далеко от согласия, – проблема клуба из Стамбула.

В чём прав Хатипоглу, так это в том, что точки зрения индивидуального мастерства Вендел, безусловно, сильнейший игрок РПЛ. Это было видно по выступлениям «Зенита» в Лиге чемпионов, где он держал высокий уровень в матчах с топ-командами Европы, когда терялись на поле другие звёзды петербургского клуба – Клаудиньо, Вильмар Барриос, Дуглас Сантос, Сердар Азмун и даже Малком. На старте нового сезона Вендел невероятно мотивирован. То ли желанием показать себя «Галатасараю», то ли самим «Зенитом». Новичок Максим Глушенков забил все четыре гола с его передач, поэтому уход бразильского центрхава стал бы головной болью для Сергея Семака.

По последней информации журналиста Руди Галетти, «Галатасарай» принял решение остановить переговоры по Венделу, поняв, что «Зенит» не намерен снижать цену на бразильца.