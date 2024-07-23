Марио Фернандес и «Зенит» — всё. Но этот переход — не провал

Марио Фернандес принадлежал «Зениту» чуть больше года. 17 июля 2023-го в Петербурге объявили, что игрок выкупил свой контракт у «Интернасьонала» и подписал соглашение по схеме 1+1. Вы хорошо помните, что тогда началось. Репутационно это была плохая сделка – Марио тут же объявили хапугой и предателем, а действующих чемпионов обвинили в крысятничестве. Ведь параллельно бразильский россиянин общался с ЦСКА на предмет возможного возвращения. Никто, как и всегда, не хотел вдаваться в детали и слушать разные стороны. Приемлемый образ был заколочен в головы, а Марио начал играть. Хотя и получалось не всегда.

Начал, правда, неплохо – на старте прошлого сезона проблемы были у Вячеслава Караваева, поэтому Фернандес получал немало игрового времени. При этом один парадокс: за год в Петербурге он провёл 0 полных матчей. Всегда либо выходил на замену, либо его меняли на 60-70-й минуте. Сам Марио объяснял это просто – отсутствием сборов. А в начале октября защитник ещё и травмировался, вылетев практически до конца первой части сезона.

При этом важная деталь: за 10 матчей в РПЛ осенью Фернандес не то что не выпадал, а наоборот – выглядел уверенно. Но если быть точнее – исправно выполнял свою основную задачу. В обороне – надёжность и мощь, а при атаках – забеги вперёд, верховая борьба и скидка ближнему. По цифрам – более 60% выигранных единоборств, а на своей половине – более 70%. 14,2 возврата мяча и более пяти выигранных единоборств на втором этаже за 90 минут. Вряд ли у тренеров могли быть хоть какие-то претензии. Футболист делал то, что от него требовали.

Хорошо помню, как активно Марио работал зимой. Говорил о важности первых полноценных сборов с командой и полной готовности к рестарту. Начал в основе, но уже в третьем матче весны получил новое повреждение. А уже оно не позволило сыграть до конца сезона.

Марио Фернандес и Сергей Семак Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На самом деле его даже в какой-то степени жаль. Парень действительно хотел реанимировать карьеру. И, как мы увидели, мог сделать это даже на уровне «Зенита». Но две травмы просто не позволили это сделать. Однако его решение отказаться от продления контракта и правда удивило. Нет, петербуржцы не выгоняли защитника. Сам агент Марио признался, что стороны не сошлись по личным условиям. Metaratings добавляет, что «Зенит» предложил ему снизить зарплату с € 2 млн в год, но тот отказался. Хотя слегка странно, с учётом того, что вряд ли в новом сезоне даже вылечившейся Марио был бы основным.

Теперь интересно, что дальше. Судя по всему, Фернандес хочет остаться в России. И желательно на хороших финансовых условиях. А значит, дорога – только в элитные клубы. «Спартаку» он вроде бы не нужен, ЦСКА не возьмёт принципиально. Остаются «Динамо» и «Краснодар». Может, Марио заглянет и туда?

Ведь вряд ли хочется завершать карьеру, когда самый яркий хайлайт последнего года – забег со скамейки на празднование гола в матче с ЦСКА. Хотя «Зениту» Фернандес и правда помог. Пусть и не так, как изначально ожидалось.