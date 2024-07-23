В «Спартаке» опять полыхает! Соболева отстранили от основы! LIVE

Александр вроде как должен перейти в «Зенит», но пока остаётся в Москве.

Сегодня, 23 июля, стало известно, что нападающий «Спартака» Александр Соболев пока по непонятной причине отстранён от тренировок с основной командой. Вероятно, это как-то связано с его возможным переходом в «Зенит», однако это лишь домыслы. «Чемпионат» запускает онлайн ситуации до её разрешения. Все подробности читайте здесь.

Интересно, что форвард поехал в Оренбург на выездной матч красно-белых в 1-м туре РПЛ. Но Деян Станкович на поле Александра так и не выпустил. Москвичи уступили 0:2 и опустились на дно турнирной таблицы чемпионата России.

Что же до Соболева, то уже несколько недель ходят разговоры о переезде игрока в Санкт-Петербург, однако сделка всё никак не завершится. Были новости, что «Спартак» увеличил сумму выкупа игрока с € 8 до 10 млн и тем самым тормознул переговоры и сам трансфер.

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