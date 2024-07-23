В «Спартаке» опять полыхает! Соболева отстранили от основы! LIVE

Сегодня, 23 июля, стало известно, что нападающий «Спартака» Александр Соболев пока по непонятной причине отстранён от тренировок с основной командой. Вероятно, это как-то связано с его возможным переходом в «Зенит», однако это лишь домыслы. «Чемпионат» запускает онлайн ситуации до её разрешения. Все подробности читайте здесь.
Интересно, что форвард поехал в Оренбург на выездной матч красно-белых в 1-м туре РПЛ. Но Деян Станкович на поле Александра так и не выпустил. Москвичи уступили 0:2 и опустились на дно турнирной таблицы чемпионата России.
Что же до Соболева, то уже несколько недель ходят разговоры о переезде игрока в Санкт-Петербург, однако сделка всё никак не завершится. Были новости, что «Спартак» увеличил сумму выкупа игрока с € 8 до 10 млн и тем самым тормознул переговоры и сам трансфер.
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🫡 А вот короткий комментарий бывшего советника Федуна Франко Камоцци. Подвёл черту:
«Я думаю, что отстранение Соболева от тренировок с первой командой — это конец его истории в «Спартаке», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
🙅♂️ Жене бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой тоже грустно:
— Грамотное ли решение отстранить Соболева от тренировок со «Спартаком»?
— У них вообще на протяжении двух лет очень грамотно всё строится, начиная с назначения Эшуорта. Могут быть собой довольны: от «Спартака» Федуна, занявшего серебро, феерившего в Лиге Европы и взявшего Кубок, ничего не осталось. Есть ещё несколько игроков той поры, но это только фамилии на футболках: физически, а главное — ментально — это другие игроки. Мне больно смотреть на то, как складываются карьеры у этих парней, — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
✍️ Вот что сказал «Чемпионату» легендарный футболист «Спартака» Егор Титов. Он, мягко говоря, расстроен:
«Не очень хорошая тема, если брать спартаковцев. Для меня это вообще непонятная ситуация, почему люди уходят из «Спартака» в «Зенит», ЦСКА. Хотя в ЦСКА, по-моему, таких трансферов не было.
Конечно, переживаю. С Сашкой мы работали вместе в «Енисее». Хороший парень, неплохой футболист. Надо задавать вопросы агенту и тренерскому штабу, почему так происходит. Мне это немножко непонятно. Скажем так, что это нонсенс. Если у Саши будет всё хорошо, будет забивать и отдавать, то дай бог, чтобы у него всё было так, как пожелает. А нашим болельщикам спартаковским могу сказать одно: очередной трансфер, который не в нашу пользу».
🗣 А затем появилась официальная новость о прощании нападающего с основой. Привет, дубль!
«По решению клуба Александр Соболев отстранён от тренировок с первой командой», — передал слова спортивного директора красно-белых Томаша Амарала корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
⚡️ Итак, вечер получается бурным. Всё началось с инсайда телеграм-канала «Мутко против»: якобы главный тренер «Спартака» Деян Станкович объявил игрокам об уходе из команды Соболева.