«Из таких проблем кристаллизуется его характер». История конфликта Глушенкова и Карпина

Максим Глушенков разрывает на старте нового сезона. Сделал дубль в матче за Суперкубок России с «Краснодаром» (4:2), сделал ещё один дубль в игре 1-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (4:0). В «Зените» не нарадуются на новичка. Впрочем, Глушенков превратился в звезду нашей лиги ещё по ходу прошлого сезона, став лучшим ассистентом чемпионата с 16 голевыми передачами. Такому игроку быть бы лидером сборной России, но под вопросом сам факт вызова Максима в национальную команду. Причина – напряжённые отношения с Валерием Карпиным из-за конфликта, который случился у форварда с тренером в товарищеской встрече с Катаром. Стали известны новые детали произошедшего.

Интересно, что Глушенков дебютировал в сборной России как раз при Карпине в сентябре 2022-го, когда ещё играл за «Крылья Советов». Тренер выпустил форварда на замену в выездном матче с Кыргызстаном (2:1). Максим появился на поле в перерыве, результативных действий за 45 минут не совершил и потом не вызывался в национальную команду целый год. В сентябре 2023-го, будучи уже футболистом «Локомотива», Глушенков получил приглашение на игру с Катаром.

При Карпине сборная России потерпела всего одно поражение – в решающей игре отборочного цикла ЧМ-2022 в Хорватии (0:1). А в Катаре случилось бы второе, если бы не Глушенков и защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков. Форвард «Локо» вышел на замену на 75-й минуте при счёте 1:0 в пользу хозяев. Этого времени Максиму хватило, чтобы совершить своё первое и пока единственное результативное действие в национальной команде. Глушенков классно подал с углового, а Солдатенков послал мяч в сетку ударом головой.

Максим показал тренеру, в чëм он хорош, тем не менее после этого не сыграл за сборную России ни минуты. Хотя с тех пор наша команда провела уже пять матчей – с Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией и Беларусью. Более того, судя по комментариям Карпина и самого Глушенкова, оба не рады друг другу.

Максим Глушенков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В марте 2024 года, когда Глушенкова стали воспринимать уже как звезду РПЛ, тренер сборной России был вынужден дважды отвечать на вопрос об отсутствии Максима в составе на матч с Сербией.

«Глушенков не вызван, потому что есть другие футболисты. Он пока не устраивает. Ему нужно прибавлять», – сказал как отрезал Карпин.

А потом подробнее ответил о причинах невызова форварда: «Если вы посмóтрите состав, то там шесть крайних нападающих. Я считаю, что это не его позиция. При Головине, Алексее Миранчуке, Пиняеве, Облякове, Мостовом и Зиньковском для чего его вызывать? В клубе у него статистика, но, помимо этого, надо делать ещё много вещей. Например, много бегать. С Сербией тем более».

Вскоре появилась реакция на эти слова от Глушенкова – в «Коммент.Шоу». Сказанное форвардом «Локомотива» наверняка удивило многих:

«Карпин имеет в виду работу без мяча? Ну да. Без мяча, ну что значит? Я должен пробегать по 20 км за игру? Я могу выйти, два забить — и мы выиграем. И пробежать там 3 км.

Требования Галактионова в «Локомотиве»? Если он говорит, что прессингуем, значит, я прессингую. Просто я не понимаю, сколько мне надо пробегать, например. Ну не вызвали в сборную – и не вызвали. Что в этом такого? Это его [Карпина] мнение, его решение. Есть мнение каких-то других людей. Спокойно к этому отношусь и к словам тренера тоже».

Тем не менее в июне Карпин включил Глушенкова в расширенный список кандидатов на товарищескую встречу в Беларуси. Максим сыграл 80 минут с «Балтикой» в последнем туре РПЛ, однако в окончательный состав сборной России не попал. Его отсутствие объяснили травмой, несмотря на проведённый в чемпионате почти полный матч.

«Глушенков всё сказал. У него была травма, он неделю не тренировался. Играл на уколах в последнем матче», – объяснил Карпин.

А в июле — уже после перехода Глушенкова в «Зенит» — появился ещё один интересный комментарий Максима под постом его девушки в телеграм-канале:

«Как отношусь к тому, что Карпин не вызывает меня в сборную России? Отлично».

Максим Глушенков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Не покидало ощущение, что за этой историей стоит что-то ещё. Ведь в сборной России появлялись и другие не самые «объёмные» игроки. В мае любопытными подробностями причин отказа тренерского штаба от услуг Глушенкова перед матчем с Сербией поделился Николай Писарев – ассистент Карпина. Но он тоже говорил о чисто футбольных вещах. Сравнивал Глушенкова с Пауло Дибалой:

«Непонятно, что у него за позиция. Выходит номинальным вингером, потом «десятка». А при обороне… Он не очень дисциплинированный игрок.

Много ли обсуждали Глушенкова в штабе сборной России? Да, хотели его вызвать под Сербию, но Валерий Георгиевич [Карпин]… Во-первых, мы понимали, что Сербия – серьёзный оппонент, не знали ведь, что в первом тайме будет удаление. Сербия с этим тренером играет, как «Аталанта» Гасперини, один в один, в три центральных, бегают по всему полю. Это энергозатратный футбол. Нужно было играть один в один.

Если Глушенков будет с такой же результативностью, то с таким футболистом нужно договариваться и как-то встраивать его в схему. С Глушенковым в манере 4-3-3 очень сложно играть. Есть Головин, Миранчук, Захарян. Есть конкуренция. Глушенков с другим соперником – конечно, но с Сербией… Мы готовились, что придётся дисциплинированно играть один в один и много бегать» (в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»).

Забавно, что ни в Москве, ни на Евро-2024 сборная Сербии совсем не напоминала «Аталанту» Джан Пьеро Гасперини. Если только в кризисе.

Ходили слухи, что Глушенкову не понравилось решение Карпина выпустить его с Катаром лишь на последние 15-20 минут. Комментатор Дмитрий Шнякин пришёл в редакцию «Чемпионата» на подкаст «Премьер-лига несправедливости» и подробнее рассказал о случившемся между игроком и тренером:

«У Глушенкова и Карпина был конфликт в сборной. В концовке товарищеского матча Карпин дал понять Глушенкову – переодевайся, выходи. А Глушенков дал понять, что не собирается этого делать. Уж не знаю, с какой формулировкой. Мол, зачем выходить в самом конце.

Это и беда, и при этом из таких проблем кристаллизуется характер Глушенкова. Он такой. Это ему и помогает на поле, и местами мешает. Мне кажется, эта история всё равно придёт к какому-то консенсусу, и Глушенков будет играть. С другой стороны, может, он сам думает: зачем играть товарняки, есть более важные дела. Глушенков – довольно рациональный парень и очень прямой. Мне кажется, незаслуженно незамеченной осталась его фраза времён игры за «Локомотив»: «Не вижу проблем, это футбольная карьера. Да, я играл за «Спартак» и сейчас играю за «Локомотив», но если будет финансово и по амбициям хорошее предложение от «Зенита», ЦСКА или кого-то ещё, то я буду его рассматривать».

Говорят, у Максима действительно непростой характер. Эта история как будто подтверждает сложившееся мнение о талантливом игроке. Однако Карпин и Глушенков должны найти общий язык и пожать друг другу руки, ведь раззабивавшийся форвард «Зенита» нужен сборной России.