Соболев — 19-й в РПЛ, кого отстранили от основы. Почти всегда это плохо заканчивалось

«Спартак» отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок с основной командой. И сделал это на фоне информации о возможном переходе футболиста в «Зенит». Вспоминаем другие подобные случаи в российском чемпионате.

Артём Дзюба («Спартак»)

Артём Дзюба в «Спартаке» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Дзюбу дважды переводили во вторую команду. В 2007 году это сделал главный тренер красно-белых Владимир Федотов. Ему не понравилось, что Артём читал газету перед установкой на матч с ФК «Москва». Спустя какое-то время нападающий вернулся в состав «Спартака». Через семь лет Дзюбу снова отправили в дубль московского клуба. Это произошло за полгода до истечения контракта.

«Сегодня был совет директоров. Он проголосовал за то, чтобы отпустить Дзюбу из «Спартака». Мы не собираемся устраивать ни с кем аукцион. У нас есть чувство собственного достоинства. Человеку трижды предлагали продлить контракт. Но позиция всех, в том числе главного тренера: этот человек не готов отдаваться полностью игре и не должен быть в команде», — возмущался в 2014 году владелец «Спартака» Леонид Федун.

Форвард уже тогда вёл предметные переговоры с «Зенитом». Дзюбу перевели в дубль, а потом отправили в аренду в «Ростов». Там Артём доиграл сезон-2014/2015, после чего перешёл в «Зенит» в статусе свободного агента.

Егор Титов, Сантос Моцарт, Максим Калиниченко («Спартак»)

Егор Титов в «Спартаке» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Летом 2008 года «Спартак» потерпел болезненное поражение. Мало того, что проиграл ЦСКА, так ещё и с унизительным счётом 1:5. После оглушительного провала главный тренер красно-белых Станислав Черчесов отправил в дубль сразу трёх футболистов — Егора Титова, Сантоса Моцарта и Максима Калиниченко.

Вот как своё решение объяснил сам Черчесов: «В матчах с «Тереком» и ЦСКА наша команда не показала должной мотивации и бойцовских качеств. В связи с этим именно я принял решение о переводе капитана команды и двух вице-капитанов в дубль. Не потому, что они играли хуже других, а потому, что капитан и его заместители несут ответственность за то, чтобы во время игры командный дух находился на подобающей высоте. И за результат в том числе они тоже отвечают. Этим мотивировано моё решение».

Моцарта вернули в команду спустя пару недель после ссылки в дубль. Бразилец выступал за «Спартак» до весны 2009 года. А вот Титов и Калиниченко за красно-белых больше не сыграли. Украинец вернулся на родину — подписал контракт с «Днепром». А россиянин перешёл в «Химки».

Вагнер Лав (ЦСКА)

Вагнер Лав в ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Незадолго до того самого дерби, после которого Черчесов пошёл на радикальные меры, случилась ещё одна история с отстранением. Но только в другой команде. Главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отстранил от работы с основой звёздного нападающего Вагнера Лава. В чём причина? На этот вопрос отвечает сам тренер: «Мы сделали это из-за слабой игры и недостойного поведения футболиста. Любой игрок должен уважать команду, партнёров и болельщиков».

6 июля 2008 года Вагнера заменили по ходу дерби с «Динамо». Это произошло на первых минутах второго тайма. Бразилец расстроился так сильно, что не пожал руку вышедшему вместо него Даниэлу Карвальо, а потом сразу убежал в раздевалку. Бразильского нападающего отправили в дубль, однако быстро вернули в первую команду. Карательная мера принесла успех. Вагнер забил три мяча в следующем матче со «Спартаком», а потом наколотил немало голов в Кубке УЕФА.

Алан Дзагоев (ЦСКА)

Алан Дзагоев в форме ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В мае 2011 года ЦСКА стал обладателем Кубка России после того, как обыграл в финале «Аланию» (2:1). На 65-й минуте главный тренер армейцев Леонид Слуцкий снял с игры Алана Дзагоева. Уходя с поля, полузащитник грубо высказался в адрес главного тренера. Наказание последовало незамедлительно. Правда, ссылка в дубль снова получилась краткосрочной — Дзагоев вернулся к тренировкам с основной командой через две недели.

«С одной стороны, выиграть первый трофей, как, собственно, выиграть вообще что угодно, — это уже большое завоевание. С другой, конфликт был уж очень серьёзным. Наверное, именно он в итоге затмил ощущения от победы», — скажет позднее Слуцкий. Впрочем, Дзагоев принёс извинения тренеру, и конфликт уладили.

Игорь Денисов («Зенит», «Динамо»)

Игорь Денисов в составе «Зенита» Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

У полузащитника достаточно богатая история скандалов. В 2012 году «Зенит» укрепил состав звёздными новичками — Халком и Акселем Витселем. Сразу просочилась информация, что зарплата легионеров составит примерно € 6-7 млн в год. Эти цифры значительно превышали те, что были у ведущих российских футболистов клуба. Денисов попытался добиться справедливости от боссов «Зенита», а потом заявил, что у него нет мотивации выходить на поле. Лучано Спаллетти отправил игрока в молодёжную команду, а по окончании сезона Игорь перешёл в «Анжи».

В 2015-м Денисов поругался уже с Черчесовым — оба тогда представляли «Динамо». По мнению футболиста, тренер принимал странные решения по формированию стартового состава. Возникла перепалка, которая завершилась отстранением Игоря от основной команды. Тренер заявил, что для него такого игрока больше не существует. Позднее Денисов скажет, что Черчесов «собирался навалять ему в душевой». Через какое-то время тренер покинет «Динамо», а полузащитник останется в команде.

Александр Самедов («Локомотив»)

Александр Самедов в составе «Локомотива» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В конце 2016 года Самедова отправили в дубль «Локомотива». Такое решение принял главный тренер железнодорожников Юрий Сёмин. «Решение о переводе Самедова в дубль связано с тем, что футболисту нужно набирать форму. Если Александр хорошо сыграет за дубль, то следующий матч будет играть в основе «Локомотива». Это решение связано исключительно со спортивной точкой зрения», — утверждал тренер.

Правда, через несколько недель Сёмин заявил, что для Самедова пути назад нет, потому что он уходит. Предполагается, что отстранение Александра от основной команды «Локо» было связано с желанием игрока перейти в «Спартак». Самедов туда и перешёл — в январе 2017 года. А через несколько месяцев стал чемпионом России. Возможно, Соболева ждёт примерно такой же сценарий.

Карлос Эдуардо («Рубин»)

Карлос Эдуардо в составе «Рубина» Фото: Роман Кручинин, «Чемпионат»

В 2010 году казанский клуб купил бразильца за внушительную по тем временам сумму — € 20 млн. Эдуардо и близко не оправдал этот ценник. Летом 2014-го Карлос во второй раз зашёл в «Рубин» — он вернулся в Казань после аренды во «Фламенго». И почти сразу оказался в дубле. Причина — поведение по ходу контрольного матча с хорватским «Хайдуком».

Вот что тогда сказал главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов: «Уходя с поля, Карлос снял футболку и с возмущением кинул её в сторону трибун. Мол, подбирайте администраторы, плевать я хотел на вашу майку. Меня, звезду, заменили, а вы дальше сами разбирайтесь. Отношение недопустимое. Выбора у меня не было. Я сказал ему: собирай вещички и дуй во вторую команду. Бразилец показал явное пренебрежение к клубу: мол, я выше всех, а вы тут все никто». Позднее Эдуардо вернули в состав, и он играл за «Рубин» до 2016 года.

Игорь Семшов («Динамо»)

Игорь Семшов в форме «Динамо» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Динамо» Сергея Силкина играло в самый зрелищный футбол в стране. Но во втором круге лидеров московского клуба заставили усердно работать в обороне. Новый стиль пришёлся звёздам не по душе. После матча со «Спартаком», в котором Семшова заменили, Игорь не выдержал: «Мы играем непонятно во что. У нас сейчас такая установка: 20 человек обороняются. И если кто-то бежит вперёд, его меняют».

Председатель наблюдательного совета «Динамо» Сергей Степашин назвал поступок Семшова свинством. А главный тренер Силкин отправил игрока во вторую команду. Правда, сам Семшов почти сразу извинился (текст его заявления разместили на официальном сайте клуба), и через непродолжительное время полузащитника вернули в команду.

Джано Ананидзе («Спартак»)

Джано Ананидзе в форме «Спартака» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

В сезоне-2014/2015 грузинского футболиста отстранили от тренировок с основной командой после отказа лететь на матч 1/16 финала Кубка России в далёкий Комсомольск-на-Амуре. Ходила даже байка, что Ананидзе прятался в шкафу на клубной базе. Правда, сам футболист опроверг эту информацию: «За два матча до вылета у меня болел голеностоп, но МРТ ничего не показывала, а Мурат Якин и его тренеры мне не верили. По итогу я не полетел, но ни в каком шкафчике не прятался. Просто зашёл в другую комнату на базе и там сидел. Пацаны искали меня, но не нашли, на звонки я не отвечал, а потом они уехали. Меня оштрафовали, перевели в дубль, и это меня многому научило. Так нельзя поступать». Спустя два месяца Ананидзе вернулся к тренировкам в основной команде «Спартака».

Эйден Макгиди («Спартак»)

Эйден Макгиди в форме «Спартака» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

В 2013 году Макгиди отправили в дубль «Спартака». Причину назвал главный тренер московского клуба Валерий Карпин: «Макгиди действительно отстранён от тренировок с основным составом «Спартака». С какой формулировкой? Невыполнение требований главного тренера — как в тренировочном процессе, так и в играх. Остальное — наше внутреннее дело». Через пару месяцев красно-белые продали легионера в «Эвертон».

Вадим Евсеев и Дмитрий Лоськов («Локомотив»)

Дмитрий Лоськов в составе «Локомотива» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Анатолий Бышовец возглавил железнодорожников в конце 2006 года, а Евсеев ушёл из команды спустя пару месяцев. Тренер сразу дал понять, что Вадим не вписывается в его концепцию. Бышовец принял решение спустя неделю после начала сборов, и защитник улетел с дублем в Турцию. Примерно в это же время поступило предложение от «Торпедо» Георгия Ярцева, и Евсеев перешёл в другой московский клуб.

«Бышовец убрал меня и Лоськова из «Локомотива», потому что мы были слишком неудобны ему и слишком сильная была ассоциация с Сёминым и недавними большими победами. Уход помог мне лучше понять, как ценят болельщики «Локо» тех, кто был частью клуба. Я не здоровался с ним после этого. Жизнь расставила всё по своим местам», — таким был комментарий Евсеева спустя несколько лет после ухода из «Локо».

«То, как готовился к игре со «Спартаком» Лоськов, не убедило меня, что он сможет быть полезен на все 100%», — за этими словами Бышовца последовала ссылка игрока в дубль. Правда, она получилась краткосрочной. С другой стороны, через несколько недель Лоськов покинул «Локомотив» и перешёл в «Сатурн».

«Может быть, когда Бышовец убрал Евсеева, нужно было пойти на разговор. После первых туров чемпионата я понял, что буду следующим. Готовился лететь с командой на летние сборы в Австрию, когда позвонил глава совета директоров Липатов: «Ты не едешь. Завтра не надо никуда приезжать». Сказал ему: «Хорошо, вопросов нет, я вас услышал». Президент клуба Сёмин сказал, что надо уходить: «Ничего хорошего не будет, он не даст тебе играть. Поэтому, если есть варианты, иди играй», — вспоминал Лоськов.

Павел Мамаев («Краснодар») и Александр Кокорин («Зенит»)

Павел Мамаев в составе «Краснодара» Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Сборная России с треском вылетела с чемпионата Европы в 2016 году. Через пару недель футболисты команды — Павел Мамаев и Александр Кокорин — закатили вечеринку в Монте-Карло. Множество бутылок шампанского на € 250 тыс. и включённый на фоне российский гимн — видео сразу стало вирусным. «Зенит» и «Краснодар» сослали тусовщиков в дубль, правда, потом вернули в состав. Кокорин принёс извинения, но заявил, что ни он, ни Мамаев не имеет никакого отношения к шампанскому и гимну. Через пару лет друзья станут фигурантами нового дела и получат уже тюремный срок.

Олег Самсонов («Краснодар»)

Олег Самсонов в составе «Краснодара» Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Самсонов перешёл в «Краснодар» в 2011-м — клуб выкупил его у «Крыльев Советов». По словам футболиста, через год «быки» предложили ему вернуться в Самару при условии сокращения зарплаты почти в шесть раз. Самсонов отказался от таких условий, после чего его отправили в дубль. Там он играл до истечения срока контракта в 2014 году.

В июле 2012-го главный тренер «Краснодара» Славолюб Муслин сообщил, что Самсонов не поедет на сбор команды. Серб аргументировал это тем, что на позицию Олега берут другого футболиста. «Наверняка были у Муслина коммерческие интересы. Либо с прежним клубом футболиста, которого взяли на мою позицию. Либо с агентами», — предположил Самсонов. Олег сообщил, что ему выдали план индивидуальных тренировок. Три в день, заключительная — в 21:45.

«Меня выживали из клуба! Вместо того чтобы найти компромисс, погружались в конфликт. Доходило до того, что в час дня отправляли бегать по жаре на синтетическом поле. В газетах меня парафинили — и рвач я, и подлец, и футбол мне до лампочки. Я не имел права давать интервью, в контракте это было прописано. Представляю, какой мне штраф выкатили бы. Потому и молчал. Мне создали репутацию рвача и скандалиста», — утверждал Самсонов.

Данил Круговой («Зенит»)

Данил Круговой в форме «Зенита» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Полгода назад стало известно, что Круговой договорился о переходе в ЦСКА. Сделал он это за несколько месяцев до истечения срока контракта с «Зенитом». Сине-бело-голубых такой расклад не устроил. В начале 2024 года Кругового сослали дубль, где он и провёл остаток прошлого сезона. «На двух стульях в футбол за «Зенит» не играют. Круговой переведён во вторую команду для получения практики и желаемого футболистом игрового времени», — сказал руководитель «Зенита» Александр Медведев.