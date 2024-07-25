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Против кого судьи чаще ошибались в 1-м туре РПЛ, таблица и разбор ошибок, Спартак, Зенит, ЦСКА, Динамо М, Краснодар, Локомотив

Кто больше других пострадал от арбитров в 1-м туре РПЛ. Таблица ошибок судей
Кирилл Закатченко
Таблица ошибок судей
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Первую красную карточку в новом сезоне получил футболист «Динамо». А должно было быть иначе.

Стартовал новый сезон в РПЛ. Значит, пришло время снова подсчитывать количество судейских ошибок. «Чемпионат» ведёт таблицу с ошибками арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.

Он зажёг в 1-м туре:
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Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Предыдущие ошибки арбитров

Поскольку новый сезон только стартовал, предыдущие ошибки остались в прошлом розыгрыше чемпионата России. Ниже можно посмотреть, как выглядит итоговая таблица.

Ошибки судей в 1-м туре

Она была всего одна. Кирилл Левников ошибочно не показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «Факела» Ираклию Квеквескири. Воронежский клуб должен был остаться вдесятером ещё на 28-й минуте матча с московским «Динамо».

Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

«У Левникова была одна серьёзная ошибка, за которую ему снижена оценка. Он не показал вторую жёлтую карточку Квеквескири на 28-й минуте – игрок «Факела» ударил соперника по лицу».

Как судьи отработали в остальных матчах 1-го тура:
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«Так с Карпиным и надо себя вести». Разбор судейства 1-го тура РПЛ

Таблица ошибок судей после 1-го тура

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
«Динамо» М10-1
«Зенит»000
«Краснодар»000
«Локомотив»000
«Спартак»000
ЦСКА000
«Ростов»000
«Рубин»000
«Крылья Советов»000
«Ахмат»000
«Оренбург»000
«Пари Нн»000
«Химки»000
«Динамо» Мх000
«Акрон»000
«Факел»01+1

С этого сезона мы также будем публиковать таблицу ошибок, исправленных с помощью VAR. В 1-м туре таких эпизодов было три:

  • судейская бригада Владимира Москалёва отменила гол Сергея Пиняева в матче «Локомотив» — «Акрон», после просмотра повтора судьи увидели игру рукой со стороны железнодорожника;
  • Егор Егоров назначил пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче с «Химками» после фола Антона Крачковского на Резиуане Мирзове;
  • тот же Егоров отменил второй гол махачкалинского клуба, поскольку на повторе обнаружили игру рукой со стороны Максима Храмцова.
Владимир Москалёв (слева) исправил ошибку в пользу «Акрона» при помощи VAR

Владимир Москалёв (слева) исправил ошибку в пользу «Акрона» при помощи VAR

Фото: ФК «Акрон»

Таблица ошибок, исправленных VAR

Команды, которые находятся на верхних строчках, получают наибольшую выгоду от присутствия VAR.

КомандаИсправления против командыИсправления в пользу командыРазница
«Химки»02+2
«Акрон»01+1
«Зенит»000
«Краснодар»000
«Динамо» М000
«Спартак»000
ЦСКА000
«Ростов»000
«Рубин»000
«Крылья Советов»000
«Ахмат»000
«Оренбург»000
«Пари НН»000
«Химки»000
«Локомотив»10-1
«Динамо» Мх20-2
Комментарии
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