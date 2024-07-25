Кто больше других пострадал от арбитров в 1-м туре РПЛ. Таблица ошибок судей

Стартовал новый сезон в РПЛ. Значит, пришло время снова подсчитывать количество судейских ошибок. «Чемпионат» ведёт таблицу с ошибками арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.
Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Предыдущие ошибки арбитров
Поскольку новый сезон только стартовал, предыдущие ошибки остались в прошлом розыгрыше чемпионата России. Ниже можно посмотреть, как выглядит итоговая таблица.
Ошибки судей в 1-м туре
Она была всего одна. Кирилл Левников ошибочно не показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «Факела» Ираклию Квеквескири. Воронежский клуб должен был остаться вдесятером ещё на 28-й минуте матча с московским «Динамо».
«У Левникова была одна серьёзная ошибка, за которую ему снижена оценка. Он не показал вторую жёлтую карточку Квеквескири на 28-й минуте – игрок «Факела» ударил соперника по лицу».
Таблица ошибок судей после 1-го тура
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|«Динамо» М
|1
|0
|-1
|«Зенит»
|0
|0
|0
|«Краснодар»
|0
|0
|0
|«Локомотив»
|0
|0
|0
|«Спартак»
|0
|0
|0
|ЦСКА
|0
|0
|0
|«Ростов»
|0
|0
|0
|«Рубин»
|0
|0
|0
|«Крылья Советов»
|0
|0
|0
|«Ахмат»
|0
|0
|0
|«Оренбург»
|0
|0
|0
|«Пари Нн»
|0
|0
|0
|«Химки»
|0
|0
|0
|«Динамо» Мх
|0
|0
|0
|«Акрон»
|0
|0
|0
|«Факел»
|0
|1
|+1
С этого сезона мы также будем публиковать таблицу ошибок, исправленных с помощью VAR. В 1-м туре таких эпизодов было три:
- судейская бригада Владимира Москалёва отменила гол Сергея Пиняева в матче «Локомотив» — «Акрон», после просмотра повтора судьи увидели игру рукой со стороны железнодорожника;
- Егор Егоров назначил пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче с «Химками» после фола Антона Крачковского на Резиуане Мирзове;
- тот же Егоров отменил второй гол махачкалинского клуба, поскольку на повторе обнаружили игру рукой со стороны Максима Храмцова.
Владимир Москалёв (слева) исправил ошибку в пользу «Акрона» при помощи VAR
Фото: ФК «Акрон»
Таблица ошибок, исправленных VAR
Команды, которые находятся на верхних строчках, получают наибольшую выгоду от присутствия VAR.
|Команда
|Исправления против команды
|Исправления в пользу команды
|Разница
|«Химки»
|0
|2
|+2
|«Акрон»
|0
|1
|+1
|«Зенит»
|0
|0
|0
|«Краснодар»
|0
|0
|0
|«Динамо» М
|0
|0
|0
|«Спартак»
|0
|0
|0
|ЦСКА
|0
|0
|0
|«Ростов»
|0
|0
|0
|«Рубин»
|0
|0
|0
|«Крылья Советов»
|0
|0
|0
|«Ахмат»
|0
|0
|0
|«Оренбург»
|0
|0
|0
|«Пари НН»
|0
|0
|0
|«Химки»
|0
|0
|0
|«Локомотив»
|1
|0
|-1
|«Динамо» Мх
|2
|0
|-2