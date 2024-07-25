Первую красную карточку в новом сезоне получил футболист «Динамо». А должно было быть иначе.

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Кто больше других пострадал от арбитров в 1-м туре РПЛ. Таблица ошибок судей

Стартовал новый сезон в РПЛ. Значит, пришло время снова подсчитывать количество судейских ошибок. «Чемпионат» ведёт таблицу с ошибками арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.

Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Предыдущие ошибки арбитров

Поскольку новый сезон только стартовал, предыдущие ошибки остались в прошлом розыгрыше чемпионата России. Ниже можно посмотреть, как выглядит итоговая таблица.

Ошибки судей в 1-м туре

Она была всего одна. Кирилл Левников ошибочно не показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «Факела» Ираклию Квеквескири. Воронежский клуб должен был остаться вдесятером ещё на 28-й минуте матча с московским «Динамо».

Игорь Федотов футбольный арбитр «У Левникова была одна серьёзная ошибка, за которую ему снижена оценка. Он не показал вторую жёлтую карточку Квеквескири на 28-й минуте – игрок «Факела» ударил соперника по лицу».

Таблица ошибок судей после 1-го тура

Команда Ошибки против команды Ошибки в пользу команды Разница «Динамо» М 1 0 -1 «Зенит» 0 0 0 «Краснодар» 0 0 0 «Локомотив» 0 0 0 «Спартак» 0 0 0 ЦСКА 0 0 0 «Ростов» 0 0 0 «Рубин» 0 0 0 «Крылья Советов» 0 0 0 «Ахмат» 0 0 0 «Оренбург» 0 0 0 «Пари Нн» 0 0 0 «Химки» 0 0 0 «Динамо» Мх 0 0 0 «Акрон» 0 0 0 «Факел» 0 1 +1

С этого сезона мы также будем публиковать таблицу ошибок, исправленных с помощью VAR. В 1-м туре таких эпизодов было три:

судейская бригада Владимира Москалёва отменила гол Сергея Пиняева в матче «Локомотив» — «Акрон», после просмотра повтора судьи увидели игру рукой со стороны железнодорожника;

Егор Егоров назначил пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче с «Химками» после фола Антона Крачковского на Резиуане Мирзове;

тот же Егоров отменил второй гол махачкалинского клуба, поскольку на повторе обнаружили игру рукой со стороны Максима Храмцова.

Владимир Москалёв (слева) исправил ошибку в пользу «Акрона» при помощи VAR Фото: ФК «Акрон»

Таблица ошибок, исправленных VAR

Команды, которые находятся на верхних строчках, получают наибольшую выгоду от присутствия VAR.