«Это некрасиво». Почему опытный защитник Стоцкий оказался не нужен в Нижнем

К 34 годам Дмитрий Стоцкий поиграл в Лиге чемпионов и Лиге Европы с «Краснодаром», отметился в сборной России. Но этим летом опытный защитник оказался не нужен «Пари НН». Агент Стоцкого обвинил клуб в несолидном поведении по отношению к футболисту. Мы связались с Дмитрием, чтобы узнать из первых уст о причинах ухода. Заодно прошлись по его богатой карьере.

Из интервью вы узнаете:

Почему «Пари НН» нарушил своё слово

— Понимаете, почему «Пари НН» не продлил с вами контракт?

— Было обещано, если останемся в РПЛ, клуб продлит контракт со всеми игроками, у которых он истекает. А на деле получилось, что, например, продлили контракт с Кухарчуком, который играл меньше. Я играл достаточно много, но со мной даже не вышли на связь. Говорю это не в обиду Кухарчуку — он хороший парень и футболист. В «Пари НН» немного поменялось руководство — теперь там руководит другой человек. Может, из-за этого не продлили.

— Расстраивает, что клуб так поступил?

— Это некрасиво, но такова жизнь. Тут ничего не сделать.

— История с «Пари НН» завершена?

— Скорее всего. Если бы клуб что-то хотел, со мной созвонились бы и сделали какое-то предложение.

— Есть понимание по будущему?

— Пока особо нет, потому что нет конкретных предложений. Агенты занимаются.

— Если позовут в Первую лигу — пойдёте?

— Смотря какое предложение. Зависит от задач, условий. Но не исключаю такой вариант.

Что не получилось у Юрана и какой тренер Илич

— Что сломалось в «Пари НН» после зимней паузы в прошлом сезоне?

— Первая половина сезона выглядела удачной только за счёт результата. Очень сильно сказалась потеря Севикяна — в атаке не смогли его заменить. Он принёс огромную пользу в первой половине сезона.

— Юран говорил, что ещё зимой бил тревогу на тему необходимого усиления в команде. Вы разделяете это мнение?

— Всегда нужно усиливаться. У нас поменялось очень много ребят. Зимой приходили люди. Наверное, надо было набирать точечно, а не количественно.

— Отставка Юрана за месяц до конца сезона выглядела логичной?

— В карьере и не с таким сталкивался — за тур убирали тренеров. Но оценивать тренеров не моя задача. Руководство решило так. Команда выглядела не очень — может, хотели нас эмоционально встряхнуть. Не мне судить.

— Какие впечатления остались от работы с Юраном?

— У нас были нормальные рабочие отношения, взаимоуважительные. Не могу ничего плохого сказать. Это хороший специалист, который добивался результатов. Потом что-то пошло не так. Тяжело выбраться, когда команда идёт в пике.

Сергей Юран Фото: ФК «Пари Нижний Новгород»

— Что расскажете об Иличе?

— Мы поработали вместе совсем немного времени. Могу сказать, что он хочет больше играть с мячом в более европейский футбол — с интенсивностью, движением. Хорошее впечатление. Думаю, в будущем он должен стать сильным специалистом.

— Многих удивило, что спасать команду от вылета пригласили тренера без опыта в РПЛ.

— Я не назначаю тренеров. Моя задача — тренироваться, быть в форме и помогать команде. Для многих это, может быть, и странно выглядело. Новому тренеру тяжело было узнать всех футболистов команд соперников. Не думаю, что он много следил за российском чемпионатом. Но в клубе остались помощники — думаю, они быстро всё объяснили и помогли освоиться.

— Что происходило в команде, когда уступили в первом стыковом матче «Арсеналу»?

— Я был уверен в ребятах, что они пройдут «Арсенал». По первой игре «Пари НН» выглядел лучше. Был уверен, что во втором матче всё встанет на свои места. Даже по игре было видно, что мы сильнее.

Как Ивич поспособствовал моде на сербов в РПЛ и почему «Краснодар» не может выиграть первый трофей

— У вас есть объяснение, почему сербские тренеры сейчас в моде в РПЛ?

— Может, работа Ивича в «Краснодаре» этому поспособствовала. Открыл дорогу сербам в РПЛ, что ли (смеётся). Другого объяснения не вижу.

— Следили за успехами «Краснодара» в минувшем сезоне?

— Мы играем в одной лиге — все знают, что происходит. Конечно, «Краснодар» для меня не чужой клуб. Я бы хотел, чтобы они стали чемпионами.

— Удивила отставка Ивича?

— Все знают Сергея Николаевича Галицкого. Он так решил и захотел — это его клуб, и он имеет полное право на такое решение. Мало кого волнует, удивило это кого-то или нет.

— Расстраивало, когда «Краснодар» начал уступать в чемпионской гонке?

— Я знаком с ребятами из клуба. Они заслуживали стать чемпионами, да и все устали от постоянных чемпионств «Зенита». Хотелось какой-то интриги для всех. Но у «Краснодара» сказалась нехватка чемпионского опыта: начали терять очки на ровном месте.

— Мусаев способен привести «Краснодар» к чемпионству?

— Почему нет? Он был знаком с требованиями, городом, командой и условиями. Со многими ребятами работал ещё в молодёжке. Мне тяжело судить.

— Но вы же знаете Мусаева, работали с ним.

— Конечно. Он и тогда давал результат. При нём мы постоянно выходили в еврокубки.

— Галицкий всегда требовал от «Краснодара» играть в атаку?

— Да. Для него стиль игры имеет большое значение. Просто выигрывать ему неинтересно. Он любит, когда футбол для болельщиков, потому что Сергей Николаевич любит свой город и хочет радовать краснодарский народ игрой команды.

Сергей Галицкий Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

— Нет ощущения, что в жертву некоему стилю приносятся потенциальные трофеи?

— Возможно, из-за этого и не хватает трофеев. Все об этом говорят. Чтобы выигрывать трофеи, нужно показывать более прагматичный футбол. Те же Англия и Франция на Евро играли от печки и дошли до финальных стадий.

— Какие впечатления остались от взаимодействия с Галицким?

— Только приятные. Я побыл в «Краснодаре», поиграл в еврокубках, бился за высокие места.

— Многие говорят, что его невозможно переспорить.

— Да, с ним никто не сможет поспорить (смеётся).

— Игроков шокировало его признание о болезни?

— Я уже не был в «Краснодаре», когда он об этом рассказал. Но всё равно неприятно. Это человек с большой буквы, помогает всему российскому футболу, да и просто народу. Неприятная ситуация.

Почему ещё в «Уфе» было понятно, что Семак будет успешным тренером, и как изоляция повлияла на российский футбол

— Виктор Гончаренко — один из самых значимых тренеров в вашей карьере. Почему у него не получилось в «Урале»?

— Тяжело ответить. Для меня вылет «Урала» — большая неожиданность. Но я не был там. Может, в коллективе возникли какие-то проблемы. Не могу сказать, что они играли в плохой футбол. В начале чемпионата вообще шли без поражений. До конца был уверен, что «Урал» останется.

— Почему под конец своего периода в «Краснодаре» совсем мало играли у Гончаренко?

— У нас нормальные отношения. Мы всегда рады друг другу, когда видимся. Просто на тот момент он так считал. Ничего страшного, это футбол. А отношения останутся на всю жизнь. Он тренер, я игрок, поэтому должен принимать.

— Ещё больше матчей вы сыграли у Перевертайло. Каким он запомнился?

— Добрый и тактически умный. Можно сказать, что Перевертайло дал мне дорогу в футбол. Он доверился мне в Калиниграде, когда я был совсем молодым. После него у меня пошла профессиональная карьера. Есть разные истории, но они не для интервью (смеётся).

Мне кажется, у всех тренеров с чувством юмора всё нормально. Я не могу вспомнить тренеров, которые бы не шутили. Да, во время тренировки каждый должен сосредоточиться. Но в повседневной жизни все могут шутить. Мне прямо суперстрогих людей не встречалось.

Евгений Перевертайло Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Кто навяжет борьбу «Зениту» и в чём плюс изоляции

— Верите, что нынешний сезон нам подарит такую же интригу, как предыдущий?

— Да. Будет интересно. В зоне выживания каждый год интрига, потому что команд восемь рискуют в ней финишировать. Редко кто-то заранее может обезопасить себя от стыков. Почти всегда всё решается в последних турах.

Что касается верхней части таблицы, то уже пора навязать борьбу «Зениту». Те же «Краснодар», «Динамо» или «Спартак» могли бы претендовать. Может, что-то наладится. Для всего чемпионата будет интереснее, если не три клуба будут претендовать на чемпионство, а хотя бы пять. «Зенит» своё отпускать не будет, но хотелось бы увидеть борьбу.

— За счёт чего «Зенит» уже столько лет доминирует в РПЛ?

— Тренерское мастерство Семака, который смог встроить в наш футбол бразильцев. Конечно, ещё класс игроков. Что тут говорить — они просто индивидуально сильнее.

— Могли предположить, что Семак будет таким успешным тренером, когда вместе работали в «Уфе»?

— 100%. Было видно, что это тренер с большим будущим.

— По каким признакам?

— Перед его приходом «Уфа» была средней командой. Гончаренко много дал — слепил костяк команды и превратил из аутсайдера в середняка. Сергей Богданович не стал всё рушить, а только улучшал взаимодействия. Он хорошо работает с коллективом, чувствует его, потому что сам был классным футболистом. Игровой опыт даёт ему возможность найти общий язык с каждым футболистов. Хороший тренер и просто классный человек.

Сергей Семак в «Уфе» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Что нужно другим командам, чтобы стабильно конкурировать с «Зенитом»?

— Набирать состав, который будет на это способен.

— Финансовые возможности «Зенита» несколько выше.

— Все знают, что их финансовые возможности выше, чем у других клубов. Потому там и футболисты такого уровня, потому они и выигрывают. Ведь такое не только в России — в Англии с «Манчестер Сити», в Германии с «Баварией», если не брать последний год. Богатые клубы на то и богатые — у них лучше футболисты и условия.

— Как изоляция российского футбола продолжительностью более двух лет сказалась на уровне РПЛ?

— Плюс в том, что стало появляться очень много молодёжи. Но когда ты варишься в собственном соку, становится тяжело прибавлять. Тем же пацанам, которым сейчас по 25 лет, хочется конкурировать с лучшими в мире. Лига чемпионов и Лига Европы — это большой опыт, который даёт тебе расти. Без этого теряется уровень.

К нам стало приезжать меньше звёздных легионеров. Во многих командах раньше были очень сильные иностранцы. Может, чемпионат не был сильнее, но индивидуально футболисты были посильнее, чем сейчас.

— Обидно за поколение, которое лишается шанса сыграть на крупных турнирах?

— Конечно, жалко ребят. Может получиться, что целое поколение не попробует свои силы на крупных турнирах, а это мечта любого футболиста — сыграть в Лиге чемпионов, Лиге Европы. Ради этих эмоций и опыта ты и становишься футболистом.

— Что чувствовали вы, выступая в еврокубках?

— Всё детство слушаешь гимн Лиги чемпионов по телевизору, а когда выходишь на поле, где этот гимн играет живьём — ощущения неописуемые. Ты просто чувствуешь, что мечта сбылась. Это большое счастье, которое останется на всю жизнь. Матчи с переполненными трибунами с «Валенсией» — это эмоции на всю жизнь.

— И каким был тогда наш уровень, если исходить из матчей «Краснодара» с «Байером», «Валенсией», «Севильей»?

— Если в первый год мы прошли «Байер», а с «Валенсией» вылетели только на 90 какой-то минуте, то уровень «Краснодара» был довольно высокий. Мы играли на равных, обыгрывали дома «Севилью».

Потому в таких матчах и прибавляешь. Это совершенно другой футбол. Там играют более раскрепощенно, в атаку. Российский футбол всё-таки отличается (смеётся). Наверное, у нас меньше нестандартных решений. Может, какие-то физиологические особенности влияют, но там всё быстрее. Было тяжело играть против таких команд. Во внутреннем чемпионате можешь столкнуться с таким только в нескольких матчах за сезон, а там абсолютно каждая игра в таком темпе. Это топ-уровень.

«Краснодар» — «Валенсия» Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

— После таких больших матчей был контраст с матчами в РПЛ?

— Да. Помню, после Лиги Европы приехали играть в Тамбов — по эмоциям было тяжело играть на пустых стадионах. Силы есть, а с эмоциями сложно. Понимаешь, что нужно выигрывать, но это большая разница.

— Выступление в еврокубках — самые яркие эмоции в карьере?

— Да. В сборной вышел совсем на чуть-чуть, да и то была товарищеская игра. Это был приятный этап приятный карьеры, но больше всего по мне ударил эмоционально ответный матч с «Валенсией». Тяжело было отойти. Я неделю в шоке ходил и не понимал, как так.

— Выход в составе сборной России был знаковой вехой в карьере?

— Конечно. У каждого футболиста есть мечта дойти до сборной. Я сыграл мало, но попал туда — значит, был в списке востребованных футболистов в России. Причём это было после чемпионата мира — я вызывался в сильный состав.

Дмитрий Стоцкий Фото: РИА Новости

— Что думаете о сегодняшних соперниках сборной России?

— РФС находит тех соперников, каких сейчас можно найти. В данной ситуации выбирать не приходится. Надо быть и собирать сборную. Думаю, ребятам всё равно туда приятно приезжать. Думаю, это показатель работы футболиста.

— Сборная прогрессирует в таких матчах?

— Всё равно это опыт. Хотя бы другие футболисты из других команд. Иногда же мы находим сильных соперников — Сербия, Камерун. Весь мир уже научился играть в футбол. На одной ноге теперь никого не обыграешь.

— А вы довольны тем, как складывается карьера?

— Могло быть лучше, а могло — хуже. Я в любой команде максимально отдавал силы. Понимаю свои сильные стороны. Понимаю, что у меня нет каких-то невероятных талантов — я всё делал своим характером и трудом. Хотелось бы, чтобы карьера продолжилась. Я чувствую в себе силы и хочу ещё поиграть.

— Сколько?

— Пару лет. Дальше надо будет смотреть по силам и здоровью. Но что мне исполнилось 30, что сейчас в 34 — разницы не замечаю. У меня не было и нет лишнего веса, нет проблем с мышцами и здоровьем.

— Задумывались, чем заняться после карьеры?

— Конечно, порой задумываешься. Наверное, я хотел бы остаться в сфере футбола, потому что больше разбираюсь и провёл всю жизнь здесь.

— В каком клубе мечтаете завершить карьеру?

— Хотелось бы закончить в родной «Балтике», но пока не получается туда попасть. Ничего страшного. Я 10 лет катаюсь из города в город. Хочется быть поближе к дому и семье.

— А вылет «Балтики» расстроил?

— Они играли в атаку после зимней паузы, когда прилично усилились. Надо играть весь сезон, а не после перерыва. Надо было сразу обновлять состав, а они мало усилились перед началом сезона. Как показывает практика, уровень Первой лиги и РПЛ различается. Редко в РПЛ остаются команды, которые ничего не меняют.

— Были варианты попробовать себя за границей?

— У меня никогда не было предложений, хотя желание попробовать было. А сейчас уже такой возраст, когда за границу будет тяжеловато уезжать (смеётся). Там я уже не нужен.