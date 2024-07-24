Старт звезды ЦСКА на ОИ — грусть. Файзуллаев «привёз» пенальти, а Узбекистан проиграл

Сборная Узбекистана стартовала на олимпийском футбольном турнире. В 1-м туре её ждало серьёзное испытание — матч с испанской командой (вице-чемпионом Европы).

Узбекистан отобрался на Олимпийские игры благодаря успешному выступлению на молодёжном Кубке Азии. Команда добралась до финала, где обидно проиграла Японии. Единственный мяч сборная Узбекистана пропустила на 90-й минуте. Однако такого результата (второе место) хватило для попадания на ОИ-2024.

В составе азиатской команды — сразу несколько знакомых для болельщиков РПЛ игроков. Аббосбек Файзуллаев представляет ЦСКА, Умарали Рахмоналиев — «Рубин». Остон Урунов в своё время играл за «Спартак» и «Уфу», Эльдор Шомуродов — за «Ростов», Иброхимхалил Юлдошев — за «Пари НН» (нижегородскому клубу всё ещё принадлежат права на футболиста).

Испанцы приехали на Олимпиаду в статусе вице-чемпионов Европы. Молодёжная команда добралась до финала турнира, где проиграла Англии (0:1). В концовке испанцы били пенальти, однако загубили момент. В составе нынешней сборной серьёзное внимание приковано к 17-летнему защитнику «Барселоны» Пау Кубарси. Плюс в сборной присутствуют ещё один защитник каталонского клуба Эрик Гарсия, опорник из «Атлетико» Пабло Барриос и полузащитник сине-гранатовых Фермин Лопес.

Сборная Узбекистана неплохо смотрелась в первой половине первого тайма. Моментов, правда, не было ни у тех, ни у других. Но азиатская команда высоко прессинговала соперника и нисколько не испугалась грозных испанцев. А Кубарси и вовсе схватил жёлтую карточку уже на седьмой минуте.

В подобных матчах с минимумом голевых моментов многое решают стандарты. Испанцы воспользовались своим шансом на 29-й минуте. Защитнику Марку Пубилю помогла скидка от партнёра. Он оказался один перед вратарём и переиграл его с пары метров. Абдувохид Нематов мог выручить, но удар был с очень близкого расстояния.

Эльдор Шомуродов (в белой форме) против Эрика Гарсии Фото: Carl Recine/Getty Images

Через несколько минут Файзуллаев создал остроту у ворот сборной Испании. Футболист ЦСКА удрал от соперника на правом фланге, неплохо прострелил на ближний угол, но Шомуродову не хватило пары шагов, чтобы замкнуть. Чуть позже Узбекистан заработал опасный штрафной, однако Жасурбек Жалолиддинов пробил точно в руки вратарю.

Арбитр — Дахане Бейда из Мавритании — подарил узбекистанским болельщикам повод для радости в добавленное к первому тайму время. Сначала он не увидел фол со стороны Кубарси в штрафной площади испанцев, однако всё же указал на «точку» после того, как сам сбегал к монитору. Кубарси сначала проиграл позицию Мухаммадкодиру Хамралиеву, а потом схватил его руками и уложил на газон. Странно, почему судья не показал испанскому таланту вторую жёлтую. Шомуродов соперника не простил — пробил с «точки» в угол, а вратарь немного не дотянулся до мяча.

Сборная Узбекистана празднует гол Фото: Carl Recine/Getty Images

В перерыве тренерский штаб сборной Испании снял с игры Кубарси. Можно сказать, что талантливый защитник провалил первый матч на турнире. В начале второй половины в центре внимания снова оказался Файзуллаев. На этот раз Аббосбек очутился на месте правого защитника и зацепил Аймара Ороса в своей штрафной площади — пенальти. Но испанцы свой момент не реализовали. Серхио Гомес (одноклубник Арсена Захаряна по «Реалу Сосьедад») пробил прямо по центру, а вратарь Нематов отбил мяч коленом.

Три минуты. Столько потребовалось Гомесу, чтобы «отмазаться» за нереализованный пенальти. На этот раз испанец бил из центра штрафной площади, и ему никто мешал. Классный прострел Хуана Миранды, чёткий удар Гомеса с левой ноги — Испания снова вышла вперёд. А к игре сборной Узбекистана в обороне есть большие вопросы.

У Шомуродова был ещё один момент, но Эльдор не попал в дальний угол. А вот Файзуллаев смотрелся не лучшим образом. И пенальти «привёз», и у чужих ворот не был активен. Номинальные гости так и не отыгрались, хотя арбитр накинул восемь минут к основному времени. Следующий матч на турнире сборная Узбекистана проведёт 27 июля, а её соперником будут египетские футболисты.