Что за развязка у Аргентины на ОИ! Забили дикий гол на 90+16-й минуте и спаслись!

Сборные Марокко и Аргентины устроили невзрачный первый тайм в дебютном матче Олимпийских игр. А затем выдали концерт с сумасшедшим финалом.

Футбольный турнир на Олимпиаде многие игнорируют. Зря, потому что там хватает и состоявшихся звёзд, и будущих. Та же Аргентина дважды становилась лучшей в нулевые: в 2004-м — с Маскерано, Савиолой и Тевесом, в 2008-м — с Ди Марией, Месси, Агуэро и вновь Маскерано. Как раз Хавьер в качестве тренера и повёз нынешнюю сборную на Олимпийские игры. Возможно, на фарт.

Теперь у аргентинцев снова неплохой выбор: ветераны Рульи и Отаменди, околотоповые Бельтран («Фиорентина»), Эчеверри (зимой «Ман Сити» отдал за 18-летнего юнца € 18,5 млн и тут же вернул в «Ривер Плейт») и Альмада (уже поиграл за главную сборную и оценивается в € 27 млн). Плюс, главное, 90-миллионный Хулиан Альварес.

Неплохой набор и у Марокко: есть и звезда «ПСЖ» Хакими, и крайне перспективный 20-летний Эль-Ханнус («Генк», € 30 млн), и Ахомаш из «Вильярреала», и Бен-Сегир из «Монако».

Аргентина — Марокко Фото: Tullio M. Puglia/Getty Images

Из всех этих парней на лавке остался один Эчеверри. Тем не менее за весь первый тайм голевой момент случился только один, причём уже в добавленное время. Что ж, хотя бы удалось его реализовать. Ахомаш на правом краю штрафной красиво отдал пяткой на Эль-Ханнуса, и тот прострелил в центр вратарской. Рульи прыгнул за мячом и не достал его, а Рахими оставалось только подставить ногу.

Футбол был крайне осторожным, что грустно — при таких-то атакующих исполнителях. Причём инициативу прибрали марокканцы, то есть их преимущество в счёте не стало сюрпризом. В таких случаях обычно игра раскрывается после первого гола. Так и случилось, но почему-то лишь со стороны Марокко.

На 51-й минуте Рахими оформил дубль, чётко пробив в левый угол с 11-метрового: спасибо подтолкнувшему Ахомаша Солеру. Немного погодя был шанс и на хет-трик — помешал Рульи.

Аргентина более-менее задвигалась только в последние полчаса основного времени. Поздновато? Да. Хотя нужно учитывать высокий класс команды. На 67-й минуте получилось отыграть один мяч: Солер исправился и прострелил на дальнюю штангу, а выскочивший на замену младший из троих сыновей Диего Симеоне — Джулиано — в подкате вколотил с близкого расстояния.

Аргентина — Марокко Фото: Tullio M. Puglia/Getty Images

Фавориты Олимпиады продолжили давить. Марокканский вратарь Мунир красиво нейтрализовал верховую попытку Амионе и удар Альвареса с пары метров. Тот же Амионе промазал из убойной позиции. Казалось, на этом всё. Несмотря на 15 добавленных ко второму тайму минут. Однако на 90+16-й случился достойный Голливуда финиш.

Мунир отразил пушку Альмады. Отаменди тут же добил — и увидел сейв в перекладину. Следом головой кивнул Амионе — вновь перекладина! Да сколько можно?! И только Медина наконец-то запихнул мяч в ворота. Идеальная кульминация.

Правда, не для сборной Марокко: следом её болельщики взбесились и выбежали на поле, закидывая трибуны с аргентинцами петардами и бутылками. Поэтому финальный свисток пока не прозвучал. L’Équipe утверждает, что ещё несколько минут футболисты могут доиграть при пустом стадионе. Как только всё станет известно, мы обновим материал.

Если счёт останется прежним, марокканцев жаль — они играли круче бо́льшую часть матча. И сохранили бы преимущество, не добавь шведский судья Нюберг так много. Возможно, он просто вспомнил ЧМ-2022 и поддался ностальгии. В любом случае всё по-прежнему в руках обеих команд: дальше соперники проще — Ирак и Украина.