Самое позднее решение VAR в истории. Скандальный гол Аргентины на ОИ забрали спустя 2 часа

Футбольный турнир на Олимпийских играх стартовал крайне бодро: сборные Марокко и Аргентины устроили голевую перестрелку, которую южноамериканцы завершили аж на 90+16-й минуте — и сравняли счёт, дважды перед этим пробив в перекладину (2:2). Но оказалось, что нет! Игру возобновили спустя два часа, и победа досталась марокканцам! Теперь обо всём по порядку.

Африканцы не просто упустили победу, но и вели по ходу второго тайма с разницей в два мяча. Их болельщики, понятное дело, жутко расстроились. А самые эмоциональные и вовсе пришли в ярость: принялись штурмовать поле, закидывая петардами и бутылками трибуны с аргентинцами. Прилетело и туда, где располагались футболисты. Были и дети, которые воспользовались неразберихой и помчали фотографироваться с кумирами.

Помогли стюарды и вооружённая полиция. Пока фанатов успокаивали и выводили прочь, шведский судья Гленн Нюберг увёл команды в раздевалку и долго не завершал матч. Никто не понимал, почему так происходит. И только потом выяснилось — в голевом эпизоде, вероятно, Бруно Амионе залез в офсайд.

Спустя практически два часа, уже при пустом стадионе, Нюберг посмотрел видеоповтор и вынес вердикт — вне игры действительно было! На табло снова 1:2!

Судья отправляется смотреть повтор после возобновления матча Фото: Tullio M. Puglia/Getty Images

Аргентина и Марокко отбегали ещё три минуты, и только потом прозвучал финальный свисток. Главный тренер южноамериканцев Харьер Маскерано (да, тот самый) дал лаконичный комментарий: «Это самый большой цирк, который я когда-либо видел». Трудно не согласиться.