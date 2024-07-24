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ПАОК — Борац, квалификация Лиги чемпионов, курьёзный пенальти, подробности, фото, что случилось, Оздоев, 24 июля 2024

Теперь цирк устроила команда Оздоева. Таких пенальти за игру рукой в ЛЧ мы давно не видели
Георгий Илющенко
ПАОК — «Борац», квалификация Лиги чемпионов
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ПАОК, ну как так?

ПАОК Магомеда Оздоева (и пока что не Фёдора Чалова) продолжил сегодняшний парад футбольных курьёзов и во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов подарил гениальный 11-метровый боснийцам из «Бораца».

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
24 июля 2024, среда. 20:30 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
3 : 2
Борац Б-Л
Баня-Лука, Босния и Герцеговина
1:0 Кульеракис – 17'     1:1 Herrera – 22'     2:1 Кульеракис – 39'     2:2 Кулашин – 45+3'     3:2 Трост-Эконг – 51'    

На 17-й минуте за греков забил перспективный 20-летний защитник Константинос Кульеракис. Но радость его не была долгой: всего пару минут спустя он по инерции врезался в своего вратаря, который уже зафиксировал мяч после скидки головой от партнёра, и выбил у того мяч руками.

Судья посмотрел видеоповтор и назначил пенальти, который соперник чётко реализовал. Заодно капитан ПАОКа Штефан Шваб получил жёлтую за споры. Ну не прелесть ли?

ПАОК — «Борац»

ПАОК — «Борац»

Фото: Кадр из трансляции

ПАОК — «Борац»

ПАОК — «Борац»

Фото: Кадр из трансляции

А знаете, что самое интересное? На 39-й минуте Кульеракис оформил дубль! Два гола и нелепый «привоз» за один тайм от центрального защитника, как вам такое? Константиносу теперь надо бы ещё пару мячей забить, чтобы сделать матч совсем незабываемым.

UPD: ПАОК вырвал победу — 3:2. И даже новые голы Кульеракиса не понадобились!

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