Теперь цирк устроила команда Оздоева. Таких пенальти за игру рукой в ЛЧ мы давно не видели

ПАОК Магомеда Оздоева (и пока что не Фёдора Чалова) продолжил сегодняшний парад футбольных курьёзов и во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов подарил гениальный 11-метровый боснийцам из «Бораца».

На 17-й минуте за греков забил перспективный 20-летний защитник Константинос Кульеракис. Но радость его не была долгой: всего пару минут спустя он по инерции врезался в своего вратаря, который уже зафиксировал мяч после скидки головой от партнёра, и выбил у того мяч руками.

Судья посмотрел видеоповтор и назначил пенальти, который соперник чётко реализовал. Заодно капитан ПАОКа Штефан Шваб получил жёлтую за споры. Ну не прелесть ли?

ПАОК — «Борац» Фото: Кадр из трансляции

ПАОК — «Борац» Фото: Кадр из трансляции

А знаете, что самое интересное? На 39-й минуте Кульеракис оформил дубль! Два гола и нелепый «привоз» за один тайм от центрального защитника, как вам такое? Константиносу теперь надо бы ещё пару мячей забить, чтобы сделать матч совсем незабываемым.

UPD: ПАОК вырвал победу — 3:2. И даже новые голы Кульеракиса не понадобились!