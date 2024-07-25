Франция разнесла США за тайм. Как же зажёг звёздный ветеран!

У Ляказетта гол+пас. Теперь команда Анри почти наверняка выйдет с первого места.

Жаркий 1-й тур Олимпийских игр, приправленный весёлым решением арбитра в матче Аргентины и Марокко, завершался противостоянием Франции и США. Встречу можно назвать противостоянием двух фаворитов группы: два других соперника — Гвинея и Новая Зеландия.

В составе хозяев — крепкий костяк из мировых талантов и немного опыта: Майкл Олисе, Ману Коне, Ляказетт. У американцев — сразу семь представителей МЛС.

Матч начался с небольшой инициативы США: первую пятиминутку французы присматривались и отдали мяч. Но уже после всё встало по местам: Штаты стремились вертикально и быстро контратаковать, Франция — катать и доминировать.

Но стремления так и остались стремлениями: первые 10 минут игры «зрелище» напоминало пиковую Англию Саутгейта, не более. Вот, на 11-й минуте первый угловой, чуть позже и мотылёк в камеру залетел — весь обзор первой четверти матча. И Франция толком пространство не захватила, и США не проводили хороших контратак.

Очертания плана Штатов стали видны на 21-й минуте: соперник потерял мяч и старался прессинговать, но команда быстро довела мяч до левого фланга, а затем нашла вертикальное продолжение по ленточке. В одно мгновение весь прессинг был пройден, и американцы смогли перевести мяч направо, затем довести атаку до удара.

Франция же обкатывала состав и вышла на локальный пик к середине первого тайма: постепенно всё больше забирали мяч и вдавливали оборону в штрафную. Не хватало креативных действий: одна из главных звёзд — плеймейкер Майкл Олисе — будто пропал с радаров и играл сам по себе. Частично его функции брал на себя разыгрывающий опорник Коне: за первый тайм нанёс три удара издали, обострял игру вертикальными передачами.

Но этого для победы, очевидно, было мало. Франция ушла на перерыв с трёхкратным преимуществом по ударам, но ни один из них не стал по-настоящему опасным.

Игроки Франции и США в борьбе за мяч Фото: Alex Livesey/Getty Images

Матч сильно напоминал что-то скучно-прескучное из серии матчей прошедшего Евро, но второй тайм сильно поменял расклады. Во-первых, ожил Ляказетт: начал не просто играть столба, а активнее спускаться в подыгрыш и открываться в глубину. Во-вторых, вдруг ожил и Олисе. В-третьих, Франция стала чаще прессинговать и даже в концовке встречи бежала до вратаря.

Штаты всё ещё атаковали, а Джордже Михайлович даже зарядил в перекладину. Но на 61-й минуте заслуженно повели именно французы. Воспользовавшись дырой в центре, Ляказетт открылся в глубину, принял передачу и, чуть пройдя с мячом и подобрав ногу для удара, зарядил низом в дальний угол.

Ляказетт после гола Фото: Alex Livesey/Getty Images

Надо отметить ещё одного теневого героя на этом отрезке игры. Гийом Ресте, самый молодой игрок в стартовых составах обеих команд, вовремя потушил пыл в глазах американцев — отразил два удара в упор на 61-й и 63-й минутах матча. Американцы тут же пытались отыграться и навешивали, но все удары головой отразил 19-летний кипер. Парень считается одним из главных талантов французского чемпионата.

Атаки американцев стихли, и уже на 69-й минуте Майкл Олисе положил похожий гол: с примерно того же расстояния, что и Ляказетт, пробил в тот же дальний угол. А на 85-й минуте Луак Баде довёл счёт до разгромного, замкнув подачу с углового. На 25-й минуте первого тайма он издали бил от бессилия, а уже во втором спокойно «прибивал» соперника. Футбол — игра контрастов.

Гийом Ресте всё-таки пропустил свой гол в компенсированные восемь минут, но лишь из офсайда. Арбитр отменил гол, Франция — все попытки американцев атаковать. 3:0 — победа на классе и серьёзная заявка на выход с первого места.