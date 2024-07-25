8 трансферных провалов «Зенита» при Семаке. Марио Фернандес ещё не худший?

Уход Марио Фернандеса из «Зенита» – один из самых обсуждаемых трансферов «на выход» в летнее окно РПЛ. Экс-игрок сборной России задержался в петербургской команде только на сезон. Его подписание войдёт в историю как селекционная неудача сине-бело-голубых. Крупнейшая при Сергее Семаке или были у чемпиона ошибки на рынке и посерьёзнее за последние шесть лет?

Принимайте участие в голосовании и называйте худший трансфер «Зенита» при Семаке. Мы отобрали для рейтинга восемь главных провалов, на наш взгляд. У вас есть также возможность выбрать какого-то другого игрока. Делитесь своим мнением в комментариях!

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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