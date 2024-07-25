8 трансферных провалов «Зенита» при Семаке. Марио Фернандес ещё не худший?

Уход Марио Фернандеса из «Зенита» – один из самых обсуждаемых трансферов «на выход» в летнее окно РПЛ. Экс-игрок сборной России задержался в петербургской команде только на сезон. Его подписание войдёт в историю как селекционная неудача сине-бело-голубых. Крупнейшая при Сергее Семаке или были у чемпиона ошибки на рынке и посерьёзнее за последние шесть лет?
Принимайте участие в голосовании и называйте худший трансфер «Зенита» при Семаке. Мы отобрали для рейтинга восемь главных провалов, на наш взгляд. У вас есть также возможность выбрать какого-то другого игрока. Делитесь своим мнением в комментариях!
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Зелимхан Бакаев, свободный агент
Трансфер игрока из «Спартака» в «Зенит» – это всегда громкое событие. Поэтому к подписанию Бакаева, который летом 2022 года не договорился о продлении контракта с красно-белыми и ушёл свободным агентом, было слишком много внимания. Зелимхан приходил фактически под Малкома, но и после отъезда звезды «Зенита» в Саудовскую Аравию не пригодился Семаку. В 34 матчах забил три гола и сделал три голевые передачи. В сентября 2023-го неожиданно согласился на аренду в ОАЭ. Теперь вернулся и непонятно, где будет дальше. Тренер «Зенита» на Бакаева явно не рассчитывает.
Клаудио Маркизио, свободный агент
В первое трансферное окно при Семаке «Зенит» не подписал никого, так как тренер должен был разобраться с раздутым составом. Но после закрытия окна тяжёлую травму получил Кристиан Нобоа, поэтому клуб вышел на рынок свободных агентов в поисках новичка. Лучшей кандидатурой казался Маркизио. Однако экс-игрок «Ювентуса» и сборной Италии был уже не тот. В Санкт-Петербург он приехал, по сути, только чтобы подзаработать на пенсию. Сыграл за «Зенит» 15 матчей, забил два мяча (один из них с пенальти). Запомнился разве что перепалкой с Семаком после своей замены. Уехав из России, завершил карьеру.
Вильсон Изидор, € 5,35 млн
Трансфер Изидора в сентябре 2023-го был похож на попытку «Зенита» взять хоть какого-то более-менее сильного атакующего игрока после потери Малкома, когда сорвались все варианты с форвардами/вингерами. В «Локомотиве» француз много забивал, выходя на замены. Чемпион оформил аренду Изидора с обязательством выкупа при определённых условиях, которые, как ни удивительно, наступили, хотя Вильсон забил всего два гола в 21 матче за «Зенит». Говорят, теперь в Санкт-Петербурге хотят расстаться с Изидором и пытаются его куда-нибудь пристроить. Он по-прежнему выглядит инородным телом в игре команды.
Марио Фернандес, € 365 тыс.
Сколько шуму было вокруг трансфера Фернандеса в «Зенит»! Русский бразилец не захотел возвращаться в ЦСКА, так как московский клуб отказался платить за своего бывшего игрока эту странную сумму € 365 тыс. (словно на год раскидали по тысяче в день), и сделал выбор в пользу Санкт-Петербурга. Были сомнения, что Марио после паузы потянет «Зенит». И, в общем-то, они подтвердились. 33-летний защитник очень старался, но здоровье-то уже не лошадиное. Фернандес провёл за «Зенит» 18 матчей, статистически ничем не отметился, получил травму и теперь ушёл свободным агентом.
Ду Кейрос, свободный агент
Ду Кейрос формально приходил в «Зенит» бесплатно, а на самом деле был одним из элементов в обмене группы игроков «Коринтианса» на экс-нападающего сине-бело-голубых Юри Алберто. Но быстро стало понятно, что этот полузащитник по своему уровню не тянет на основу чемпиона России. Уже через полгода бразильца отдали в аренду «Гремио» за € 500 тыс. Ду Кейрос сыграл за «Зенит» 16 матчей, совершил лишь одно результативное действие – забил «Балтике» в Кубке России. Хорошо, если «Гремио» выкупит хавбека, хотя и там он в основу попадает через раз.
Александр Коваленко, € 2 млн
Полузащитник «Сочи» переходил в «Зенит» в статусе многообещающего российского игрока и новичка сборной. Коваленко здорово проявил себя в «Крыльях Советов», где сочинцы оставили его в аренде. За Александра развернулась борьба на рынке РПЛ, а «Зенит» в последний момент опередил «Локомотив». Но в Санкт-Петербурге полузащитник, можно сказать, потерял год. Принял участие в 14 матчах команды Семака, а в основе выходил всего пять раз. В его статистике результативных действий – один голевой пас. В общем, кажется, этим летом Коваленко ждёт новая аренда либо продажа.
Арсен Адамов, € 5 млн
Адамов раскрылся в РПЛ в «Урале», после чего заинтересовал топ-клубы России. С лучшим предложением пришёл «Зенит». Чемпион заплатил, пожалуй, слишком большую сумму за российского футболиста с не подтверждённым на тот момент уровнем, который вдобавок играл в тройке центральных защитников. Это совсем не гарантировало того, что с высокой линией обороны и в четвёрке новичок будет столь же хорош. Арсен и шансов-то много в «Зените» не получил. Сыграл 21 матч, но в основе – всего шесть. Сделал два голевых паса. Затем стал кататься по арендам.
Ильзат Ахметов, € 850 тыс.
Полгода назад «Зенит» забрал у конкурента в борьбе за золото «Краснодара» бывшего игрока сборной России. Для «быков» Ахметов не был незаменимой фигурой, тем не менее, как правило, полезно выходил на замены. Видимо, Семак надеялся, что и в его команде Ильзат будет усиливать игру со скамейки. Но пока тренер, а вместе с ним и болельщики «Зенита» вспоминают о зимнем новичке по большим праздникам. Ахметов поучаствовал всего в шести матчах, в основу попал только четыре раза в Кубке России. Результативных действий не совершил. Продержится в «Зените» ещё хотя бы один целый сезон?
Худшим был другой трансфер при Семаке
Если вы считаете, что худшим при Семаке был какой-то другой трансфер, то выбирайте эту опцию. Ещё несколько подписаний «Зенита» за эти шесть лет не оправдали надежд. В рамках обмена на Юри Алберто из «Коринтианса», помимо выделенного отдельно Ду Кейроса, приходили талантливый защитник Роберт Ренан и голкипер Иван Куарежма (его арендовали). Но первый не раскрылся в силу молодости и неопытности, а второй быстро вернулся в Бразилию из-за лишнего веса. При этом Ренан сейчас основной защитник «Интернасьонала». Вратарь Станислав Крицюк тоже сыграл похуже, чем ждали, а главное – сломался. Получив серьёзную травму, ушёл из клуба. Кого-то ещё мы забыли?