«Cамый большой цирк, что я видел». Главное о 1-м туре футбольного турнира на ОИ-2024

Вчера, 24 июля, завершился первый игровой день футбольного турнира Олимпиады. Квалификацию прошли 16 мужских сборных, которые играют в четырёх временных слотах — в день проходят по два матча в 16:00, 18:00, 20:00 и 22:00. Результаты 1-го тура уже есть.

Группа А. Франция — США — 3:0.

Группа А. Новая Зеландия — Гвинея — 2:1.

Группа B. Ирак — Украина — 2:1.

Группа B. Марокко — Аргентина — 2:1.

Группа C. Испания — Узбекистан — 2:1.

Группа C. Египет — Доминиканская Республика — 0:0.

Группа D. Япония — Парагвай — 5:0.

Группа D. Мали — Израиль — 0:0.

Тур запомнился сразу несколькими необычными результатами и удивительным судейским скандалом в матче сборной Аргентины. Но обо всём по порядку.

Сборная Узбекистана проиграла испанцам, но выглядела уверенно

Перед началом ОИ, когда Аббосбека Файзуллаева на турнир только-только отпустил ЦСКА, лидер сборной Узбекистана поделился целями: «Там [на Олимпиаде] у нас максимальная задача — вернуться на родину с медалями». Узбекистанцы поставили серьёзную цель, но с учётом сильных выступлений сборных на предыдущих молодёжных турнирах это не выглядит чем-то недосягаемым:

Кубок Азии до 20 лет в 2023 году — победа;

Кубок Азии до 17 лет в 2023 году — полуфинал;

чемпионат мира до 17 лет в 2023 году — четвертьфинал;

чемпионат мира до 20 лет в 2023 году — 1/8 финала;

Кубок Азии до 23 лет в 2024 году — финал.

Сборная Узбекистана пусть и не отличается доминирующим стилем или красивой игрой, но в каждом матче выкладывается по полной: делает ставку на компактную игру в обороне, прессингует и контратакует. Молодёжный чемпионат в прошлом году раскрыл сразу двух талантов: очень активный и неутомимый дриблëр Аббос переехал в Россию, цепкий и подвижный центральный защитник в тройке Абдукодир Хусанов — в «Ланс».

На олимпийском турнире оба повели команду за собой. Особенно сильно выделялся Файзуллаев: за матч он сыграл на обоих флангах и успешно противостоял испанским крайним защитникам, совершил 2/3 успешных обводок и максимально отрабатывал в обороне — четыре фола и четыре отбора. Статистически пусть выглядит и не очень впечатляюще, но визуально — весьма неплохо. В начале марта испанская Marca писала об интересе к Аббосу «Вильярреала», и явление публике удалось — заявил о себе.

Такой интересный перекос Файзуллаева в сторону обороны и стал, по сути, олицетворением всей игры команды: боролись, отрабатывали, делали ставку на максимальную реализацию моментов. Пусть и проиграли, но выглядели хорошо.

Аббосбек Файзуллаев в матче с Испанией Фото: Alex Gottschalk/Getty Images

Сборная Марокко четыре часа добывала победу над Аргентиной

Этот матч уже прогремел на все мировые СМИ с оттенком судейского перформанса, но обратите внимание: это аргентинцы отыгрывались на 90+16-й минуте, это сборная Марокко вела 2:0 уже к 50-й! Африканцы привезли на Олимпиаду очень талантливый состав: здесь и Билаль Эль-Ханнус из «Генка», за которым бегает половина Европы, и Ильяс Ахомаш — воспитанник «Барселоны» и прорыв сезона в «Вильярреале». А молодой костяк приправлен Ашрафом Хакими («ПСЖ») и опытным форвардом Суфьяном Рахими. То, что у Аргентины возникли проблемы, можно даже назвать ожидаемым.

Очень сильный матч за марокканцев провёл Ахомаш — поучаствовал в обоих голах. Он прямо как муравей: очень маленький и ловко перебирает ногами, когда бежит с мячом — фантастическая работа. Защитники соперника, в том числе и немолодой Отаменди, вообще не успевали: в моменте с первым голом пропустили умное открывание и позволили отдать ключевой пас пяткой, в эпизоде со вторым — именно Ильяс заработал пенальти. Опять-таки, как и с Файзуллаевым, статистические порталы не котируют перформанс, но вы посмотрите на игру!

Ильяс Ахомаш в матче со сборной Аргентины Фото: Tullio M. Puglia/Getty Images

А Суфьян Рахими, выступающий на клубном уровне за «Аль-Айн» (ОАЭ), оформил дубль! Откликнулся на прострел, реализовал пенальти. Вот это форвард, вот это настоящий форвард!

И, конечно, все перформансы игроков перебил 35-летний Гленн Нюберг — уже вполне опытный европейский арбитр. Следите за руками:

90+16-я минута. Аргентина горит 1:2, но после серии дальних ударов игрок, удачно оказавшийся в нужном месте в нужное время, забивает. Сборная чудом спасается — 2:2.

На поле практически сразу выбежали марокканские болельщики: беспорядки, файеры. Судья принял решение увести команды с поля. Все подумали, что матч завершён.

Но официально матч был прерван, и лишь спустя примерно 45 минут на сайте МОК статус всë-таки изменился: матч окончен.

А потом, уже спустя два часа, арбитр вернул команды на поле и дал размяться. Отменил гол Аргентины, и команды доигрывали ещё три минуты. Без зрителей!

Финальный счёт — 2:1 — победа Марокко.

Абсолютно уникальный случай, но на Олимпиаде такие приколы чуть ли не закономерность: в 2004-м, например, один пенальти перебивали пять раз. Хавьер Маскерано, главный тренер сборной Аргентины, после матча ожидаемо это всё назвал самым большим цирком, что он видел. И выдал тираду о дырах в организации.

Хавьер Маскерано главный тренер олимпийской сборной Аргентины «Вчера нас обокрали. Украли вещи Тьяго Альмады. Сегодня на поле выбегали семь раз, потом в нас кидали петарды. Нам сказали, что всё закончилось 2:2. Это Олимпийские игры, а не местечковый турнир. Такое не должно происходить!»



Аргентине повезло лишь в одном: Украина также сенсационно проиграла — Ираку. Все карты в руках — надо выходить из группы.

А что Франция? Саутгейтовский первый тайм, но яркая концовка

Пусть местами и скучный, но крепкий матч провёл один из фаворитов турнира — звёздная сборная Франции. Она даже на уровне U17 уже звёздная — чего уж говорить об олимпийском наборе: Райан Шерки («Лион»), Майкл Олисе («Бавария»), Луак Баде («Севилья»), Энцо Мийо («Штутгарт»), Ману Коне («Боруссия» М), Александр Ляказетт («Лион»).

Матч с США начался как в тумане: составу надо было привыкнуть друг к другу и вспомнить связки, поэтому первые пару минут даже инициатива была на стороне соперника. Примерно к середине тайма Франция закрепила своё территориальное преимущество, но за весь первый тайм никто так и не создал момента. Даже моментика!

Зато уже к экватору второго тайма ожили и Олисе, где-то ранее прозябавший на фланге, и Ляказетт, затерявшийся между линий. Сначала Александр, сместившись в глубину, принял мяч и положил дальним ударом в дальний же угол, а потом и Олисе сделал то же самое. Два удара из-за пределов штрафной — два гола. От редких моментов спасал 19-летний кипер Гийом Ресте, а уже ближе к концу матча третий забил Баде.

Александр Ляказетт празднует гол в ворота сборной США Фото: Alex Livesey/Getty Images

Неожиданное преображение. Франция на классе победила. С учётом того, что в группе ещё играют Новая Зеландия и Гвинея, наверное, теперь даже маленьких проблем с выходом не будет.