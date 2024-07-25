Барко — девятый аргентинец в истории «Спартака». А кто был лучшим?

Эсекьель Барко стал новичком «Спартака». 25-летний полузащитник – девятый легионер из Аргентины за всю историю красно-белых. В московском клубе большие ожидания от соотечественника Лео Месси и Диего Марадоны. А кто, на ваш взгляд, был лучшим аргентинцем, выступавшим за «Спартак»?
Участвуйте в голосовании и выбирайте самый удачный трансфер. Давайте все вместе определим, кто из аргентинцев принёс «Спартаку» больше всего пользы. Делитесь своим мнением в комментариях. Кажется, фаворит не слишком очевиден.
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Николас Пареха, защитник
Центральный защитник переходил в «Спартак» уже сложившимся 26-летним игроком с опытом выступлений в Европе. Летом 2010-го московский клуб подписал Пареху из испанского «Эспаньола» за € 10 млн. Николас принадлежал красно-белым в течение четырёх сезонов, был ценной фигурой, но последний год отыграл на правах аренды за «Севилью». Испанцы в итоге и выкупили аргентинца за € 2,5 млн. Пареха сыграл за «Спартак» 60 матчей, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.
«Россия – это превосходное место для жизни. Я очень счастлив, что мне удалось побывать в этой стране. Конечно, когда поступило предложение от «Спартака», я очень долго думал и советовался, но всё решил звонок главного тренера Валерия Карпина. Я не держу на него обиды, ведь именно он помог мне перейти в «Спартак» и сделал меня капитаном клуба», – рассказывал после своего ухода Пареха.
Клементе Родригес, защитник
Левый защитник Родригес – один из первых аргентинцев, приехавших в «Спартак» вместе с Фернандо Кавенаги. Летом 2004 года московский клуб выкупил его у «Бока Хуниорс» за € 4 млн. 23-летний Клементе приезжал в Россию как победитель Олимпиады-2004, он уже был заигран за первую сборную Аргентины. В общем, этот атакующий защитник казался многообещающим приобретением. Тем не менее его период в «Спартаке» получился неоднозначным. За пять лет Родригес сыграл 93 матча, забил пять голов и отдал шесть голевых передач. Дважды отправлялся в аренду. В конце концов ушёл свободным агентом в «Эстудиантес».
«Сложно было общаться с людьми, – вспоминал Родригес. – Практически никто не говорил по-английски, а я не говорил по-русски. Я и не учил язык, у меня просто не было на это времени. Хотя какие-то самые простые слова я знал. В основном я проводил время с бразильцами, с Кавенаги и Эктором Бракамонте, ещё одним аргентинцем, который долгое время играл в России и говорил по-русски».
Фернандо Кавенаги, нападающий
Кавенаги – первый аргентинец «Спартака». Летом 2004 года московский клуб купил нападающего у «Ривер Плейт» за € 8,6 млн (по данным Transfermarkt), и это был самый дорогой новичок в истории красно-белых на тот период. 20-летнего Фернандо подписывали как будущую звезду, ожидания от него были большими. Тем не менее Кавенаги на 100% не раскрылся в России. Он сыграл 63 матча за «Спартак», в которых забил 17 голов и сделал четыре голевые передачи. Нападающий отметился только как лучший бомбардир Кубка России сезона-2005/2006. Фернандо задержался в московском клубе на два с половиной года, а в январе 2007-го его продали в «Бордо» за € 9 млн.
«У Титова и Калиниченко, игроков похожего формата, были хорошие зарплаты, Кавенаги дали ещё больше. Человек становился лучшим бомбардиром молодёжного чемпионата мира! Цена и зарплата у него были другие, но это насторожило игроков, которые в «Спартаке» давно. У них возник вопрос: «Почему у него такая зарплата, а у нас — нет». Это за границей особо не знают, какая у кого зарплата, а у нас всё начинают выдумывать, приписывать заоблачные суммы. Но зависть идёт, и это повлияло на ситуацию в команде», – рассказывал бывший гендиректор «Спартака» Сергей Шавло.
Эсекьель Понсе, нападающий
Лучший аргентинский бомбардир в истории «Спартака». Понсе перешёл в московский клуб летом 2019-го из «Ромы» за € 3 млн после того, как выдал результативный сезон на правах аренды в греческом АЕКе. Нападающий отыграл за красно-белых два с половиной года, а зимой 2022-го был отдан в аренду «Эльче». Потом испанцы выкупили права на Эсекьеля за € 4 млн. Статистика Понсе в «Спартаке» – 73 матча, 25 голов и пять голевых передач. На его уход во многом повлияла травма – разрыв мениска.
«Проблема в том, что Понсе нужно было восстановиться от травмы и играть, – говорил про расставание с аргентинцем спортивный директор московского клуба Лука Каттани. – «Спартак» же со своей стороны не может ждать до полного восстановления игрока от травмы… Летом мы могли получить нападающего, пропустившего бо́льшую часть сезона, соглашение которого действовало бы всего год. Попытайся мы продать его летом – вряд ли бы удалось получить достаточно хорошие деньги. Между риском оказаться в подобной ситуации и возможностью получить что-то сейчас мы выбрали второй вариант».
Маркос Рохо, защитник
20-летний Рохо переходил в «Спартак» в конце 2010 года из «Эстудиантеса». Московский клуб был первым европейским в карьере будущего игрока «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед». Красно-белые заплатили за универсального защитника, закрывавшего центр обороны и левый фланг, не очень большую сумму – € 2 млн. Маркос провёл в «Спартаке» полтора сезона, сыграв всего 17 матчей и набрав 1+1, а потом был перепродан португальцам за € 4 млн. Тем не менее именно из московской команды Рохо попал в сборную Аргентины, в которой закрепился и затем дошёл до финала на ЧМ-2014.
«Почему Рохо не проходил в основу «Спартака», а потом расцвёл? Во-первых, объясняю это тем, что у команд разные тактические построения и задания у футболистов. Одно дело – плотная игра от обороны, как в Англии и сборной, и совсем другое – умение защищаться в условиях, когда соперник выходит в быстрые контратаки, ведь «Спартак» старался контролировать мяч. А во-вторых, люди же растут: к нам Маркос перешёл в 20 с небольшим, с тех пор возмужал, набрался опыта, серьёзно прибавил», – объяснял экс-тренер «Спартака» Валерий Карпин.
Тино Коста, полузащитник
Полузащитник Коста много поиграл в Европе во Франции и Испании перед тем, как приехал в Россию. Летом 2013-го «Спартак» выкупил на тот момент 28-летнего аргентинца у «Валенсии» за € 6,5 млн. Тино принадлежал красно-белым в течение трёх сезонов, но отыграл за московскую команду только полтора года. Затем его отдавали в аренду итальянским клубам – «Дженоа» и «Фиорентине». В июле 2016-го Коста вернулся в Аргентину, перейдя на правах свободного агента в «Сан-Лоренсо». За «Спартак» полузащитник провёл 35 матчей, забил три мяча и отдал восемь голевых пасов.
Экс-спартаковец Дмитрий Комбаров рассказывал о конфликте его брата Кирилла с аргентинцем, который спровоцировал драку на тренировке:
«Больше всего запомнилась стычка с иностранцами в «Спартаке». Провокатор Тино Коста цеплял, сзади прыгал в молодых, потом прыгнул в Кирилла. Брат не стал терпеть, тем более Коста делал так не в первый раз. Поднялся – началась массовая драка. Я подлетел. С их стороны подлетели. Такая суета. Коста – жёсткий футболист сам по себе. На той тренировке что-то случилось – откровенно грубо прыгал сзади».
Кристиан Майдана, полузащитник
Майдана появился в «Спартаке» зимой 2008 года. Московский клуб заплатил «Банфилду» за 21-летнего полузащитника € 2,5 млн. Кристиан был игроком молодёжной сборной Аргентины. Новичок заключил договор со «Спартаком» на пять лет, но уже через год был отдан в аренду испанскому «Рекреативо» на полсезона. Затем Майдана вернулся в Москву, провёл ещё полтора года в составе красно-белых и снова ушёл в аренду в аргентинский «Уракан». Летом 2011-го полузащитника отпустили в Чили свободным агентом. Кристиан провёл 46 матчей за «Спартак», стал автором двух голов и четырёх голевых передач.
Говорили, что Майдане помешал лучше проявить себя в «Спартаке» его закрытый характер. Сам Кристиан спустя годы позитивно оценивал свой период в России: «Для меня это был удивительный и очень полезный во всех отношениях опыт. Мне посчастливилось принять участие в таких турнирах, как Лига чемпионов и Лига Европы. Тогда мне было всего 20 лет, поэтому я очень ценил возможность поиграть в Европе за сильный клуб».
Хуан Инсаурральде, защитник
Инсаурральде почти до 28 лет играл в Аргентине, а затем сорвался в Европу ради «Спартака». Московский клуб приобрёл центрального защитника у «Бока Хуниорс» летом 2012-го за € 3,3 млн. Хуан провёл в России полтора сезона, потом на полгода был отдан в аренду греческому ПАОКу, после этого отыграл за красно-белых ещё сезон. Летом 2015-го ушёл свободным агентом в мексиканский «Чьяпас». Инсаурральде запомнился как жёсткий защитник. В 49 матчах за «Спартак» забил два гола, сделал три голевые передачи и заработал три удаления.
«Я не до конца понял Карпина как тренера… Когда после отпуска вернулся в Москву, мне сказали, что я переведён во вторую команду. Причём сам Карпин мне по этому поводу вообще ничего не сказал. Почему? Я до сих пор не могу понять, почему было принято такое решение. Карпин прекрасно говорит по-испански, но он мне так и не объяснил, почему я был отправлен в дубль. И не понимаю, почему возникла такая проблема, конфликта у нас не было», – объяснял свой уход в ПАОК Инсаурральде.