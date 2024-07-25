Барко — девятый аргентинец в истории «Спартака». А кто был лучшим?

Эсекьель Барко стал новичком «Спартака». 25-летний полузащитник – девятый легионер из Аргентины за всю историю красно-белых. В московском клубе большие ожидания от соотечественника Лео Месси и Диего Марадоны. А кто, на ваш взгляд, был лучшим аргентинцем, выступавшим за «Спартак»?

Участвуйте в голосовании и выбирайте самый удачный трансфер. Давайте все вместе определим, кто из аргентинцев принёс «Спартаку» больше всего пользы. Делитесь своим мнением в комментариях. Кажется, фаворит не слишком очевиден.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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