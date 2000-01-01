Перуанский клуб представил форму для собак
В Перу прошла самая милая презентация новой коллекции. «Альянса Лима» в перерыве матча показал форму для домашних животных!
Профессионалы
Демонстрировали джерси для животных настоящие собаки-модели.
Крутая идея
Кажется, болельщики были в восторге от такой задумки клуба.
Перуанский клуб представил футбольную форму для собак. Милые фото
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