Кто самый титулованный тренер в РПЛ после Семака? Ответ может удивить!

Ответить на вопрос, кто самый титулованный тренер в РПЛ, не составит труда любому болельщику. Конечно же, это Сергей Семак. Выигранный на старте нового сезона Суперкубок России стал 13-м трофеем, который он завоевал за шесть лет во главе «Зенита». А кто наиболее близок к Семаку по количеству чемпионских титулов и кубковых призов? Вот тут уже без изучения статистики угадать труднее. Оказывается, в РПЛ, помимо Семака, работают всего четыре тренера, бравших трофеи. Рассказываем об этих специалистах с опытом турнирных побед.

Марцел Личка, два трофея

Марцел Личка Фото: Из личного архива Лички

Личка самостоятельно тренирует не так уж долго. По сути, его первым клубом стало брестское «Динамо» из чемпионата Беларуси. Сначала он работал ассистентом в этой команде, а в августе 2018 года возглавил её после ухода Алексея Шпилевского. Так что в тренерской биографии чеха пока всего три клуба – два «Динамо», а между ними «Оренбург».

В Бресте он и выиграл своё первое и пока единственное чемпионство. В сезоне-2019 «Динамо» взяло золото, опередив на пять очков БАТЭ. Личка прервал 13-летнюю победную серию команды из Борисова. Кстати, это до сих пор единственное золото в истории брестского клуба. В том же 2019 году «Динамо» Лички завоевало Суперкубок Беларуси, обыграв БАТЭ со счётом 3:1.

Похожий трюк Личка мог провернуть в прошлом сезоне и в РПЛ, прервав пятилетнюю победную серию «Зенита» и выиграв третий трофей в карьере. Перед матчем своего «Динамо» в 30-м туре в Краснодаре Марцел вспоминал как раз золото с Брестом:

«Я человек достаточно спокойный и в своей карьере уже проживал такие ситуации: с «Динамо» из Бреста выиграли чемпионство и Суперкубок. Однако когда приезжаешь на стадион, то всё равно чувствуешь это давление, и хочется, чтобы поскорее началась игра. Я не могу пообещать, что мы на 100% справимся с этим давлением, но мы точно будем биться».

В итоге с московским «Динамо» не получилось, как с брестским – команде даже чемпионский опыт Лички не помог.

Игорь Черевченко, три трофея

Игорь Черевченко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Бывший защитник московского «Локомотива», а ныне главный тренер «Факела» занимает четвёртое место по количеству трофеев. За девять лет самостоятельной карьеры Черевченко поработал в шести клубах (включая пять российских) и выиграл три трофея. Первый из них ещё в 2015 году с железнодорожниками, когда Игорь был исполняющим обязанности главного тренера московской команды.

На финише сезона-2014/2015 после ухода из «Локомотива» Миодрага Божовича молодой специалист провёл четыре игры: три — в чемпионате и одну — в Кубке России. Черевченко выпала редкая удача: начинать тренерскую карьеру с матча за трофей. Железнодорожники в кубковом финале встретились с «Кубанью» в Астрахани. Краснодарцы выигрывали до 73-й минуты благодаря голу экс-игрока «Локо» Владислава Игнатьева, но потом форвард москвичей Байе Умар Ниасс забил и перевёл игру в дополнительное время. А там Мбарк Буссуфа и Алексей Миранчук положили ещё два мяча. Можно сказать, сработало тренерское чутьё, ведь Ниасс и 20-летний Миранчук вышли на замену.

В январе 2023 года Черевченко отправился на родину в Таджикистан, приняв местного гранда «Истиклол». Эта команда выиграла 10 последних чемпионатов страны, и сезон-2023 под руководством экс-железнодорожника не стал исключением. С Черевченко «Истиклол» взял золото, опередив на 17 очков ближайшего преследователя, и завоевал Кубок Таджикистана. В финале чемпион победил по пенальти «Равшан», а героем серии 11-метровых стал нынешний голкипер «Ростова» Рустам Ятимов. После этого Черевченко вернулся в Россию – спасать «Факел».

Марко Николич, шесть трофеев

Марко Николич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Новый главный тренер ЦСКА за 16 лет карьеры выиграл шесть трофеев. В том числе один — в России. Причём Николич преуспел в четырёх разных странах, что делает его достижения особенно ценными.

Первые два трофея Николича – чемпионство и Кубок Сербии с «Партизаном» в 2017 году. Любопытно, что это единственный случай с сезона-2015/2016, когда золото взяла не «Црвена Звезда». Марко принял «Партизан» после первых двух туров того чемпионата и выдал с командой 36-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах. Команда Николича обошла «Црвену Звезду» на три очка. А в кубковом финале победила её же со счётом 1:0. За тот «Партизан» играл Саша Илич – нынешний главный тренер «Пари НН».

После успешного сезона Николич уехал в Венгрию. Принял «Видеотон» (ныне – «Фехервар»). В первый же год выиграл с командой чемпионство, обойдя на два очка «Ференцварош». Серб снова добился крутого достижения, так как после этого «Ференцварош» забирает все чемпионские титулы. А на следующий сезон Николич взял с «Видеотоном» Кубок Венгрии, победив в финале «Гонвед» – 2:1.

Затем Николич проработал полтора года в «Локомотиве». Приехав в Россию, взял свой пятый тренерский трофей. В финале Кубка России сезона-2020/2021 железнодорожники переиграли «Крылья Советов» со счётом 3:1 благодаря голам Франсуа Камано, Фёдора Смолова и Мурило.

Последний сезон Николич провёл в ОАЭ. С «Шабаб Аль-Ахли» он не сумел защитить чемпионский титул, но выиграл Суперкубок страны. Причём финал с «Шарджей» получился каким-то безумным. К 26-й минуте команда Николича пропустила два мяча, а затем невероятным образом перевернула игру. Забила три гола ещё до перерыва и три — во втором тайме. В итоге «Шабаб Аль-Ахли» разгромил соперника – 6:2.

Деян Станкович, шесть трофеев

Деян Станкович Фото: EPA/TASS

Новый главный тренер «Спартака» завоевал столько же трофеев, сколько и его соотечественник Николич. Но у Станковича больше чемпионских титулов – четыре. И это, как ни крути, более ценно, перевешивает.

Станкович работает главным тренером менее пяти лет. Начинал он в декабре 2019 года, возглавив «Црвену Звезду». В том чемпионате довёл команду до золота – с отрывом в 14 очков от «Партизана». На следующий сезон команда Станковича повторила свой успех, причём прошла весь чемпионат без поражений: 35 побед и три ничьих в 38 турах! Защитила «Црвена Звезда» чемпионский титул и год спустя. Потерпела только одно поражение за сезон и набрала 100 очков, тем не менее всего на два очка опередила «Партизан».

С «Црвеной Звездой» Станкович выиграл также два Кубка Сербии. Оба раза чемпион победил в финале своего принципиального соперника «Партизан». В 2021 году всё решила серия 11-метровых (0:0, 4:3 пен.), а в 2022-м матч закончился со счётом 2:1.

Собрав пять трофеев на родине, Станкович уехал в Италию, вылетел из Серии А с «Сампдорией» и затем в сентябре 2023-го принял «Ференцварош». В Венгрии серб вспомнил подзабытый за итальянский период вкус побед. Под руководством Деяна команда из Будапешта выиграла чемпионский титул в шестой раз подряд (два предыдущих были при Станиславе Черчесове). «Ференцварош» улетел от главного конкурента «Пакша» на 16 очков. Более того, мог Станкович покинуть Венгрию и с седьмым трофеем в карьере. Но в своём последнем матче во главе «Ференцвароша» уступил в финале Кубка страны тому же «Пакшу» – 0:2.