Топ-матчи пятницы: сражение Мирры за титул, «Крылья» — «Ростов» и «Балтика» — «Уфа»

Спорт 26 июля: чем завершится российское дерби в главном матче турнира в Яссах и подправят ли самарцы статистику в играх с командой Карпина?

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Время в материале указано по Москве.

🏆 🎾 14:00*: Мирра Андреева (Россия, 1) — Элина Аванесян (Россия, 5), Яссы, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится российское дерби в финале турнира в Яссах?

До решающего матча турнира в Яссах добрались две россиянки — Мирра Андреева и Элина Аванесян, для каждой из которых это первый финал на уровне WTA. Ранее девушки уже играли в этом году — в рамках второго круга турнира в Руане, и тогда сильнее оказалась Мирра.

⚽️ 18:00: «Крылья Советов» — «Ростов», РПЛ, 2-й тур

Интрига: подправят ли «Крылья» статистику в играх с командой Карпина?

Команды заходят в сезон с похожим статусом. Это околотоповые клубы, претендующие на места плюс-минус между пятым и восьмым — чем выше, тем лучше. И при этом интересный факт: «Крылья» в последних пяти встречах лишь раз обыграли «Ростов». Было это ярко, аж 5:1. Но остальные матчи заканчивались поражением. Домашняя игра — отличная возможность подправить статистику, а заодно реабилитироваться за безальтернативный вынос от «Зенита».

⚽️ 20:15: «Балтика» — «Уфа», Первая лига, 3-й тур

Интрига: как проявит себя в Первой лиге недавний участник РПЛ?

Сойдутся две стихии: «Балтика» только-только вылетела из элиты, а «Уфа», наоборот, добилась повышения в классе и вернулась в Первую лигу. Правда, и те и те стартовали в «Лучшей лиге мира» не очень удачно. «Балтика», явно нацеленная на камбэк в РПЛ, скатала две ничьих, а «Уфа» забрала очко в 1-м туре, после чего проиграла. Пора исправляться!