БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 26 июля 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи пятницы: сражение Мирры за титул, «Крылья» — «Ростов» и «Балтика» — «Уфа»
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 26 июля 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии
Спорт 26 июля: чем завершится российское дерби в главном матче турнира в Яссах и подправят ли самарцы статистику в играх с командой Карпина?

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 26 июля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏆 🎾 14:00*: Мирра Андреева (Россия, 1) — Элина Аванесян (Россия, 5), Яссы, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Яссы. Финал
26 июля 2024, пятница. 16:00 МСК
Мирра Андреева
32
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Элина Аванесян
76
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян

Интрига: чем завершится российское дерби в финале турнира в Яссах?

До решающего матча турнира в Яссах добрались две россиянки — Мирра Андреева и Элина Аванесян, для каждой из которых это первый финал на уровне WTA. Ранее девушки уже играли в этом году — в рамках второго круга турнира в Руане, и тогда сильнее оказалась Мирра.

Титул в Яссах достанется одной из теннисисток России:
Мирра ушла с 2 матчболов, Аванесян обеспечила российский финал. Кто-то возьмёт 1-й титул
Мирра ушла с 2 матчболов, Аванесян обеспечила российский финал. Кто-то возьмёт 1-й титул

⚽️ 18:00: «Крылья Советов» — «Ростов», РПЛ, 2-й тур

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2024, пятница. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: подправят ли «Крылья» статистику в играх с командой Карпина?

Команды заходят в сезон с похожим статусом. Это околотоповые клубы, претендующие на места плюс-минус между пятым и восьмым — чем выше, тем лучше. И при этом интересный факт: «Крылья» в последних пяти встречах лишь раз обыграли «Ростов». Было это ярко, аж 5:1. Но остальные матчи заканчивались поражением. Домашняя игра — отличная возможность подправить статистику, а заодно реабилитироваться за безальтернативный вынос от «Зенита».

Зато «Ростов» в 1-м туре отобрал очки у топа:
А ЦСКА точно сменил тренера? Матч с «Ростовом» оставил вопросы
А ЦСКА точно сменил тренера? Матч с «Ростовом» оставил вопросы

⚽️ 20:15: «Балтика» — «Уфа», Первая лига, 3-й тур

Россия — Мелбет Первая лига . 3-й тур
26 июля 2024, пятница. 20:15 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Уфа
Уфа
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как проявит себя в Первой лиге недавний участник РПЛ?

Сойдутся две стихии: «Балтика» только-только вылетела из элиты, а «Уфа», наоборот, добилась повышения в классе и вернулась в Первую лигу. Правда, и те и те стартовали в «Лучшей лиге мира» не очень удачно. «Балтика», явно нацеленная на камбэк в РПЛ, скатала две ничьих, а «Уфа» забрала очко в 1-м туре, после чего проиграла. Пора исправляться!

В Первой лиге уже есть скандал:
«После сборов футболист исчез». Что творится со сбежавшим из России полуфиналистом ЧМ-2022
«После сборов футболист исчез». Что творится со сбежавшим из России полуфиналистом ЧМ-2022
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android