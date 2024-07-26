Новое испытание для Станковича и вопрос по «Зениту». Интриги 2-го тура РПЛ

«Спартак» ждёт тяжелый матч с «Химками», действующие чемпионы едут в Казань. А ещё состоится первое в сезоне московское дерби!

1-й тур РПЛ пролетел почти незаметно. Там были яркие матчи, неожиданные результаты и даже мини-скандалы. А уже сегодня начнётся 2-й тур, где будет не менее интересно. Ведь нас ждёт первое в сезоне московское дерби, новая проверка для Деяна Станковича — теперь дебютантом, плюс интригующий выезд «Зенита» в Казань.

Сначала отправляемся в Самару. У «Крыльев Советов» на старте пусть и непростые соперники, зато два матча на своём поле. В предыдущем они, правда, пропустили четыре от «Зенита». Но и сами были обязаны забивать. Уж слишком хорош был Латышонок, который не позволил им этого сделать. Однако атака у команды есть, несмотря на потерю Салтыкова. И с «Ростовом» надо исправляться за разгром в матче с петербуржцами.

Хотя статистика не в пользу команды Игоря Осинькина. В последних пяти матчах у самарцев только одна победа над дончанами. И четыре поражения. Карпин действительно уверенно чувствует себя с этим соперником. Хотя 1-й тур не дал чёткого ответа, на что будет претендовать «Ростов» в этом сезоне. Ведь нулевая ничья с ЦСКА мало кого впечатлила.

«Пари НН» скверно начал сезон. Четыре пропущенных гола от «Рубина» явно не приближают к обозначенной руководством региона задачи попасть в топ-10. Да, в атаке временами было неплохо, но в целом не кажется, что команда готова бороться за места даже в середине таблицы. А будущее Саши Илича вызывает ещё больше вопросов — сможет ли он изменить ситуацию и наконец-то победить на своём поле впервые в 2024 году?

ЦСКА для этого точно не самый приятный соперник. С «Ростовом» Марко Николич показал, что вовсю подстраивает команду под свой стиль. И хорошо пользуется слабыми местами, если они есть. У «Пари НН» таковых точно достаточно. Так что вряд ли стоит ожидать какой-то сенсации.

«Зенит» чуть ли не ярче всех начал сезон — четыре мяча в Суперкубке, потом столько же — «Крыльям». Да, выезд в Казань — это всегда испытание. Рахимов построил команду, которая способна отбирать очки у любого соперника. Однако петербуржцы сейчас кажутся абсолютно уверенными в себе и не способными терять очки. Плюс есть дополнительная мотивация, ведь именно «Рубин» весной сильно осложнил команде Семака задачу по завоеванию чемпионства. А потом ещё была и пресловутая история про денежки от Безрукова…

Казанцы на старте и правда хороши. Уверенно разобрались с «Пари НН», хотя в обороне, особенно во втором тайме, возникали трудности. Но «Зениту» точно не будет просто в Казани. И вряд ли они продолжат тенденцию по большому количеству забитых мячей.

А вот и первое московское дерби сезона. Динамовцы хоть и имеют кучу проблем, в первую очередь в центре обороны, уверенно начали сезон. Но важно признать, что и «Факел» не оказал большого сопротивления. В 1-м туре воронежцы — одно из главных разочарований, наряду с нижегородцами.

«Локомотив» же сыграл в очень открытый футбол с «Акроном» и вообще мог уступить. Но тольяттинцы не реализовали кучу моментов во втором тайме. «Динамо» явно сыграет организованнее. Особенно в атаке. Плюс у команды Лички очень позитивная статистика с этим соперником — в последний раз «Локо» выигрывал аж в 2019 году.

Воронежцы откроют новый стадион матчем с «Акроном». Это большое событие для города, так что и команда не имеет права подвести. Хотя в первой игре сезона они точно сыграли не так, как от них ожидали. Все понимают, «Факел» — домашняя команда и очки будет набирать именно на своём поле. Интересно, как проявит себя «Акрон» против такого оборонительного соперника. С «Локо» они действовали открыто и ярко. При этом пропустили три мяча. На «Факел» явно потребуется другая стратегия. Но получится ли её реализовать?

После поражения от «Оренбурга» Деяна Станковича ждёт не менее сложное испытание — «Химки». В 1-м туре Франк Артига показал, что собирается прививать атакующий стиль. Так что «Спартаку» снова важно будет не забывать об обороне. Ведь Мирзов и остальные наверняка способны доставить проблемы Хлусевичу и Денисову.

Важно и забивать. Красно-белые наконец-то объявили о трансфере Барко. Так что теперь вариативности в атаке станет больше. Правда, нужно будет определиться с центральным нападающим, если Соболев отстранён от работы с командой. Может, Деян всё-таки даст шанс Мелёшину, который хорошо проявил себя на сборах.

Для «Оренбурга» два матча подряд на своём поле — чуть ли не идеальный сценарий для позитивного старта. Уже обыграли «Спартак», а дальше встреча с «Ахматом». В 1-м туре грозненцы показали, что могут сыграть организованно с любым соперником. Ничья на своём поле с «Краснодаром» их точно устроила. И ведь могли даже победить, но чуть-чуть не повезло. Вряд ли Деограссии стоит ожидать столько же свободы в атаке, сколько предоставлял «Спартак». Так что игра для хозяев наверняка получится более сложной.

«Краснодар» в 1-м же туре потерял очки с «Ахматом». Причём по делу. Команде Мурада Мусаева катастрофически не хватает Кордобы, Оласы и Кастаньо, при этом к Махачкале они точно не будут готовы выйти на поле. Без них есть проблемы и в обороне, и в атаке.

«Динамо» в 1-м туре продемонстрировало, что готово играть от соперника. Закрыться и действовать вторым номером. Это принесло эффект: ничья на чужом поле — точно не самый плохой результат для новичка. Другой вопрос, что с «Краснодаром» будет ещё тяжелее. Несмотря на отсутствие Кордобы, команда умеет забивать и действовать агрессивно.