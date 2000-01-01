Лучшие бомбардиры в футболе на ОИ с 2000 года
На Олимпиаде-2024 уже вовсю идёт футбольный турнир. А как выглядит список лучших бомбардиров c 2000 года на ОИ?
ОИ-2000 — Иван Саморано
Нападающий сборной Чили на Играх в Сиднее забил шесть голов.
ОИ-2004 — Карлос Тевес
На счету форварда Аргентины на Играх в Афинах было восемь голов.
ОИ-2008 — Джузеппе Росси
Итальянский нападающий забил четыре мяча на Олимпиаде в Пекине.
ОИ-2012 — Леандро Дамиан
Форвард сборной Бразилии отметился шестью мячами на Олимпиаде в Лондоне.
ОИ-2016 — Серж Гнабри
На счету нападающего сборной Германии шесть голов на Играх в Рио-де-Жанейро.
ОИ-2016 — Нильс Петерсен
Ещё один форвард сборной Германии также забил шесть голов на ОИ в Рио.
ОИ-2020 — Ришарлисон
Форвард сборной Бразилии отметился пятью мячами в Токио.
Лучшие бомбардиры футбольного турнира на Олимпийских играх с 2000 года
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