«Некому из футболистов написать: «Приезжай, мне плохо». 22-й сезон призёра Евро Иванова

Олег Иванов — ветеран российского футбола. За 22 сезона полузащитник повидал многое: вылетал из РПЛ, побеждал в Первой лиге, брал бронзу на Евро-2008. В интервью «Чемпионату» он вспомнил последний разговор с Хиддинком, рассказал о друзьях-футболистах и даже объяснил, чем хорош футбол сборной Англии

«До сих пор испытываю волнение и неспокойствие, когда не попадаю в состав»

– Это 22-й сезон в вашей карьере. Ещё не устали от футбола?

— Да нет, если бы возникла усталость, то не готовился бы к этому сезону. Если профессиональный спорт не приносит азарта и удовольствия, смысла продолжать нет. У меня страсть к игре осталась.

— Вы говорили, что в 30 лет уже устали от футбола. Что тогда испытывали?

— Это была связано с психоэмоциональным состоянием, потому что где-то приходилось без отпуска работать, когда попадал на чемпионат Европы или ещё куда-то.

– Ваша роль в «Рубине» – сплачивать коллектив. На тренировках до сих пор отдаётесь по полной или можете где-то схалтурить?

— Я должен показывать своим примером, нельзя отбывать номер. Смысл тогда кому-то что-то подсказывать?

– Трудно было смириться с этой ролью?

— Не скажу, что я с этим смирился. В подсознании понимаю, что игровое время будет меняться, но это исходя из того, как я буду выглядеть на поле. Даже сейчас, когда не попадаю в состав, всё равно испытываю внутреннее неспокойствие и волнение.

— Футболисты, отвечающие за атмосферу в команде, необходимы?

— Думаю, каждой команде нужны два-три футболиста, которые своим примером и опытом помогают. Это позитивная история. Человек, который прошёл большой путь в футболе, может подсказать и направить, потому что молодые не всегда справляются не столько с физическими нагрузками, но и именно эмоционально.

Олег Иванов Фото: ФК «Рубин»

— То есть, когда Черчесов вызвал Габулова на ЧМ-2018, это нормальная история? Обоих критиковали.

— Сколько людей, столько и мнений. Но человек, который посвятил всё своё время этому делу, понимает лучше.

— Вы рассказали, что хотите выжать из себя максимум и пойти учиться на тренера. Сколько осталось до этого максимума?

— Недавно увидел прикольное видео, где спрашивают у дедушки: «Что для вас «завтра»?» Он ответил, что это загадка. Он живёт ото дня ко дню, сегодня проснулся — радуется. У меня примерно то же самое.

— Вы продлили контракт с «Рубином» ещё на год. Что должно произойти, чтобы предстоящий сезон не стал последним для вас?

— Пока не совсем рассыпаюсь: если ничего серьёзного не будет, буду продолжать.

«После прошлого сезона к «Рубину» будут относиться по-другому»

– На ваш взгляд, какой статус у нынешнего «Рубина»? Команда, которая недавно была в Первой лиге, середняк или топ-клуб?

— В прошлом сезоне мы сделали себе задел, нужно не опуститься ниже этого уровня, потому что теперь к нам будут относиться по-другому. Есть «синдром второго сезона» у любого футболиста и команды. В идеале — подняться ещё выше.

– В чём «Рубин» может превосходить другие клубы РПЛ в следующем сезоне?

— В организации командной игры. Сейчас работаем, не хотелось бы раскрывать всех секретов, постараемся удивить.

– Сегодня один из лидеров команды — Даку. Есть сомнения, что он доиграет сезон в «Рубине»?

— Если футболист проявляет себя, то им кто-то заинтересуется. Конечно, нет уверенности, что он проведёт весь сезон с «Рубином». Но пока он с нами, надеюсь, будет приносить пользу.

— Удивлены, что «Рубину» удалось пригласить к себе футболиста такого уровня?

— На моём веку было много футболистов, которые заслуживали большего, однако спорт — это про здесь и сейчас.

Мирлинд Даку Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Даку — один из претендентов на звание лучшего бомбардира в этом сезоне?

— Не люблю делать прогнозы, но если он забьёт минимум столько же, сколько и в прошлом сезоне, то это уже будет хорошо для «Рубина».

– На каком месте команда должна закончить сезон, чтобы в клубе все были довольны?

— Минимум на одну строчку выше, чем в прошлом году. Пока задачи не формулировались, для себя определил, что желательно выступить не хуже, чем в прошлом сезоне.

«Огорчает, что нет еврокубков. Из-за этого происходит отток качественных легионеров»

— За два десятка лет в российском футболе какие изменения вас радуют, а какие — огорчают?

— Огорчает, что нет еврокубков. Отсюда отток качественных легионеров, потому что все хотят в своей карьере поиграть на международном уровне, прочувствовать эту атмосферу. А радует, что появляется больше молодых футболистов. Наверное, это тоже связано с отъездом игроков.

— Отношение к молодым футболистам поменялось?

— Дедовщины давно уже нет. Да, в мою молодость было чуть пожёстче, спрос побольше. А такого, как в армии, не было. Наверное, немного воспитание поменялось. Когда был в дубле, понимал, например, что в аэропорту надо подождать багаж старших товарищей, чтобы помочь основной команде загрузить его. Сейчас просто всё профессиональнее, в каждой команде по два-три администратора, которые эту работу выполняют. Теперь всё идёт от желания и воспитания. Где-то вижу, как молодые ребята помогают старшим отнести мячи, а раньше ты должен был эту сетку взять.

— Кто-то из опытных игроков отмечает, что молодые стали наглее.

— И раньше такое было, разница не очень большая. Пока из молодых мне никто не хамил, ещё годик есть, посмотрим.

— В чём принципиальная разница между российским футболом сегодня и в нулевых, если не брать отсутствие еврокубков?

— Раньше приезжали легионеры посильнее. В каждой команде было по три-четыре качественных иностранца. Наверное, теперь только «Зенит», «Динамо» и ЦСКА могут себе позволить это. И то их нынешний уровень не сравнится с Вагнером, Халком и так далее. Даже если взять моё время в «Тереке», там играли Аилтон, Маурисио, Адилсон, Исмаил, Рыбус, Комаровски. Они были футболистами своих национальных команд, играли на крупных турнирах.

Олег Иванов и Аксель Витсель Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

— Кто из нынешних легионеров в РПЛ сопоставим по уровню с Халком, Виллианом и остальными звёздами?

— Мне на ум приходит только Вендел из «Зенита», он выделяется. А раньше можно было взять любого — Вернблум, Диарра, Жо, Алекс, Веллитон, Ари, можно перечислять до бесконечности. Каждый из них мог сделать результат.

— Что более безумное, чем ситуация с Безруковым, вы видели в российском футболе?

— Ничего более безумного этой раздутой истории за моё время не происходило.

«Среди футболистов нет того, кому могу написать: «Мне плохо, приезжай»

— Кто ваш лучший друг среди футболистов?

— Закадычного друга-футболиста нет. Есть группа друзей, но нет такого, чтобы кому-то мог позвонить или написать: «Мне плохо, приезжай». Мой лучший друг — из детства. Есть чат воспитанников «Спартака», мы тесно общаемся. Из «Терека» остались Лебеденко, Кудряшов, Городов. Из других моих команд тоже есть те, с кем поддерживаем связь. С Аланом Дзагоевым мы всего год вместе были в «Рубине», но достаточно тёплые отношения поддерживаем, переписываемся или созваниваемся раз в неделю.

– Чьё завершение карьеры вас удивило и расстроило?

— Последний пример — как раз Дзага. Я расстроился, когда он закончил играть. У нас схожие обстоятельства, в один период была одинаковая неприятность — рецидив мышечной травмы. Он устал от этого и завершил карьеру, хотя я всячески пытался отговорить. Я видел, как он готовит себя к тренировкам и играм: приходил и уходил последним, всё вкладывал в это, восстанавливался 24 часа в сутки. За последние лет 15 я не видел, чтобы кто-то так относился к своему здоровью.

«Иностранцы в команде спрашивают: «Ты что, правда был на Евро-2008?»

– Вы последний из полевых игроков сборной России, кто был на Евро-2008. Часто вспоминаете тот турнир?

— Думаю, когда профессионального футбола у меня не станет, буду ностальгировать по тому Евро. А пока со скупой мужской слезой не вспоминаю, времени на это нет. Даже иностранцы, которые приезжают в команду, знакомятся поближе и спрашивают: «Ты что, правда был на том Евро?»

Игроки сборной России на Евро-2008 Фото: РИА Новости

– Вы были и на чемпионате Европы в 2016 году. С чем он у вас ассоциируется: праздник или расстройство?

— Каждый такой турнир — праздник. Понятно, что в 2016 году не было положительных эмоций, но ощущение — всё равно праздничное. Люди грезят футболом, атмосфера располагает к этому.

– Перед Евро-2016 вы надеялись, что у сборной России будет что-то общее с той командой из 2008-го. Что-то всё-таки совпало?

— Команда у нас неплохая собралась, просто так всё получилось — не добились результата. В своё время от Бельгии все ждали побед, когда у них играло «золотое» поколение и они были на первом месте в рейтинге. Но тоже не получилось.

– Когда в последний раз общались с Гусом Хиддинком?

— С ним пересекались, когда он в «Анжи» работал, но ни до, ни после этого на связи не были.

— Каким он вам вспоминается? Есть и те, кто сомневается в его тренерских способностях.

— Его результат говорит сам за себя. Надо быть далёким от реальности, чтобы не признать успех Хиддинка. Нужно тем, кто это говорит, открыть страницу с его достижениями и посмотреть.

О Евро-2024 и схожести сборной Англии с «Рубином» Бердыева

— За кого болели на прошедшем Евро?

— Переживал за Германию изначально, мне нравится эта сборная.

— Грустно, что так рано они попали на Испанию?

— Недотерпели в том матче. Последний турнир Крооса, да и остальные футболисты точно хотели большего. Но попались испанцы, которые выжали из себя больше и прошли дальше. Мне кажется, эти команды и в финале могли встретиться. Если взять весь чемпионат, там и Франция скрипела, и Англия, особенно на фоне той же Германии, которая показывала качественный футбол.

— Понимаете тех, кто критикует Англию и Саутгейта?

— Если взять эпоху «Рубина» с Бердыевым, там тоже можно было разное говорить. Но команда понимала, за счёт чего может выигрывать. Это давало результат. Мы не знаем, что происходит внутри команды. Может быть, тренер говорит: «Пацаны, давайте сегодня сыграем на ноль от своих ворот, а в атаке что-нибудь придумаем».

Болельщикам не нравится, как они играли, но команда дошла до финала Евро. Если спросить у любого болельщика, что они больше хотят: красивый футбол и вылететь в четвертьфинале или показывать такой футбол и дойти до финала, думаю, как минимум 50 на 50 мнения разделятся.

— Тренер должен думать о зрелищности футбола?

— Думаю, в профессиональном футболе каждый тренер переживает больше за результат. Конечно, есть такие, как Гвардиола, который гнёт свою линию — должен быть и футбол, и результат. Но это единичные случаи. На таких скоротечных турнирах, как Евро или чемпионат мира, тренеры страхуются, чтобы достичь результата. В чемпионате страны ты можешь себе позволить эксперименты, а здесь после первого поражения в группе уже психологически затрясёт.

— Галицкий требует от тренера красивый футбол. Эта история понятна?

— Я тоже люблю, когда моя команда пропагандирует атакующий футбол с контролем мяча. Но будем откровенны — «Краснодар» пока ни разу не стал чемпионом. Да, они показывают один из лучших футболов, однако пока их максимум – второе место. Возможно, если бы в каких-то матчах играли прагматичнее, становились бы первыми. Это сугубо личное дело клуба и политика руководителя. Галицкому нравится такой футбол, таких наставников и игроков и выбирает, которые могли бы поставить эту игру.

В своё время слышал, как болельщиков «Арсенала» в период Венгера спрашивали, хотели бы видеть они такой футбол или более прагматичный, но побеждать. Болельщики были счастливы, как играет их команда, поэтому большинство хотело, чтобы всё оставалось на своих местах.

— Если бы «Рубин» показывал скучный футбол, но побеждал, вас бы это устраивало?

— Если бы это приносило результат. В моей карьере бывали случаи, когда на предсезонке очень много бегаешь, пыхтишь, но в конце года борешься за еврокубки, тогда и позитивно ко всему относишься. А когда при такой же подготовке всё равно идёшь в зоне вылета, думаешь: «Да какого чёрта? Просто бы играли на каждой тренировке в футбол, результат такой же был бы». Тут внутренняя борьба — хочется играть в красивый футбол, но и результата добиваться тоже.

– Грузия большего всех удивила на Евро?

— На самом деле, каждый крупный турнир мы видим новые команды-выскочки. Не сказал бы, что они сотворили какое-то чудо. Там хорошие футболисты.

— Их успех сравним с результатом сборной России на домашнем чемпионате мира?

— Думаю, да. С первого раза такой результат, на это можно только позитивно смотреть.

«Смешно читать интервью Хвичи и Вернблума. Ощущение, что их дают из Кащенко»

– Понравилась игра Хвичи?

— А вы не ожидали от него такого?

— Наверное, в первых матчах от него ждали большего.

— Я всегда говорил, что, если бы Месси и Роналду играли за условный Гибралтар, их бы тоже критиковали. Понятное дело, было бы сложнее. Кто бы что ни говорил, Хвича сейчас на другом уровне, нежели его партнёры по сборной, поэтому и спрос с него другой. Люди ждут, что вратарь отдаст мяч Хвиче, он обыграет всех и забьёт, но на теориях соперники разбирают его игру. К нему по-другому относились бы, если бы он приехал из «Рубина», а Хвича уже чемпион Италии с «Наполи», по слухам, за ним гоняются «ПСЖ», «Реал». С Роналду тоже до сих пор человек персонально бегает. При определённых обстоятельствах Хвича мог бы сыграть и лучше, но он провёл Евро точно не ниже своего уровня.

— Судя по его развитию, он вовремя уехал из «Рубина»?

— Раз ситуация для него так складывается, мы можем так говорить. Странно только слышать потом какие-то высказывания, что он не мог найти себе в России места, ему здесь очень плохо было. То же самое и с Вернблумом, когда человек из себя что-то строит: выпил водки, подписал контракт, насильно держали, база и условия не очень. Смешно такое читать, кажется, что человек из психбольницы имени Кащенко даёт интервью.

Понтус Вернблум Фото: РИА Новости

«Был момент, когда переживал, что не добился большего в карьере»

– В обороне у Португалии играет 41-летний Пепе. Понимаете, как он это делает?

— Всё хорошо понятно: человек профессионально относится к своему здоровью, понимает, какие сильные стороны у него остались. Он футбол практически наизусть знает: где может уступить, а где добавить. Пепе играет на своих преимуществах. Оказывается, и в 41 год можно играть на больших турнирах и чего-то добиваться.

— Бронза Евро-2008 — ваше самое яркое впечатление в карьере. О чём сможете рассказать внукам, помимо этого?

— Как «Рубин» вернули в Премьер-Лигу. Тяжело мне соперничать с другими ребятами, которые добились чего-то большего в России.

Олег Иванов Фото: ФК «Рубин»

— Переживаете из-за этого?

— Был период, сейчас уже по-философски к этому отношусь. И предложения разные были, но порой возникал страх смены обстановки. Когда был игроком другого клуба, разные команды звали, где-то не срасталось, где-то, опять же, моё нежелание выходить из зоны комфорта.

— Тем не менее вы говорили, что ничего бы не меняли в своей карьере.

— Единственное, что бы поменял, это отношение к себе, когда был помладше, уделял бы больше времени восстановлению. Но об этом потом всё расскажу (смеётся).