Карпин упустил лучший шанс на чемпионство в Самаре

Для нынешнего Валерия Карпина «Крылья» — максимально удобный соперник. В последних пяти встречах у «Ростова» четыре победы над самарцами. Да, не все они с полным преимуществом, но из статистики этого уже не выкинуть.

А вот 15 лет назад, когда совсем ещё молодой тренер Карпин, даже не имея профильной лицензии, привёз в Самару «Спартак», ситуация была совсем другой. Принято считать, что в 2009-м красно-белые упустили чемпионство в предпоследней игре с ЦСКА, когда Джанаев пустил от Нецида. Это не так. По сути, команда потеряла шансы на титул за неделю до этого в Самаре. Хоть этого никто и не ожидал.

Как Карпин работал после Лаудрупа

В 2008-м «Спартак» провалил сезон. Черчесова выгнали, вместо него назначили Лаудрупа, который особо ничего не изменил. Команда заняла восьмое место, зато при новом тренере победила ЦСКА. Видимо, этот факт убедил Федуна, что датчанину нужно дать возможность готовить команду к полноценному сезону. Денег владелец не жалел, поэтому клуб сделал неплохие трансферы: в Бразилии купили Алекса и Кариоку, вернули из аренд Кудряшова и Сабитова, а из «Шинника» — Бояринцева. У красно-белых и без этого был неплохой состав, и в тот момент даже аккуратно заговорили о чемпионских амбициях.

Возможно, в это поверил и сам Федун. А потом его «Спартак» в первых четырёх турах дважды проиграл — Нальчику и «Москве». Ещё и вылетел из Кубка от «Динамо». Пока тренер призывал к спокойствию, Леонид Арнольдович принимал решения. К 5-му туру Лаудрупа уже не было в Москве. Позже он назовёт решение возглавить команду большой ошибкой.

Микаэль Лаудруп Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Но вместо новых экспериментов неожиданно команду возглавил Валерий Карпин. Он не стал полноценно главным, эту роль исполнял Сергей Родионов, однако все понимали: рулил всеми процессами совсем другой человек. Никто не верил, что Валерий задержится на новом месте, с учётом того, что у него элементарно не было тренерского опыта. Но ведь пошло — в первом же матче победили «Терек», а потом «Рубин» — команду, которая выдала лучший старт в РПЛ. Дальше несколько неудач, однако к июню «Спартак» подходил с серией из восьми матчей без поражений. И, как следствие, в верхней части таблицы.

Идеально работала связка Алекс — Веллитон, нападающий вообще проводил один из сильнейших сезонов в карьере. Крут был и Владимир Быстров, который при Карпине тоже набрал феноменальную форму. Кстати, именно в тот год случилась та самая история с пропажей из его шкафчика. Да, Дзюба тоже был в той команде, но на фоне Веллитона вообще не казался нападающим. Поэтому его закономерно отправили в Томск.

Валерий Карпин и Веллитон Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В августе «Спартак» нагнал лидирующий «Рубин». Но прямо перед очным матчем пришла первая новость, повлиявшая на команду. «Зенит» забрал обратно в Петербург Быстрова и тогда действительно ослабил претендента на чемпионство. В Москве казанцы разгромили преследователя и снова оторвались от всех. Казалось, спартаковцы выбыли из гонки, ведь почти сразу они проиграли ещё и «Сатурну».

Но их рано списали: команда победила в следующих пяти матчах и к 28-му туру снова сократила отставание от казанцев до одного очка. Впереди — матчи с «Крыльями», ЦСКА и «Зенитом». Но и у «Рубина» было непросто — ЦСКА, «Зенит» и «Кубань».

Так что «Спартак» был в борьбе, однако набирать требовалось максимум.

Два штрафных и ошибка Джанаева

Ноябрь. Стадион «Металлург». -4°С. Казалось, в тот день в самарцев не верили даже свои болельщики. Ведь приехал один из лидеров сезона, который борется за титул, так ещё и в отличной форме. «Крылья» же болтались в середине таблицы и тогда не ставили перед собой глобальных задач.

А потом два фола на левом фланге. Дело было в первом тайме. Практически в одной точке. Оба раза к мячу подошёл Антон Бобёр. Первый навес — и мяч от ноги Штранцля оказался в воротах Джанаева.

Второй — вообще необъяснимая история. Сослан вместе с самим мячом залетел за линию своих ворот. Думал, что никто не заметит. Но боковой грамотно среагировал.

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Спартаковцы так и не смогли отыграться, несмотря на все усилия. Да и погода явно помогла сопернику.

Антон Бобёр бывший полузащитник «Крыльев Советов» «Спартаковцам было трудно, потому что мы выбрали неудобную для них тактику — играли на контратаках. К тому же удалось забить два быстрых мяча. Во втором тайме мы планировали взять под контроль мяч, вести свою игру, соперник же не любит играть без мяча. Несмотря на не очень удачный сезон, нам удалось внести свой вклад в борьбу за чемпионство. Очень рад, что мы наконец-то смогли по-настоящему порадовать наших болельщиков».

Естественно, сами спартаковцы были шокированы происходящим. Родионов утверждал, что гонка для них продолжается, хотя все понимали — это финал. Ведь в Москве «Рубин» уверенно переиграл ЦСКА и увеличил отрыв до четырёх очков за два тура до финиша.

Уже потом было поражение от ЦСКА с тем самым голом Нецида. И напоследок — от «Зенита». В итоговой таблице «Спартак» отстал от «Рубина» на восемь очков.

Так Карпин упустил, возможно, один из самых реальных шансов стать чемпионом. Теперь он в «Ростове». А там уже совсем другие задачи.